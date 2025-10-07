FİNANS

SGK denetimde, e-Devlet'ten kontrol ediliyor! Hizmet Dökümünde 'K' işareti olanlar dikkat: Maaşlarınız tehlikede

Emeklilik işlemlerine usulsüzlük karıştıranlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından mercek altına alınmıştı. Önceki yılların dökümleri incelenerek yapılan tespitlerde usulsüzlük yapan emeklilerin aylık ödemeleri faizi ile beraber geri talep edilecek. Son olarak ise "Hizmet dökümünüzde "K" harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlendiği bilgisi paylaşıldı.

Ezgi Sivritepe

Usulsüz işlemler sonucunda emekliliğe hak kazananlar SGK'nın radarına girdi. Ocak ayında hız verilen denetimlerde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet eden emeklilerin çalışma geçmişi geriye dönük incelemeye alındı. SGK il ve ilçe müdürlüklerine savunma vermeye davet edilen emeklilerin sayısının 100 bini aştığı biliniyor.

SGK denetimde, e-Devlet ten kontrol ediliyor! Hizmet Dökümünde K işareti olanlar dikkat: Maaşlarınız tehlikede 1

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hizmet dökümünde 'K' harfi görüldüyse bu iş yerlerinin SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlendiği ifade edildi. SGK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Dikkat!
Hizmet dökümünüzde "K" harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir"

SGK denetimde, e-Devlet ten kontrol ediliyor! Hizmet Dökümünde K işareti olanlar dikkat: Maaşlarınız tehlikede 2

TAMAMEN KALDIRILACAK

Uygulama kapsamında sahte sigortalılık ve sahte boşanma başta olmak üzere emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı şüphesi bulunan vatandaşların çalışma primleri 'K' harfi ile işaretlenecek.
SGK denetimde, e-Devlet ten kontrol ediliyor! Hizmet Dökümünde K işareti olanlar dikkat: Maaşlarınız tehlikede 3

Bu yıllara ait primler, e-Devlet'te yer alan 'Hizmet Dökümü' sayfasından kontrol edilecek. İncelemenin sonuçlandırılmasının ardından söz konusu şüpheli primler, ilgili kişinin çalışma hayatından tamamen kaldırılabilecek.

FAİZİ İLE GERİ ÖDENECEK

Hizmet Dökümü sayfasında 'K' harfi ile işaretli prim gören emekliler ya da emekli adayları, incelemenin sonuçlanmasının ardından bu primleri tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.
SGK denetimde, e-Devlet ten kontrol ediliyor! Hizmet Dökümünde K işareti olanlar dikkat: Maaşlarınız tehlikede 4

Denetimlerin sonucunda söz konusu kişinin fiilen bir çalışmada bulunmadığının tespit edilmesi halinde ilgili primler, geri dönüşü olmayacak şekilde silinecek. Bu primlerin silinmesi sonucunda, geriye kalan prim gün sayısı ile emeklilik hakkı elde edemeyen kişilerin mevcut emeklilikleri ise iptal edilecek.

Ayrıca SGK, söz konusu kapsama dahil olan emeklilerin, aylık bağlanma tarihinden itibaren aldıkları tüm maaşın yasal faiziyle birlikte geri ödenmesini zorunlu tutacak.

En Çok Aranan Haberler

