Sen Ticaretten Ne Kadar Anlıyorsun?

Ticari zekanı ölçüyoruz!

1/8 Bir dükkan açacaksın diyelim, sence en önemli şey hangisi? Tabelanın en ışıklısından olması. Ürünün kalitesinin tavan yapması. Sosyal medya reklamları. Personelin çok güleryüzlü olması.

2/8 Elinde bir miktar para var, nereye yatırırsın? Altın Gayrimenkul Kripto Paralar Döviz

3/8 "Para parayı çeker" sözüne ne kadar inanıyorsun? Sonuna kadar! Hadi canım oradan, çalışmak çeker.

4/8 Hangisi sana daha çekici geliyor? Düzenli bir devlet memurluğu. Yüksek maaşlı bir plaza hayatı. Kendi küçük ama huzurlu dükkanım. Riskli ama milyar dolarlık bir startup.

5/8 Ortaklık mı, tek başına iş yapmak mı? Ortaklık Tek başına

6/8 İflas ettin diyelim, ilk tepkin ne olur? Hayata küserim. Hemen yeni bir plan yaparım. Suçu dış güçlere atarım. Şehri terk ederim.

7/8 Hiç tanımadığın birine, elindeki bu kalemi şu an 10 katı fiyatına satabilir misin? Evet, havada karada satarım! Hayır, o kadar da değil.