'Sazan Sarmalı' böyle çöktü! Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti: "Bizi bulamazlar kanka"

Said Yalım'ın Para Babası isimli YouTube kanalında "Dolandırıcıyı suç üstü yakaladık, ifşa ettik!" başlığıyla yayımlanan video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 'Sazan Sarmalı' denilen yöntemle araba satışı üzerinden hem alıcı hem de satıcıyla iletişime geçen dolandırıcı, satıcı tarafının olayın farkına varmasıyla başarıya ulaşamadı.

Son ana kadar dolandırıcıya durumdan haberdar olduğunu belli etmeyen satıcı, bir şekilde alıcıyla iletişime geçti ve para göndermesini engelledi. Tüm bu süreç anbean kaydedilirken, videonun sonunda dolandırıcıyla yapılan kısa röportaj dikkat çekti.

Planının suya düştüğünü anlayan dolandırıcının kendinden emin ve rahat tavırları sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

ATICIYLA ANLAŞTI, KAPORA BİLE GÖNDERDİ

Arabasını satmak için ilana koyan satıcı, bir akşam gelen telefonla dolandırıcıların hedefi oldu. Kendisini alıcı gibi arayan dolandırıcı, araç sahibi ile 1 milyon 410 bin TL'ye anlaştı. Ardından da 1000 TL göndererek ilanı kaldırmasını istedi.

'ARABAYI BAŞKASI ÜZERİNE ALACAK' DİYE SENARYO YAZDI

Dolandırıcı, başka birinden daire aldığını ona altın bozup verdiğini ve ayrıca aynı modelden kendi arabasını da onun üzerine vermek üzere anlaştığını iddia ediyor. Ancak bu satış işlemi sırasında aracın kaza yaptığını ve perte çıktığını belirten dolandırıcı, evi aldığı kişiye mahçup olmamak için bu arabayı almak istediğini anlatıyor.

"BENİ SORARSA 'ENİŞTEM OLUR' DERSİN"

Arabayı kendisi adına o ev sahibinin alacağını belirten dolandırıcı, satıcıya ise kendisini 'Eniştem' olarak tanıtmasını istiyor.

AYNI ARACI KENDİSİNİNMİŞ GİBİ İLANA KOYDU

Bu sırada dolandırıcı, ilandan kaldırma arabayı başka bir ilan numarasıyla aynı fotoğraflar üzerinden 1 milyon 50 bin TL'ye ilana koyuyor. 'Acil, icralık olacağım. O yüzden bu rakama' diyerek ardından da İstanbul'dan bir alıcıyla anlaşıyor.

ALICI BİR HEVESLE ISPARTA'YA GELDİ

Arabayı almak için İstanbul'dan otobüse binip Isparta'ya gelen alıcı ile satıcının birbirleriyle iletişim kurmasını bir şekilde engelleyen dolandırıcının sakin ve rahat tavırları dikkat çekti.

ARAÇ SAHİBİ DURUMU ALICIYA ANLATTI: "DOLANDIRILMAK ÜZERESİN"

Dolandırıldığının farkında olan satıcı taraf bir şekilde alıcıyla iletişime geçerken; Isparta'ya gelen adama durumu anlattı. Bunun üzerine alıcı ve satıcı bir süre daha oyunu daha devam ederken; dolandırıcıyla iletişimlerini sürdürdü.

EKSPERDE FOTOĞRAF İSTEDİ

Hem eksperde hem de noterden fotoğraf isteyen dolandırıcı ise son ana kadar iki tarafı da idare ettiğini düşünüyordu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA SAKİN ADAM GİTTİ, HAKARETLER BAŞLADI

Gerçek ortaya çıkınca dolandırıcı da gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve telefonda hakaretler yağdırmaya başladı. Dolandırmaya çalıştığını itiraf eden dolandırıcı videonun sonunda ise sakin tavırlarıyla 'pes' dedirtti:

PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ: "KARDEŞİM DÜNDEN BERİ UĞRAŞIYORUM"

"15 kişi, haftada adam başı günlük 2 buluşma de, 30 çarpı 7... Yani iyi kötü yağımız kavruluyor be. Kardeşim dünden beri uğraşıyorum. Yemek yiyorum, bir şeyler içiyorum falan... Yola gidip gelen adam ne yapıyor? 12 saatte geldi adam... O adam ne yapıyor o adam? Bunu ticaret olarak göreceksin. Bugün var yarın yok, yarın var bugün yok. Biz unları aştık, seminerlerimizde de buluşmalarımızda da öğrettik. Konuştuk bunları biz."

Kendilerinin tecrübeli olduğunu söyleyen telefonun ucundaki dolandırıcı kötü bir anılarının olmadığını belirtirken "Allah da kimseyi düşürmesin böyle bir duruma" diye de ekledi.

"BİZİ BULAMAZLAR KANKA"

"Ben şimdi bu konuşmaları kaydediyorum. Ne yapacaksın sen?" sorusuna da yanıt veren dolandırıcı, "Kaydedebilirsin, ortağız. Her dediğime tamam diyordun. Bizi bulamazlar da sana ulaşmaları kolay kanka" ifadelerini kullandı.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI, ARAÇ ALACAKLARI UYARDI

Söz konusu video sosyal medyada gündem olurken; 300 binden fazla kişi tarafından izlendi. Kanalın sahibi Yalım, videonun sonunda ise araç alıp satarken insanların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatırken b tuzağa düşmemeleri konusunda uyardı.