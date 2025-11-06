FİNANS

SGK denetimlere başladı! O sorunun cevabı 'asgari ücretten fazla' ise... Çok ağır yaptırımları var

SGK'nın gündeminde ise sistemde asgari ücretli olarak görünenler var. Yıllardan beri emek yoğun işlerde çalışanların asgari ücretli olarak görünmesinden dolayı SGK geniş çaplı denetimlere başladı. SGK gerçek asgari ücretli çalışan sayısını tespit etmek isterken aynı zamanda haksız prim eksikliğinin de önüne geçmek istiyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konu ile ilgili detayları açıkladı.

Ezgi Sivritepe

İşverenler asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlarına elden ödemeler yapıyor. Yani, 22 bin 104 TL bordrodan; geri kalan ücreti ise elden teslim ediyorlar. Bu şekilde, işletmenin prim yükü azalıyor. SGK gerçek asgari ücretli çalışan sayısını tespit etmek, kayıt dışı ücretleri tespit etmek için harekete geçti.

SGK denetimlere başladı! O sorunun cevabı asgari ücretten fazla ise... Çok ağır yaptırımları var 1

ASGARİ ÜCRETİN 1,83 KATI

SGK'ya bildirilen brüt ücret 47.676 TL olması nedeniyle ortalama maaş, asgari ücretin 1,83 katı olarak hesaplandı. Yani, asgari ücret ile ortalama ücret arasındaki makas daralıyor. Türkiye’nin en temel yapısal sorunlarından biri, asgari ücretin taban ücret olmaktan çıkıp ortalama ücret haline gelmesi. Bundan dolayı, SGK özellikle emek yoğun sektörlerde uzun yıllardır çalışanlara yönelik denetimler başladı.

SGK denetimlere başladı! O sorunun cevabı asgari ücretten fazla ise... Çok ağır yaptırımları var 2

SGK İNCELEMELERE BAŞLADI

Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde konu ile ilgili detayları paylaşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, denetimlerde meslek kodları, işin niteliği, üretim miktarları ve işçilik oranlarının incelendiğini kaydetti.

SGK denetimlere başladı! O sorunun cevabı asgari ücretten fazla ise... Çok ağır yaptırımları var 3

YAPTIRIMLAR VAR

Müfettişlerin 'ne kadar maaş alıyorsunuz' sorusuna 'asgari ücretten fazla' cevabı eksik prim bildirimi tespiti için yeterli olabiliyor.

SGK denetimlere başladı! O sorunun cevabı asgari ücretten fazla ise... Çok ağır yaptırımları var 4

Erdursun, bu durumun tespiti halinde uygulanacak yaptırımları şu şekilde anlattı:

  • Eksik bildirilen primler geriye dönük tahsil edilir
  • Gecikme faizi ve idari para cezaları uygulanır
  • İşveren prim teşviklerinden mahrum kalır

SGK denetimlere başladı! O sorunun cevabı asgari ücretten fazla ise... Çok ağır yaptırımları var 5

SGK NEYİ HEDEFLİYOR?

SGK'nın amacının cezalandırma olmadığını kaydeden Erdursun, "Türkiye’deki gerçek ücret dağılımını ve asgari ücretli oranını doğru tespit etmek. Bu, kurumun gelir-gider dengesini güçlendirirken kayıt dışı ekonominin de azalmasına katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

