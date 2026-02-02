FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu! Kripto hesabında tam 500 milyon dolar....

Son dakika haberi: Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu. Kripto hesabındaki 500 milyon dolara da el konularak iade işlemi başlatıldı.

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu! Kripto hesabında tam 500 milyon dolar....
Devrim Karadağ

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde devam eden soruşturma kapsamında Veysel Şahin'in tüm mal varlıklarına el konulmuştu bugün Şahin'le irtibatlı olduğu belirlenen Şeref Yazıcı'nın da yasadışı bahis operasyonu kapsamında tüm mal varlıklarına el konulduğu duyuruldu.

TAM 500 MİLYON DOLAR

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Darkex isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibi olan Şeref Yazıcı’nın yasadışı bahis için ödeme altyapısı hizmeti sunduğu değerlendiriliyor. Yazıcı'nın kripto hesabındaki 500 milyon dolara da el konularak iade işlemi başlatıldı.

Firari olan Yazıcı’nın Dubai’de olduğu düşünülüyor.

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu! Kripto hesabında tam 500 milyon dolar.... 1

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu! Kripto hesabında tam 500 milyon dolar.... 2

Yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, aynı soruşturma kapsamında şüpheli Veysel Şahinle irtibatlı olduğu tespit edilen, şüpheli Şeref Yazıcı‘nın yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak haklarında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında;

MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız’ın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı verilmiştir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde şüpheli Şeref Yazıcı’ya ait global şirketlerde bulunan 500 Milyon Dolar değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir. Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlilik ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahid Ören'in adı Epstein dosyasında yer aldı! NAUGHTY tartışması…İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahid Ören'in adı Epstein dosyasında yer aldı! NAUGHTY tartışması…
Christopher Dologh yaşamını yitirdiChristopher Dologh yaşamını yitirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
mal varlığı son dakika kripto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.