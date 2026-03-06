FİNANS

Savaş havacılık sektörünü vurdu! Hisseler çakıldı: Binlerce sefer iptal!

Orta Doğu’da hava sahalarının kapatılması ile havacılık sektöründe büyük aksamalar meydana geliyor. 44 bin uçuşun 25 bine yakınının iptal edilmesi ile 4,5 milyon yolcunun uçuş planı iptal oldu. Küresel havayolu hisselerinde savaşın başlamasından bu yana sert düşüşler de yaşandı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sonucu Orta Doğu’da hava sahaları kapatıldı. Havacılık veri ve analiz şirketi Cirium’un verilerine göre Cumartesi ile Perşembe günleri arasında Orta Doğu’ya iniş ve kalkış yapması planlanan yaklaşık 44 bin uçuşun yaklaşık 25 bini iptal edildi. Bu yaklaşık 4,5 milyon yolcunun uçuş planlarını ertelemek zorunda kaldığı anlamına geliyor.

UÇUŞLAR SINIRLI SAYIDA BAŞLADI

En büyük aksama ise bölgenin en önemli havacılık merkezlerinden biri olan Dubai Havalimanı'nda yaşandı. Kapatılan hava sahalarının bir kısmı kademeli olarak yeniden açılmaya başladı. BAE yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada, Dubai’ye iniş ve kalkış yapan uçuşların sınırlı sayıda yeniden başlatıldığını duyurdu.

AŞAMALI ŞEKİLDE FAALİYETE BAŞLAYACAK

İsrail’de de hava trafiğinin kademeli olarak yeniden açılması planlanıyor. Ben-Gurion Havalimanı'nın aşamalı şekilde yeniden faaliyete geçeceği bildirildi.
Tel Aviv merkezli havayolu şirketi El Al, yurt dışında bulunan yolcuların ülkeye dönüşünü sağlamak amacıyla kurtarma uçuşları planlamaya başladığını açıkladı. Ancak Perşembe itibarıyla İsrail’den yurt dışına yapılan uçuşların hâlâ askıya alınmış olduğu belirtildi.

Sektör temsilcileri, bölgedeki jeopolitik gerilimin devam etmesi halinde uçuş ağlarında aksaklıkların ve seyahat maliyetlerindeki artışın sürebileceği uyarısında bulunuyor.

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ

Ortadoğu’da artan jeopolitik gerilimin etkisiyle küresel havayolu hisselerinde savaşın başlamasından bu yana sert düşüşler yaşandı. Avrupa’da Wizz Air hisseleri yaklaşık yüzde 26.8 gerilerken, International Airlines Group hisselerinde düşüş yüzde 18.6 seviyesine ulaştı. Air France-KLM hisseleri yaklaşık yüzde 22.6 değer kaybederken, Ryanair hisselerinde ise gerileme yüzde 7'yi aştı.

ABD’de de benzer bir tablo görüldü. Delta Air Lines hisseleri savaşın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybederken, United Airlines hisseleri yaklaşık yüzde 8 geriledi. American Airlines hisselerinde düşüş yüzde 6 civarında gerçekleşirken, Southwest Airlines hisseleri ise yüzde 3 düştü.

