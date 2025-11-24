SGK'dan emekli olup çalışanlara kötü haber! O tarih sonrasını kapsıyor

Geçim sıkıntısı yaşayan emekli, çalışma hayatında kalmaya devam ediyor. Hem emekli aylığı hem de çalıştığı işten maaş alan emekliler için ise kötü haber geldi. Buna göre Ekim 2008'den sonra çalışma hayatına başlayanlar emekliliğe hak kazandıklarında bir tercih yapmaları gerekecek.

EMEKLİ AYLIKLARI KESİLECEK

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, SGK mevzuatındaki değişiklikle hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi sona eriyor. Emeklilik dilekçesinin verilmesi halinde çalışılamayacak. Çalışmaya devam edenlerin emekli aylıkları da kesilecek.

İleriki dönemdeki emeklileri kapsayan bu kural, Ekim 2008 sonrası sigortalı olanları kapsıyor. Sigorta başlangıcı Ekim 2008'den sonra olan bir erkek çalışanı ele alalım. Bu kişi, 7 bin 200 prim günü doldurup, 60 yaşında emekli olabilecek. Bu durumda emekliliğine tam 37 yıl var. Bu kişi, emekli maaşı bağlandığında, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışamayacak.

MEVZUATTA NE DİYOR?

SGK'nın mevzuatında konu ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:



"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği Ekim/2008 döneminden sonra sigortalı olup çalışmaya başlayanlardan emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlananlardan tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç yeniden çalışmaya başlayanların aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmektedir."

SGDP NEDİR?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişilerden alınan bir prim türü. Amaç, hem emeklinin çalışmasına imkân tanımak hem de sosyal güvenlik sistemine katkı sağlar.