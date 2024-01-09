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Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni olmuştu; Bakan Kacır'dan Baykar iddialarına yanıt

09.01.2024 13:47 | Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Baykar'a destek iddialarına ilişkin, "Devlet desteklerinden en düşük yararlanan firma Baykar’dır." açıklamasını yaptı. Kacır, savunma sanayii alanında tüm firmaları desteklediklerini duyurdu.

Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni olmuştu; Bakan Kacır'dan Baykar iddialarına yanıt

Türkiye genelinde milyonlarca vergi mükellefi arasından en fazla vergi tahakkuk eden mükellef Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'ın vergi rekortmeni olmasının ardından Baykar'ın devlet desteği aldığı iddialarına ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır açıklama yaptı. Bakan Kacır, Baykar'a destek iddialarına yönelik, "Devlet desteklerinden en düşük yararlanan firma Baykar’dır. Özellikle savunma sanayii alanında sadece Baykar’ı değil tüm firmaları destekliyoruz" dedi.

Haber7'de yer alan habere göre Kacır yaptığı açıklamada, "Devlet desteklerinden en düşük yararlanan firma Baykar’dır. Özellikle savunma sanayii alanında sadece Baykar’ı değil tüm firmaları destekliyoruz. Türkiye’ye yatırım yapan yabancı firmalara da destek oluyoruz. Fakat karalama kampanyalarının yerli bir firmaya yapılması dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Bayraktar rekor vergi
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