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SGK verileri ortaya çıktı: Enflasyona sadece o meslek grubu dayanabildi

17.05.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamları yüzde 70 sınırına dayanırken asgari ücrete ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri dikkat çeken detayları gözler önüne serdi. Bu kapsamda SGK verilerine göre en çok çalışanın yer aldığı 11 sektörden sadece birinde çalışan ücretleri enflasyon rakamlarının üzerinde kaldı. İşte haberin detayları…

SGK verileri ortaya çıktı: Enflasyona sadece o meslek grubu dayanabildi

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye tarihinde görülmemiş bir artışla asgari ücrete yüzde 52 oranında zam yapıldığı müjdesini vermişti. Ancak 2022’nin ilk dört ayında enflasyon rakamlarının yüzde 70’e ulaşmasıyla yapılan zamlar eridi. Hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'ten yüzde 42,8'e yükseltti.

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Enflasyon rakamları karşısında tüm çalışanlarda maaşlara yeni bir ara zam yapılması beklentisi oluştu. BloombergHT’de yer alan haberde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazanç tutarlarının (yaklaşık brüt ücret) sektörel olarak değerlendirildiğinde pandemi dönemini de kapsayan son 3 yılda enflasyon karşısında nasıl bir görünüm sergilediği ele alındı.

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SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Tahsin Akça’nın haberine göre, 500 binin üzerinde çalışanı olan istihdam yoğun 10 sektörle son yıllarda e-ticaret ve dijitalleşmenin etkisiyle istihdamda atağa geçen kurye ve posta sektörlerinde ücret artışlarının 3 yıllık karşılaştırması yapıldığında bu dönemin enflasyonunun üzerinde reel artış görünen tek sektörün sağlık sektörü olduğu görünüyor. Doktor, hemşire, sağlık teknisyeni ve sağlık memurlarını kapsayan SGK'ya kayıtlı 851 bin çalışan, 2019'dan yıl başında alınan zammı da yansıtan Şubat 2022'ye kadar karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 130 zam almış. 2019'da sağlık sektörünün ortalama prime esas kazancı 3 bin 942 TL iken Şubat 2022 itibariyle kazanç 9 bin 102 TL'ye çıktı. Ancak aynı dönemde Merkez Bankası kayıtlarında tüketici enflasyonu yüzde 100,6 gerçekleşmiş. Yani reel artış yüzde 30 seviyesinde görünüyor.

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SGK KAYITLARINDA YOK

Sağlık sektörü dışında 3 yılda yüzde 100,6'lık tüketici enflasyonunu geçebilen sektör ise SGK kayıtlarına göre görünmüyor. Örneğin aynı dönemde 1,4 milyon çalışanla en çok istihdamın gerçekleştiği perakende ticarette ortalama kazanç tutarı aynı dönemde 3 bin 330 TL'den 6 bin 228 TL'ye yükselmiş. Ancak yüzde 87'lik ücret artışı üç yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 13 altında kaldı.

İstihdamı 500 binin üzerindeki sektörlerde 3 yılda en düşük artış ise 505 bin çalışanı bulunan gıda imalat sektöründe SGK'ya bildirilmiş. Bu sektörde 3 bin 693 TL'den 6 bin 552 TL'ye çıkan ortalama kazançlar yüzde 77'lik artışa karşılık geliyor. Yani 3 yıllık enflasyonun yüzde 23 gerisinde. Diğer sektörlerde de 3 yıllık ücret artışları yüzde 79 ile 95 arasında değişiyor.

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76 bin çalışanı bulunan posta ve kurye sektöründe çalışanların bildirilen ücretleri 3 yılda 4 bin 24 TL'den 7 bin 218 TL'ye yükselmiş. Bu da yüzde 79'luk artışla yine 3 yıllık enflasyon karşısında alım gücünü kaybettiği anlamına geliyor. Bu tablo karşısında yılın ikinci yarısına ilişkin ücret zammı talebinin Haziran ayında yoğunlaşarak devam etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon sgk
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