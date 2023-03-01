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SGK'dan EYT'de başvuru ve ilk maaş açıklaması: 'Yasal olarak mümkün değildir...'

01.03.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT başvuruları için yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır." denildi.

SGK'dan EYT'de başvuru ve ilk maaş açıklaması: 'Yasal olarak mümkün değildir...'

Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dün Meclis'ten geçerek yasalaştı. Sırada milyonlarca emekli adayı için başvuru süreci ise Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak. Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT başvurularıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

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"8.9.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Söz konusu kanun henüz Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır."

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