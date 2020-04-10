SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu! İşte o gelişme!

Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre birden fazla düzenleme yapıldığını söylemek gerekir. Bu düzenlemelerden bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan vatandaşların emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan vatandaşlar 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim gününü tamamlamaları durumunda emekli olabiliyorlar. Kısmi emeklilik olarak isimlendirilen 3600 günden emeklilik için hizmet süresi ve prim ödemesi şartlarının tamamlandığı tarih de önemlidir. Bu iki şartın tamamlama zamanı vatandaşların emeklilik yaşını doğrudan etkiler. Peki, 3600 günden emeklilik şartları nelerdir?

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

3600 günden emeklilik için vatandaşların SSK (4A), BAĞ-KUR (4B), Emekli Sandığı (4C) bünyesinde sigortalı olarak çalışması gerekir.

Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olmalıdır. Bu tarihten sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayanların, diğer şartları yerine getirseler bile, 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.

3600 günden emeklilik için; çalışanın 15 yıl hizmet akdine bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak tescil edilmesi lazım.

15 yıllık hizmet süresine ek olarak SGK'ya kişi adına 3600 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.

Prim süresi ve prim ödemesi şartlarıyla birlikte kişilerin yaş şartını yerine getirmesi gerekir.

9 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan, 31 Aralık 2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalıların 55 yaşında; kadın sigortalıların 54 yaşında emekli olması mümkündür.

9 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olmasına rağmen 31 Aralık 2011 tarihinden önce 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 prim gününü dolduramayan erkek sigortalıların 59 yaşında; kadın sigortalıların 58 yaşında emekli olmasının kapısı aralanmıştır.

KADINLARIN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Kadınların 3600 günden emekli olabilmesi için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdiği tarih önemlidir.

23 Mayıs 2002'den önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran kadın sigortalılar 50 yaşında emekli olabilir.

24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran kadın sigortalılar 52 yaşında emekli olabilir.

24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran kadın sigortalılar 54 yaşında emekli olabilir.

24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran kadın sigortalılar 56 yaşında emekli olabilir.

24 Mayıs 2011 tarihinden sonra belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran kadın sigortalılar 58 yaşında emekli olabilir.

ERKEKLERİN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Erkeklerin 3600 günden emekli olabilmesi için 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdiği tarih önemlidir.