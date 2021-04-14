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Selçuk Bayraktar’dan ambargo haberlerine dair açıklama

14.04.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk Bayraktar’dan son günlerde çıkan ambargo haberleriyle ilgili açıklama geldi.

Selçuk Bayraktar’dan ambargo haberlerine dair açıklama

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, son günlerde çıkan ambargo haberleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI"

Bayraktar’ın, yazılı olarak yaptığı açıklama şöyle:

’’Bilinmesinde fayda olan bazı hususları izah etmem gerektiğini düşünüyorum. S/İHA dediğimiz aslında içinde 40’a yakın bilgisayar bulunan bir robot uçak. Bayraktar TB2 SİHA’larımızı kritik tüm aksamlarından bileşenlerine, uçuş görev bilgisayarından yazılımına ve donanımına, aerodinamiğinden mekaniğine kadar tümüyle milli ve özgün tasarıma sahip olarak geliştiriyoruz.

Dünyada rekor sayılabilecek bir düzeyde yüzde 93 yerli katkıyla ve gururla üretiyoruz. Birçok ülkeye ihraç ettiğimiz, dünya basınının neredeyse her gün başarılarını gıpta ile yazdığı ve yüksek teknolojide ülkemizin bayrağını en üst düzeye çeken bir sistemler bütünü.

Kanada’nın S/İHA’larımızın adeta destan yazdığı Karabağ Tek Vatan Harekâtı’nı gerekçe gösterip SİHA’mıza kullanıcının seçimiyle taktığımız faydalı yük denilen bir aksamı/kamerasını satmaması, hâlihazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretilip, yurt içi ve yurt dışında dahi kullanıma sunulmuşken bizim için herhangi bir problem oluşturmaz.

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Lakin günün birinde, acil ihtiyacı olduğunda Türkiye’nin Kanada’ya SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir. Zira dünyada muharebe tecrübesine sahip SİHA, Türkiye dahil sadece 4 ülkede var. Türkiye, güvenlik güçlerimizin çok geniş yelpazede başarılı muharip kullanımı sayesinde bu alanda dünyada lider.

Havacılıkta ileri birçok ülke gibi Kanada’nın da bizim ürettiğimiz sınıflarda İHA’sı veyahut SİHA’sı yok. Ancak ithal etmek için başlattıkları bir programları var...
Ambargolar bu işe ilk başladığımızdan beri, yıllardır var. Ama hiçbiri bizi engelleyemedi, yolumuzdan döndüremedi.

Yukarıda anlattığım sebeplerle milli S/İHA’larımızla ve Türkiye’nin her gün güçlenerek gelişen savunma sanayii ekosistemiyle gerçekten övünebilirsiniz.
Bizim için dün nasılsa bugün de öyle...

Değişen hiçbir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak!

300 bin saatten fazla gökyüzünde başarıyla görev yapan milletimizin S/İHA’ları, ülkemizin güvenliği için uçmaya devam ediyor, edecek.

Semalarımızda Hür ve Özgür... ’’


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Ak parti hükümeti döneminde yapılan tek doğru atılım, Selçuk Bayraktara ne kadar teşekkür etsek azdır...
adamsin selcuk..

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