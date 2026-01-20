FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı: Yaş ve prim şartı yok!

Sosyal Güvenlik Kurumu, Yıpranma Payı kapsamındaki meslek gruplarının kapsamını genişletti. Buna göre, dahil edilen meslek grupları da 5 yıla kadar erken emekli olabilecek. SGK, Yıpranma Payından faydalanabilecekler için bazı şartların olduğunu da belirtti. Peki, hangi meslek grupları erken emekli olabilecek? SGK'nın erken emeklilik için aradığı şartlar neler? İşte detaylar...

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı: Yaş ve prim şartı yok!
Ezgi Sivritepe

Çalışma koşulları ağır ve riskli olan meslek grupları için uygulanan erken emeklilik hakkının kapsamı genişletildi. 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı sağlayan Yıpranma Payı hakkı ile bazı çalışanlar erken emekli olabilecek.

SGK dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı: Yaş ve prim şartı yok! 1

YENİ MESLEKLER EKLENDİ

Yıpranma payı hakkı ile madenci, polis, asker, sağlık çalışanları, gazeteciler erken emekli olabiliyordu. Söz konusu düzenleme ile çimento fabrikası çalışanları, alüminyum fabrikaları, dökümhane işçileri ve cam sanayi çalışanlarını da kapsayacak. Listenin içindeki mesleği icra edenler 12 ay çalışsa dahi SGK tarafından 15 ay çalışmış sayılıcak

SGK dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı: Yaş ve prim şartı yok! 2

8 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK HAKKI!

Ağır ve riskli işte çalışanlar, Fiili Hizmet Süresi Zammı sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Prim gününe ilave süre eklenerek biriken sürelerle emeklilik yaşından da indirim sağlanıyor. Prim gün sayısı risk grubuna göre artıyor. Yani, yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte 12 ay çalışan kişinin primi 360 gün yerine 450 gün olarak işleniyor.

Sabah'ın haberine göre, kazanılan ilave süre ile emeklilik yaşı 5 yıla kadar, bazı çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekilebiliyor.

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır işlerde çalışanların çalıştıkları her yıl için ilave prim günü kazanması olarak tanımlanıyor. Normal bir ofis çalışanı yılda 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan bir işçi, yaptığı işin risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün fazladan prim kazanır. Kazanılan bu ekstra günler, emeklilik yaş haddinden düşülür. Yani 60 yaşında emekli olacakken, bu süreler biriktikçe emeklilik yaşı 55'e kadar gerileyebilir. Kanun, bu indirimle en fazla 5 yıl (bazı çok ağır mesleklerde 8 yıl) erken emekliliğe izin veriyor.

SGK dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı: Yaş ve prim şartı yok! 3

E-DEVLET'TE O İBAREYE DİKKAT!

Emeklilik yaşınızda bir indirim olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet'te yer alan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" ekranına bakılması gerekiyor. Hizmet dökümünde prim günlerinin yanında "FHSZ" (Fiili Hizmet Süresi Zammı) ibaresi ya da 2A, 3A gibi özel kodlar yer alıyorsa, yıpranma payı hakkınız sisteme işlenmiş demektir.

SGK dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı: Yaş ve prim şartı yok! 4

HAK TALEP EDEMİYORSUNUZ

Ancak yaptığınız iş yıpranma payı kapsamındaysa ve buna rağmen primleriniz normal şekilde yatırılmış görünüyorsa, geriye dönük hak talep etme imkânınız yok. Bu durumda Hizmet Tespit Davası açılarak kayıp telafi edilebilir.

SGK dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı: Yaş ve prim şartı yok! 5

YIPRANMA PAYI HAKKINA HANGİ MESLEKLER SAHİP?

Yıpranma payı ile erken emeklilik hakkına sahip meslek grupları ise şu şekilde
Sağlık Çalışanları: Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni ve ambulans şoförleri. (Yılda 60 gün).
Gazeteciler: Basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.
Maden ve yer altı işçileri: En yüksek paya sahipler. (Yılda 180 gün, yani 6 ay).
Güvenlik güçleri: Asker, Polis, MİT mensupları, Cezaevi infaz koruma memurları
Ağır sanayi: Demir-çelik fabrikası çalışanları, cıva üretimi, asit üretimi gibi zehirli maddeyle çalışanlar.
İtfaiyeciler: Yangın söndürme ekipleri.
YENİ EKLENENLER: Çimento fabrikası çalışanları, alüminyum fabrikaları, dökümhane işçileri ve cam sanayi çalışanları.

SGK dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı: Yaş ve prim şartı yok! 6

SGK'NIN ARADIĞI KRİTİK ŞARTLAR NELER?

FİİLİ ÇALIŞMA: Kişinin o riskli işi bifiil yapıyor olması gerekir. Örneğin bir hastanede çalışıyorsunuz ama "idari personel" veya "insan kaynakları" departmanındasınız; bu durumda yıpranma payı alamazsınız.
MİNİMUM SÜRE: Yıpranma payının emeklilik yaşından düşülebilmesi için, riskli işlerde en az 3600 gün (10 yıl) çalışmış olma şartı aranır. Yeraltı madencileri için bu süre 1800 gün (5 yıl) olarak uygulanır. Yani 1-2 yıl çalışıp bırakırsanız sadece prim gününüz artar, yaşınız geri çekilmez.
KOD BİLDİRİMİ: İşverenin sizi SGK'ya bildirirken doğru "Meslek Kodu" ile bildirmesi hayati önem taşır. Eğer madende çalışmanıza rağmen işveren sizi "Düz İşçi" koduyla bildiriyorsa, yıpranma payı alamazsınız. Bu nedenle e-Devlet üzerinden hizmet dökümünüzü ve meslek kodunuzu mutlaka kontrol etmelisiniz.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK açıkladı! Konut satış rakamları belli olduTÜİK açıkladı! Konut satış rakamları belli oldu
İstanbul'u bile geride bıraktı! Konut fiyatları: İşte en pahalı şehirİstanbul'u bile geride bıraktı! Konut fiyatları: İşte en pahalı şehir

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik İşçi sgk bağkur erken emeklilik şartları ssk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.