Sen Hangi Çalışan Tipisin?

1/8
Sabah ofise geldiğinde ilk yaptığın şey ne?
Maillerimi kontrol eder, yapılacaklar listemi güncellerim.
Kahvemi alıp iş arkadaşlarımla akşam ne yaptıklarını konuşurum.
"Bugün de geldik..." diyerek derin bir iç çekerim.
En acil işe bodoslama dalarım, plan yapmaya vaktim yok!
3/8
Hangi "E-posta" kapatma cümlesisin?
Görüşmek üzere, sevgiler.
En kısa sürede dönüşünüzü bekliyorum.
5/8
Bu cümlelerden hangisini gün içinde daha çok kuruyorsun?
Bunu bir maille netleştirelim mi?
Benim internetimde mi sorun var, sesiniz gelmiyor?
8/8
Sabah 09:00 toplantısı 09:05 oldu ve hala link gelmedi...
Hemen gruba "Link nerede?" yazarım, vakit nakittir.
"Hadi inşallah iptal olur" duasına çıkarım.
Zaten toplantıyı unutup mutfakta tost yapıyordum.
O 5 dakikada 3 tane mail cevaplamışımdır bile.