Selçuk Bayraktar SAHA 2026'da Baykar'ın yeni ürünlerini tanıttı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

BAYRAKTAR VE KARAGÖZ STANDI BİRLİKTE GEZDİ

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlikte AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de SAHA 2026 kapsamında kurulan Baykar standını Selçuk Bayraktar ile birlikte ziyaret etti.

Fuarda ilk kez sergilenen K2 Kamikaze İHA ile akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek de burada tanıtıldı.

Bayraktar, Türk ordusunun ve Türk savunma sanayisinin dünyada SİHA'larla ilk savaşı kazanan güç olarak tarihe geçtiğini ve bu alanda paradigma kırılımı ve muharebede devrim yaparak ilkleri başardığını söyledi.

Bugün de yeni bir ilkle, geleceğe damgasını vuracak bir paradigmayla, teknolojiyle kamuoyu karşısına çıktıklarını kaydeden Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA, Mızrak ve Sivrisinek Kamikaze İHA'ları tanıttıklarını bildirdi.

Bayraktar, bu yeni ürünlerin sürü halinde, akıllı yapay zekayla donatılmış akıllı sürü otonomisiyle görev yapabilen, kendi içlerinde sinerjiyle koordine olup akıllı bir şekilde küresel konumlama sistemlerinden bağımsız bir şekilde hedefe gidip, bulup etkisiz hale getirebilen farklı kabiliyetlerdeki kamikaze insansız hava araçları olduğunu anlattı.

Bir yandan bunlara "dolanan mühimmat" da denildiğini ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

“Dolanan mühimmat denilmesinin sebebi, bir anlamda hedeflerine yol alırken bulamadıklarında tekrar kullanıcıya karar verme imkanı sunmaları veya hedefi buluncaya kadar doğru zamanı kollayıp taarruz etme moduna geçme imkanına, kabiliyetine sahip olmaları. K2, 850 kiloluk kalkış ağırlığına sahip adeta kamikaze İHA'ların en ağır ağabeyi. 200 kiloluk MKE tarafından yapılan harp başlıklarını kullanıyor. 2 bin kilometreden fazla menzili var ve tümüyle küresel konumlama sisteminden bağımsız bir şekilde görev yapabiliyor. Bu ne demek? Bugün muharebe ortamında, özellikle insansız hava araçlarını engelleyebilmek için yoğunluklu olarak elektronik harp teçhizatları kullanılıyor ve bir anlamda konumlarını bulmasını insansız hava araçlarını durdurmaya çalışan unsurlar engellemeye çalışıyor. Buna karşı koyabilmek için de küresel konumlama sistemlerinden bağımsız bir şekilde seyrüsefer yapabilmeniz gerekiyor. Üzerindeki kameralar, kamera sistemleri sayesinde gece veya gündüz yere bakarak, yeryüzü şekillerini tanıyarak konumlama yapabiliyor. Hatta buna benzer şekilde Mızrak ve Sivrisinek Kamikaze İHA da yapabiliyor.”

"YENİ NESİL YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMİKAZE SÜRÜ TEKNOLOJİSİNİN EN BÜYÜK GÜCÜ SÜRÜ SİNERJİSİNDEN GELİYOR"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yeni nesil yapay zeka destekli kamikaze sürü teknolojisinin en büyük gücünün sürü sinerjisinden geldiğini vurguladı.

Bayraktar, araçların sayısının fazla olmasının büyük bir kuvvet çarpanı oluşturduğuna değinerek, hem muharebenin sürdürülebilirliği açısından hem de taarruzun etkinliği açısından sayısının fazla olabilmesi için maliyet etkin olmaları, kolay üretilebilir olmaları, konvansiyonel sanayi tarafından üretilebilir olmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Sürü halinde nasıl taarruz edildiğine değinen Bayraktar, "Kamikaze biraz daha büyük ağabey olduğundan daha arkadan geliyor. En önde, Sivrisinek gidiyor. Hemen peşinden, yani düşünün ki ön tarafta binlik bir Sivrisinek paketi gidiyor, arkasında bunun 500-600 adet Mızrak Kamikaze İHA olduğunu düşünün, en arkada da 300-400 tane K2'lik bir taarruz paketinden bahsediyoruz. Bu bir anlamda dünyanın yeni nesil taarruz paradigmasını belirlemiş oluyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, bu sistemlerin nasıl komuta edildiğine değinerek, arkadan gelen AKINCI, Bayraktar TB3 veya Bayraktar TB2'nin komuta ettiğini ve operatörün çok üst düzey bir karar verici modunda bu sürülere görevlerini bir anlamda dikte ettiğini anlattı.

Bütün bu süreçlerde maliyet etkin, kolay ölçeklenebilir, tüm (ülke) sanayi tarafından üretilebilir ve kolaylıkla her yerden sahaya sürülebilir olmasının çok önemli olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu maksatla K2, kısa pistlerden, hazırlıksız yollardan dahi kalkış yapabilecek şekilde tasarlandı. Peki niye bir katapult sisteminden fırlamıyor da iniş takımıyla inip kalkıyor diye soracak olabilirsiniz. Elbette bu teknolojileri siz savaş olmasın diye geliştiriyorsunuz. Yeterince caydırıcılık olsun, dünyada barış ve huzur ve kendimizi koruyabilelim diye geliştiriyorsunuz ama tam da bu maksada hizmetle yeterince geliştirdiğinizde savaş olmuyor. O zaman da bu sistemler, bir anlamda sadece barış ortamında tatbikatlarda kullanılan unsurlar haline dönüşüyor. Peki 500'lük bir paketi siz feda mı edeceksiniz her denemenizde? Yani düşünün ki bu araçlar tek kullanımlık olacak olsa dönüp tekrar inemeyeceğinden bir anlamda feda olmuş olacaklar.

Belki bu ticari bir yaklaşımla doğru bir bakış açısı olabilir ama bir yandan da biz bunları ülkemiz için üretiyoruz ve en maliyet etkin, en az yük olabilmek için tekrar geri dönüp insin, tekrar kullanılabilsin maksadıyla bu şekilde tasarlandı. Elbette şayet tek kullanımlık bir göreve gönderiliyorsa iniş takımları sökülebilir. Bunlar da bütün üzerindeki sistemler sanayimiz tarafından üretilebilecek bir şekilde tasarlandı. K2 adeta bir anlamda her unsuruyla bu yüksek ölçeklenebilirlik, maliyet etkin olma ve en yüksek vurucu gücü, en yüksek teknolojiyi bir arada barındırmak üzere yapay zeka otonomisiyle donatılmış bir kamikaze, hatta dünyanın en büyük kamikaze insansız hava aracı sistemi."

"Bu geliştirdiğimiz sistemlerin de muharebede devrim yapacağına inanıyoruz"

Selçuk Bayraktar, Sivrisinek'in yaklaşık 80 kilogram ağırlığa sahip olduğu bilgisini paylaşarak, birden fazla kalkış yöntemi olduğunu bildirdi.

Bayraktar, insansız hava araçlarının çok karmaşık teknolojiler olduğunu vurgulayarak, bütün unsurlarının, yapay zeka yazılımlarından, motoruna ve harp başlığına kadar her şeyin Türkiye'de yapıldığını söyledi.

Mızrak'ta radar arayıcı başlık, elektroptik kameralar, gece ve gündüz çalışabilen sistemler olduğunu dile getiren Bayraktar, bunların Baykar ve ASELSAN tarafından yapıldığını bildirdi.

Bayraktar, Mızrak'ın kalkış ağırlığının 200 kilogram olduğunu ve 40 kilogram harp başlığının bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sivrisinek'in 20 kilo harp başlığı vardı. K2'nin de 200 kilo harp başlığı vardı. Mızrak'ın yaklaşık 2 bin kilometreye kadar menzili var, görev yüküne ve şartlara göre değişiyor. Sivrisinek'in 1000 kilometre ve üzeri menzili var. K2'nin de 2 bin kilometre ve üzeri menzili var ve bunlar akıllı sürüş sinerjisine sahip kamikaze insansız hava araçları. Bunları arkalarında yine başka insansız hava araçları yönetiyor. Aslında kendileri bir şekilde tümüyle otomatik bir görev de yapabiliyorlar ama değişen şartlara adapte olabilmek adına ve yeni görevler yüklenebilmesi adına böyle bir imkanda mevcut. Kendi aralarında Mesh Network denilen ağ topolojisiyle haberleşebiliyorlar. O haberleşmelerini bir insansız hava aracı üzerinden Bayraktar TB2 olabilir, TB3 olabilir, AKINCI olabilir merkeze taşıyabiliyorlar. Tümüyle bir anlamda radyo sessizliği de tercih edilebilir.

Hiç yayın yapmadan da hedefe gidebilirler ve düşünün ki en yoğun elektronik harp ortamlarında tümüyle küresel seyrüsefer sistemlerinin tümüyle karıştırıldığı veya aldatıldığı bir ortamda dahi üzerlerindeki bir anlamda yapay zeka beyinlerindeki haritayla bulundukları yeri kameralar üzerinden kıyaslayarak yön bulabiliyorlar. Hatta siz bir bölgeyi tanımladınız, o bölgede bir hedefi 'bul' dediniz, onu dahi otomatik bir şekilde yapabiliyor. Bu da bir anlamda muharebeden insanlı ve insanı epey bir geriye, daha korunaklı bir bölgeye bu şekilde taşımış oluyorsunuz ve çok daha yüksek bir kuvvet çarpanına erişmiş oluyorsunuz. Nasıl ki dünyada SİHA'larımız ilk defa konvansiyonel muharebede kullanıldı ve konvansiyonel muharebede bir paradigma dönüşümüne yol açtı. Bu geliştirdiğimiz sistemlerin de muharebede, bu elde ettikleri güç çarpanlarıyla, bu ortaya koydukları sinerji ve yeni teknolojiyle birlikte muharebede devrim yapacağına inanıyoruz."

Kamikaze olmayan insansız hava araçları ailesinin en ufak ferdi olan Kalkan'ı da tanıtan Bayraktar, Kalkan'ın dikey kalkışlı, 80 kilogram ağırlığa sahip olduğunu aktardı.

Bayraktar, Baykar tarafından yapılan elektrooptik sistemleriyle donatılmış durumda olduğunu kaydederek, "Kalkan çok yakın zamanda Efes Tatbikatı'nda bir ilk daha başardı. TCG Burgazada adlı gemimizden kalkış yaptı, üzerinde Skydagger firmamızın geliştirdiği, ürettiği bir FPV dron vardı, o da başka bir operatör kullanıcı tarafından kullanılıyordu, otomatik kalkış yaptı hareketli gemiden, FPV dron girip tatbikat alanındaki tanka taarruz etti ve etkisiz hale getirdi. Sonra Kalkan döndü ve otomatik bir şekilde gemiye indi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır