FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu! İşte o gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu! İşte o gelişme!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2020 12:21 | Son Güncelleme

SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışanların en merak ettiği konuların başında emeklilik gelir. Çalışma hayatına başladıktan sonra vatandaşlar emeklilik kapsamı, zamanı ve şartlarına dair araştırmalarını sıklaştırır. Vatandaşların emeklilik için sigorta başlangıç tarihlerine bakılarak; yaş, hizmet süresi ve prim ödemesi şartlarını yerine getirmeleri beklenir.

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu! İşte o gelişme!

Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre birden fazla düzenleme yapıldığını söylemek gerekir. Bu düzenlemelerden bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan vatandaşların emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan vatandaşlar 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim gününü tamamlamaları durumunda emekli olabiliyorlar. Kısmi emeklilik olarak isimlendirilen 3600 günden emeklilik için hizmet süresi ve prim ödemesi şartlarının tamamlandığı tarih de önemlidir. Bu iki şartın tamamlama zamanı vatandaşların emeklilik yaşını doğrudan etkiler. Peki, 3600 günden emeklilik şartları nelerdir?

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

  • 3600 günden emeklilik için vatandaşların SSK (4A), BAĞ-KUR (4B), Emekli Sandığı (4C) bünyesinde sigortalı olarak çalışması gerekir.
  • Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olmalıdır. Bu tarihten sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayanların, diğer şartları yerine getirseler bile, 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.
  • 3600 günden emeklilik için; çalışanın 15 yıl hizmet akdine bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak tescil edilmesi lazım.
  • 15 yıllık hizmet süresine ek olarak SGK'ya kişi adına 3600 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.
  • Prim süresi ve prim ödemesi şartlarıyla birlikte kişilerin yaş şartını yerine getirmesi gerekir.
  • 9 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan, 31 Aralık 2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalıların 55 yaşında; kadın sigortalıların 54 yaşında emekli olması mümkündür.
  • 9 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olmasına rağmen 31 Aralık 2011 tarihinden önce 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 prim gününü dolduramayan erkek sigortalıların 59 yaşında; kadın sigortalıların 58 yaşında emekli olmasının kapısı aralanmıştır.

KADINLARIN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Kadınların 3600 günden emekli olabilmesi için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdiği tarih önemlidir.

  • 23 Mayıs 2002'den önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran kadın sigortalılar 50 yaşında emekli olabilir.
  • 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran kadın sigortalılar 52 yaşında emekli olabilir.
  • 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran kadın sigortalılar 54 yaşında emekli olabilir.
  • 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran kadın sigortalılar 56 yaşında emekli olabilir.
  • 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran kadın sigortalılar 58 yaşında emekli olabilir.

ERKEKLERİN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Erkeklerin 3600 günden emekli olabilmesi için 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdiği tarih önemlidir.

  • 23 Mayıs 2002'den önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında emekli olabilir.
  • 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran erkek sigortalılar 56 yaşında emekli olabilir.
  • 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran erkek sigortalılar 57 yaşında emekli olabilir.
  • 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran erkek sigortalılar 58 yaşında emekli olabilir.
  • 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran erkek sigortalılar 59 yaşında emekli olabilir.
  • 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü dolduran erkek sigortalılar 60 yaşında emekli olabilir.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Koronavirüs sürecinde kiraya yapılan zamma itiraz edilebilir Koronavirüs sürecinde kiraya yapılan zamma itiraz edilebilir
Bu hastalıklara sahip vatandaşlar yaşı, primi beklemeden emekli oluyorBu hastalıklara sahip vatandaşlar yaşı, primi beklemeden emekli oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SGK, emeklilik,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Ücretsiz izin düzenlemesine ilgili bilinmesi gerekenler

Ücretsiz izin düzenlemesine ilgili bilinmesi gerekenler

Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine Kovid-19 ertelemesi

Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine Kovid-19 ertelemesi

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Tam 24 ay süreyle devlet desteği...

Tam 24 ay süreyle devlet desteği...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşe alacak kişi bulamıyorlar! 5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

Erkekler 2 yıla kadar erken emekli oluyor! İşte adım adım bu yöntem!

Erkekler 2 yıla kadar erken emekli oluyor! İşte adım adım bu yöntem!

Kimse bilmiyorum ama erken emeklilik için en az 5 farklı yöntem var! İşte o yöntemler!

Kimse bilmiyorum ama erken emeklilik için en az 5 farklı yöntem var! İşte o yöntemler!

İngiliz ekonomist O'Neill: Türkiye’nin içinde olduğu gelişen piyasalar yatırım için cazip

Ünlü ekonomist O'Neill'den Türkiye açıklaması!

Koronavirüs sürecinde kiraya yapılan zamma itiraz edilebilir

Koronavirüs sürecinde kiraya yapılan zamma itiraz edilebilir

Türkiye döviz ihtiyacını nasıl karşılaşacak?

Türkiye döviz ihtiyacını nasıl karşılaşacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.