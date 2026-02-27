Sen Ticaretten Ne Kadar Anlıyorsun?

Günlük hayatta hepimiz bir şekilde ticaretin içindeyiz; market alışverişinden maaş yönetimine, ev pazarlığından ikinci el eşya satışına kadar her an bir pazarlık ve strateji döngüsü dönüyor. Peki, senin bu döngüdeki yerin ne?
Finansal kararlarındaki isabet oranını ölçmek ve içindeki o potansiyel CEO’yu keşfetmek için bu test tam sana göre!
27.02.2026 10:28
+
Yorum Yap
+
İlk sorumuzla başlayalım!
Ticari zekanı ölçüyoruz!
1/8
Bir dükkan açacaksın diyelim, sence en önemli şey hangisi?
Tabelanın en ışıklısından olması.
Ürünün kalitesinin tavan yapması.
Sosyal medya reklamları.
Personelin çok güleryüzlü olması.
2/8
Elinde bir miktar para var, nereye yatırırsın?
Altın
Gayrimenkul
Kripto Paralar
Döviz
3/8
"Para parayı çeker" sözüne ne kadar inanıyorsun?
Sonuna kadar!
Hadi canım oradan, çalışmak çeker.
4/8
Hangisi sana daha çekici geliyor?
Düzenli bir devlet memurluğu.
Yüksek maaşlı bir plaza hayatı.
Kendi küçük ama huzurlu dükkanım.
Riskli ama milyar dolarlık bir startup.
5/8
Ortaklık mı, tek başına iş yapmak mı?
Ortaklık
Tek başına
6/8
İflas ettin diyelim, ilk tepkin ne olur?
Hayata küserim.
Hemen yeni bir plan yaparım.
Suçu dış güçlere atarım.
Şehri terk ederim.
7/8
Hiç tanımadığın birine, elindeki bu kalemi şu an 10 katı fiyatına satabilir misin?
Evet, havada karada satarım!
Hayır, o kadar da değil.
8/8
Son sorumuz! Bir arkadaşına yeni bir ürün önerdiğinde, senin için en önemli faktör hangisi?
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.