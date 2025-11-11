FİNANS

Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor! Hapis ve para cezalarının sınırları yükseltilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SPK, piyasa dolandırıcılığı ve manipülasyonla mücadele kapsamında cezaların caydırıcılığını artıracak yeni düzenlemeler hazırlıyor. Değişiklikle, hapis cezaları ve para cezalarının alt-üst sınırları yükseltilecek. Ayrıca yatırım fonları üzerinden yapılan işlemlerin de piyasa dolandırıcılığı suçuna sebebiyet verdiği açıkça düzenlenecek.

Cansu Akalp

Sermaye piyasalarında, dolandırıcılık ve manipülasyon fiilleriyle mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılması amaçlanıyor. Yatırımcı güvenini zedelemeye yönelik her türlü piyasa bozucu eylem ve piyasa dolandırıcılığı fiiliyle mücadele, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) temel öncelikleri arasında yer alıyor.

Bu çerçevede, denetim birimlerince piyasa gözetim sistemleri kullanılarak gerekli analizler sürdürülüyor. Tespit edilen vakalar için piyasa bozucu eylem veya piyasa dolandırıcılığı fiilleri kapsamında gerekli idari ve cezai süreçler uygulanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Sermaye Piyasaları Kongresi'nde manipülasyonla mücadele alanında cezaları artıracaklarını ve düzenleyici çerçeveyi güçlendireceklerini belirterek, "Eksiklikleri gidereceğiz ve önümüzdeki dönemde manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışılıkla mücadele dozunun da ötesine taşıyacağız." açıklamasında bulunmuştu.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de fonları kötüye kullananlara ceza vermekten çekinmeyeceklerine dikkati çekmişti.

FONLAR KÖTÜYE KULLANILIYOR

Mevcut kanuni düzenlemeler uyarınca tedbir ve yaptırımlar, gerçek ve tüzel kişilere uygulanabiliyor ve düzenlemelerde "birlikte hareket ve iştirak" hükümlerine ilişkin açık hükümler bulunmuyor. Tüzel kişiliği bulunmayan fonlar aracılığıyla veya fonlar kötüye kullanılarak gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemlere ilişkin tedbir ve yaptırımlar bu nedenle sınırlı kalıyor.

SPK de manipülatif fiillerin sayı ve niteliğindeki değişimleri dikkate alarak, gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mevzuat değişikliği çalışması yürütüyor.

PİYASA DOLANDIRICILIĞINDA HAPİS CEZALARI ARTIRILACAK!

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışılarak Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği önerileri hazırlandı. Kanun değişikliği önerisi kapsamında, piyasa dolandırıcılığı suçuna ilişkin bazı değişiklikler yapılması öngörülüyor.

Planlanan değişiklikler kapsamında, piyasa dolandırıcılığı fiilleri yönünden cezai müeyyidenin caydırıcılığının artırılabilmesini teminen suçun 3 yıl olan alt sınırının ve 5 yıl olan üst sınırının yükseltilmesi planlanıyor. Böylece, suça yönelik hapis cezaları artırılmış olacak.

Piyasa dolandırıcılığı fiillerinin, yatırım fonları araç olarak kullanılarak işlenebildiği dikkate alınarak, yatırım fonları üzerinden yapılan işlemlerin de piyasa dolandırıcılığı suçuna sebebiyet verdiği açıkça düzenlenecek.

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunu işleyen kişilerin etkin pişmanlık gösterebilmesi için hazineye ödenmesi gereken tutarın 500 bin lira olan alt sınırının yükseltilmesi hedefleniyor.

CEZA SINIRLARININ ARTIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Mevzuatta, piyasa bozucu eylemlere ilişkin de bazı değişiklikler yapılması planlanıyor.

Bu çerçevede söz konusu eylemler için öngörülen idari para cezasının alt ve üst sınırının yükseltilerek, cezaların caydırıcılığının sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca tüzel kişiliği bulunmayan yatırım fonlarının son dönemde sıklıkla piyasa bozucu eylemlerde araç olarak kullanıldığı görüldüğünden, yatırım fonları üzerinden yapılan işlemlerin de ilgili kanunda düzenlenen kabahate sebebiyet verdiği açıkça düzenlenecek. Böylece yatırım fonlarının gerçekleştirdiği işlemler bakımından, bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin cezasız kalmasının önlenmesi hedefleniyor.

Piyasa bozucu eylemleri ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini işleyenlerle hareket eden veya bu fiillere iştirak ettiğine dair makul şüphe bulunan kişiler ile kurulca belirlenecek yatırım fonlarının da ilgili kanunda düzenlenen tedbirlerin kapsamına alınabilmesine yönelik değişiklik yapılacak.

