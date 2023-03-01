SGK'dan EYT'de başvuru ve ilk maaş açıklaması: 'Yasal olarak mümkün değildir...'

Son dakika haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dün Meclis'ten geçerek yasalaştı. Sırada milyonlarca emekli adayı için başvuru süreci ise Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak. Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT başvurularıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

"RESMİ GAZETE'Yİ BEKLEYİN"

"8.9.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Söz konusu kanun henüz Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır."

