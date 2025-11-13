FİNANS

SGK ve kamu borçlarına faiz indirimi müjdesi: Gecikme zammı ve tecil faiz oranları düştü!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliği ile kamu alacaklarının gecikme zammı ve tecil faiz oranları yeniden belirlendi. Gecikme zammı %4.5'ten %3.7'ye, tecil faizi ise %39'a indirildi. Bu düzenleme, borçlarını ödemekte zorlanan mükellefler için önemli bir fırsat sunuyor.

Kamuya borcu olan vatandaşlar ve işletmeler için rahatlatıcı haber! Vergi, SGK ve harç borçlarında gecikme zammı ve tecil faiz oranları önemli ölçüde düşürüldü.

Kamuya olan borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar ve işletmeler için sevindirici bir haber geldi. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği ile vergi, SGK primleri ve harçlar gibi kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve tecil faiz oranlarında önemli indirimler yapıldı. Bu karar, ekonomik sıkıntılar yaşayan ve borç yükü altında ezilen mükelleflere nefes aldıracak nitelikte.

Yapılan düzenlemeye göre, kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi durumunda uygulanan aylık gecikme zammı oranı %4.5'ten %3.7'ye düşürüldü. Ayrıca, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık tecil faizi oranı da %39 olarak belirlendi. Bu indirimler, borçlu mükelleflerin ödeme yükünü hafifletecek ve borçlarını daha kolay yapılandırmalarına imkan tanıyacak.

Düşürülen faiz oranları nedeniyle yeniden yapılandırma benzeri düzenlemelere gerek kalmayacağı, mükelleflere taksitlendirme yolunun açık olduğu bildirildi.

SGK ve kamu borçlarına getirilen bu faiz indirimi, hem vatandaşlar hem de işletmeler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu düzenleme sayesinde, borçlarını ödemekte zorlananlar rahat bir nefes alacak ve ekonomik sıkıntılarını aşma yolunda önemli bir adım atabilecekler.

Kamu alacaklarındaki gecikme zammı ve tecil faiz oranlarının düşürülmesi, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar ve işletmeler için önemli bir destek niteliği taşıyor. Bu düzenleme, ekonomik aktiviteyi canlandırmaya ve vergi gelirlerini artırmaya katkı sağlayabilir.

