Sandviç arası altın! Vergi ödemek istemeyen bu yolu denedi... Türklerin altınları Almanya'ya kaldı

Türklerin yanlarında getirdikleri altın takılar nedeniyle Almanya, yüksek gelir elde etmeye başladı. Bildirilmeyen altın takıları bulan Almanya gümrüklerindeki görevliler, Türklerden el konulan takılarla birlikte yılda yaklaşık 100 milyon euro ceza kesiyor. Almanya’da yaşayan Türkler ise altınları gizlice getirmek için farklı yöntemler ararken, gümrükçüler de bulma telaşında.

430 EURO SINIRI

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, havalimanında yolcular değeri 430 euroyu geçen her kıymetli metal ya da altını bildirmek zorundayken, bunu yapmayanların altınlarına el konuluyor. Faturası ve kaynağı belli olanlar iade ediliyor ancak yine de binlerce euro ceza kesiliyor. Ayrıca kaçakçılık suçundan savcılık soruşturma başlatıyor.

PEYNİRLİ SANDVİÇ İÇİNDE ALTIN

Geçtiğimiz günlerde, Münih’te değerli bir bileziği Türkiye’den getiren bir Türk kadını yakalandı. Bavul kontrolü sırasında değerli altın bilezik görevlilerin dikkatini çekti. Çanta açıldı ve yapılan aramada, peynirli domatesli sandviçin arasına gizlenmiş altın kolye bulundu. Türk yolcuya, bileziğin değerinin yüzde 17.5’i oranında ceza kesildi. Ayrıca, kaçakçılık nedeniyle başka bir para cezası daha verildi.

225 BİN EUROLUK ALTIN ALMAN GÜMRÜĞÜNE KALACAK

Köln’de ise birçok Türk’ün el ele verip Almanya’ya getirdiği 4.2 kilogram altın takı bulundu. Altınların elbiselerin arasına, alüminyum folyolara sarılı olduğu belirlendi. Sahipleri hakkında işlem yapıldı. Değerlerinin yüzde 17.5’i oranında ceza kesildi. Altınların kaynağı tespit edilirse, sahipleri onları alabilecek, aksi halde 225 bin euroyu bulan altınlar Alman gümrüğüne kalacak.

ALTININ SAHİBİNİN KİM OLDUĞUNU AÇIKLAYAMADI, HEPSİNE EL KONULDU

Yine Türkiye’den gelen bir Türk kadını, Hannover Havaalanı’nda 49 bin euroluk altın para ve takılarla yakalandı. Türk kadının kaçırdığı verginin 11 bin euro olduğu hesaplandı. Kadın altınların sahiplerinin kim olduğunu açıklayamadığı için altınların tümüne el konuldu.

Sadece havaalanları değil, karayoluyla Türkiye’den gelenler de kontrol edildi ve Ulm yakınlarında 40 altın kaçakçısı Türk’e işlem yapıldı. Bunların 35’ine ağır vergi cezaları kesildi. Bulunan ve değerlendirilen kolye, küpe, bilezik gibi takıların sayısının 107 olduğu açıklandı.







