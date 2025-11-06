SGK denetimlere başladı! O sorunun cevabı 'asgari ücretten fazla' ise... Çok ağır yaptırımları var

İşverenler asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlarına elden ödemeler yapıyor. Yani, 22 bin 104 TL bordrodan; geri kalan ücreti ise elden teslim ediyorlar. Bu şekilde, işletmenin prim yükü azalıyor. SGK gerçek asgari ücretli çalışan sayısını tespit etmek, kayıt dışı ücretleri tespit etmek için harekete geçti.

ASGARİ ÜCRETİN 1,83 KATI

SGK'ya bildirilen brüt ücret 47.676 TL olması nedeniyle ortalama maaş, asgari ücretin 1,83 katı olarak hesaplandı. Yani, asgari ücret ile ortalama ücret arasındaki makas daralıyor. Türkiye’nin en temel yapısal sorunlarından biri, asgari ücretin taban ücret olmaktan çıkıp ortalama ücret haline gelmesi. Bundan dolayı, SGK özellikle emek yoğun sektörlerde uzun yıllardır çalışanlara yönelik denetimler başladı.

SGK İNCELEMELERE BAŞLADI

Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde konu ile ilgili detayları paylaşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, denetimlerde meslek kodları, işin niteliği, üretim miktarları ve işçilik oranlarının incelendiğini kaydetti.

YAPTIRIMLAR VAR

Müfettişlerin 'ne kadar maaş alıyorsunuz' sorusuna 'asgari ücretten fazla' cevabı eksik prim bildirimi tespiti için yeterli olabiliyor.

Erdursun, bu durumun tespiti halinde uygulanacak yaptırımları şu şekilde anlattı:



Eksik bildirilen primler geriye dönük tahsil edilir

Gecikme faizi ve idari para cezaları uygulanır

İşveren prim teşviklerinden mahrum kalır

SGK NEYİ HEDEFLİYOR?

SGK'nın amacının cezalandırma olmadığını kaydeden Erdursun, "Türkiye’deki gerçek ücret dağılımını ve asgari ücretli oranını doğru tespit etmek. Bu, kurumun gelir-gider dengesini güçlendirirken kayıt dışı ekonominin de azalmasına katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.