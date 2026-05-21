Sayılı günler kala uygun fiyata almak isteyen oraya koştu

Bayramı yeni kıyafetlerle karşılama geleneği pek çokları için halen devam ediyor. Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşın bayramlık kıyafet telaşı da başladı. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenlerse sosyete pazarlarının yolunu tuttu.

Show Haber'de yer alan habere göre; elbise, gömlek, ayakkabı, çanta gibi bayramlık alışverişinde cebini düşünenler sosyete pazarlarına bakmaya başladı. Kurban Bayramına sayılı günler kala bayramlık telaşı başlarken uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenlerin adreslerinden bir tanesi de sosyete pazarları oldu.

"BAYRAM YOĞUNLUKLARI BAŞLADI"

Esnaf "Bayram yoğunluklarımız başladı" derken alışveriş yapan vatandaşlar ise "Fiyatlar makul görünüyor" dedi. Elbiselerde 1150 TL, çantalarda 200 TL, gömlek takımlarında 1200 TL, tişörtlerde 400 TL fiyatları görünürken çocuk ürünlerinde ise takımlarda 900 TL ve 1200 TL fiyatları dikkat çekti.