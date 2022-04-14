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Sebze fiyatları üreticide düştü, markette 4 katı arttı

14.04.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşın gündemin düşmeyen sebze fiyatları, havaların ısınmaya başlamasıyla yerini düşüşe bıraktı. Üreticide fiyatlar önceki haftalara göre düştü. Kabak üreticide 5 TL'ye, patlıcan 10 TL'ye geriledi. Üreticide fiyatların düşmesine rağmen bu ürünlerin market fiyatı 4 katını buluyor.

Sebze fiyatları üreticide düştü, markette 4 katı arttı

Meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan artış havaların ısınmaya başlamasıyla yerini düşüşe bıraktı. Soğuk hava sebze üretimi yapan çiftçiyi olumsuz etkilemişti. Ürün azlığı nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarında yükseliş yaşandı. Kentte havaların ısınmasıyla birlikte seralardaki özellikle domates, salatalık, patlıcan, kabak, biber çeşitlerinin üretiminde artış başladı. Hale giren ürün geçen haftaya göre üç kat artarken, fiyatlar ise neredeyse yarı yarıya düştü. Fiyatlar üreticide düşüşe geçmiş olsa da marketler fiyatı katlamakta ısrarcı davranıyor.

Geçtiğimiz haftalarda üreticide 25-30 TL'ye kadar çıkan patlıcan bu hafta Antalya'da 10-12 liradan satılıyor.

Sabah gazetesi İstanbul Hali'ndeki fiyatlarla market fiyatlarını karşılaştırdı. İstanbul Hali'nde en pahalısı 20 TL olan patlıcanın markette en ucuz fiyatı ise 32 TL. Bu fiyat 42 TL'ye kadar çıkıyor.

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SALATALIK 3 KATI FİYATINA SATILIYOR

Patlıcanda görülen benzer durum salatalıkta da var. Havaların ısınmasıyla üretimi artmaya başlayan salatalık üreticide 6-7 TL iken markette yaklaşık üç kat artarak 15-22 TL arasında satılıyor. Üreticide fiyatı en çok düşen ürünlerden biri de kabak...

Antalya Hal'inde 4-5 liraya kadar gerileyen kabak, İstanbul Hal'inde ortalama 5 TL'lik masraflar nedeniyle 10 TL'ye satılıyor. Ancak aynı ürün markette 20 liradan satışa sunuluyor. Biber ve fasulyenin fiyatı ise üreticide hala yüksek. Her iki ürünün fiyatı ortalama 20 TL. Ancak bu ürünlerin fiyatı yine markette iki hatta üç kata kadar artıyor.

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CEZALAR ARTMALI

Üretici ile market arasındaki afaki fiyat farkları, vatandaşları da isyan ettiriyor. Bu duruma özellikle sosyal medyada ciddi tepki gösteren vatandaşlar, "Bu marketler sürekli maliyetleri bahane ediyor.

Ancak ne kadar hesaplarsanız hesaplayın 4-5 kat pahalıya satılmasını gerektiren bir maliyet yok. Ve ısrarlar bundan geri adım atmıyorlar. Devletin cezaları artırması gerekiyor" diyor.

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ÜRETİCİDEN ALIYORLAR

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksek Tavşan, "Kilogram başına ortalama 4-5 TL'lik masraf oluyor. Yani Antalya'da üreticide ya da halde 4-5 lira olan bir ürünün İstanbul ya da Ankara haline gelişi 9 lirayı buluyor. Bunda tüm masraf ve komisyonlar var.

İstanbul Hal'inde 9 TL olan bir ürünün markette en fazla yüzde 40 artmış olması gerekli. Yani bu ürün 13 liradan satılmalı. Ancak bu ürün maalesef iki hatta üç kata kadar çıkabiliyor. Ki bazı büyük zincir marketler direkt üreticiden ürün alıyor.

Böyle olunca komisyoncu masrafı da kalkıyor" dedi. Havaların ısınmaya başladığını anlatan Tavşan, önümüzdeki günlerde ürünün daha da bollaşacağını, fiyatlarda düşüşün görüleceğini sözlerine ekledi.

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