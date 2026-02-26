FİNANS

Sen Hangi Çalışan Tipisin?

Kimisi kahve makinesinin başında dedikodunun kalbini tutar, kimisi Excel tabloları arasında kaybolur, kimisi de toplantı odalarında "Sinerji yaratalım arkadaşlar!" diyerek fırtınalar estirir. Belki sen de şu an bu testi çözerken arkadaki sekmede bir dizi gizliyorsun ya da yarım kalan raporunun stresinden tırnaklarını kemiriyorsun... Başlıyoruz!

Gerçek rolünü açıklıyoruz!

1/8

Sabah ofise geldiğinde ilk yaptığın şey ne?

Maillerimi kontrol eder, yapılacaklar listemi güncellerim.
Kahvemi alıp iş arkadaşlarımla akşam ne yaptıklarını konuşurum.
"Bugün de geldik..." diyerek derin bir iç çekerim.
En acil işe bodoslama dalarım, plan yapmaya vaktim yok!
2/8

Pazar akşamları midene kramplar giriyor mu?

3/8

Hangi "E-posta" kapatma cümlesisin?

Saygılarımla...
Görüşmek üzere, sevgiler.
Bilginize.
En kısa sürede dönüşünüzü bekliyorum.
4/8

Aşağıdakilerden hangisi senin ruh hayvanın?

5/8

Bu cümlelerden hangisini gün içinde daha çok kuruyorsun?

Bunu bir maille netleştirelim mi?
Kahve içen var mı?
Benim internetimde mi sorun var, sesiniz gelmiyor?
Hallederim!
6/8

Ofis WhatsApp grubunda en çok hangi emojiyi kullanıyorsun?

7/8

Maaşının yattığına dair bildirim gelince ekrana gülümsüyor musun?

8/8

Sabah 09:00 toplantısı 09:05 oldu ve hala link gelmedi...

Hemen gruba "Link nerede?" yazarım, vakit nakittir.
"Hadi inşallah iptal olur" duasına çıkarım.
Zaten toplantıyı unutup mutfakta tost yapıyordum.
O 5 dakikada 3 tane mail cevaplamışımdır bile.
ofis ING Para Mevzuları
