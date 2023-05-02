SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri: Nisan ayı enflasyonu açıklanıyor: 3600 ek gösterge ile çifte zam yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Memur-Sen Genel Kurulunda milyonlarca memur ve emekli için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi, inşallah milletimizle paylaşacağız” dedi. Bu kapsamda edinilen son bilgiye göre 7.500 liranın üzerinde maaş alanlara 1000 ila 1500 lira arasında bir iyileştirme yapılacağı ifade ediliyor.

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MEMURA ZAM MESAJI

Konuşmasında memur maaşları için Temmuz zammının yanında ek bir zammı daha işaret eden Erdoğan, “Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Temmuz’da enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız" açıklamalarında bulundu.

BAKAN BİLGİN DUYURDU: TÜM MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise memur çalışanların maaşına etkisi sınırlı olan ama memur emekli maaşına önemli ölçüde etki eden 3600 ek gösterge konusunda, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" dedi.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR

Memur ve emekliler Temmuz ayında alacağı zam oranını merak ederken, zamma ilişkin en kritik veri ise yarın TÜİK tarafından gelecek. TÜİK yarın saat 10.00’da Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve böylece tüm memur ve emeklilerin 4 aylık zam oranı netleşecek. Ekonomistler enflasyonun Nisan ayında yüzde 2,65 olarak açıklanmasını öngörüyor.

Ocak ayında enflasyon yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 2,29 olarak kayıtlara geçen enflasyonun yüzde 2,65 gelmesi halinde 4 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,51, memur ve memur emeklisi zam oranı ise yüzde 13,51 olacak.

Merkez Bankası’nın tahminine göre SGK ve Bağ-Kur’lular için 6 aylık zam oranı yüzde 21,43, memur ve emekli içinse bu oran yüzde 19,43 seviyesinde gerçekleşti. Ancak Temmuz ayında bu oranların refah payı ile tıpkı Ocak 2023’te olduğu gibi yüzde 30’a yükseltilmesi bekleniyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10’A TAMAMLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz döneminde yapılacak maaş artışları için çalışmaları yürütüyor. Emekli ve memurlar için refah payı artışı masada yer alırken, memurların Temmuz 2023 döneminde yüzde 6 düzeyinde düşük kalan toplu sözleşme zammının da iyileştirilmesi burada önemli bir formül olarak dikkat çekiyor. Memurların yüzde 6 düzeyindeki toplu sözleşme zammının yüzde 10'a tamamlanması bir diğer seçenek olarak masada bulunuyor.

En düşük emekli maaşının 7.500 TL’ye yükseltilmesi sonrasında bu rakamın üzerinde maaş alanlar da zam talebinde bulunuyordu.

TEMMUZ 2023 ZAM ORANI HESAPLARI

Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 21,43

6 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 21,43

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 13,43

6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 19,43

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 4 aylık beklenti yüzde 13,51 - Yüzde 30 ek zamlı)

Memur – 11.848 TL – 13.094 TL – 13.448 TL – 15.402 TL

Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.732 TL – 8.968 TL – 10.271 TL

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 12,52 – 6 aylık yüzde 21,43 - Yüzde 30 ek zamlı)

SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 6.856 TL – 7.038 TL – 7.921 TL

SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.251 TL – 4.363 TL – 4.911 TL

Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.139 TL – 6.302 TL – 7.093 TL

Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.879 TL – 5.008 TL – 5.637 TL

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.



