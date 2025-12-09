FİNANS

Showbahis çetesi çökertildi! Yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar TL'ye el konuldu

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "showbahis.com" isimli yasa dışı bahis platformunu yöneten suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, 2 milyar TL'yi aşan yasa dışı servete el konuldu.

Devrim Karadağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi.

2 MİLYAR TL'LİK SERVET BLOKE ALTINDA

Soruşturma kapsamında, "showbahis.com" adlı yasa dışı bahis platformunu işleten suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizler sonucunda, örgütün hesap hareketlerinde toplam 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 Türk Lirası yasa dışı servet tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR VE GÖZALTILAR

Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirildi. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen 17 farklı adrese baskın düzenlendi. Baskınlar neticesinde, örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 18 operasyonel üyeden oluştuğu bildirildi.

SUÇ GELİRLERİNE EL KONULDU

Yasa dışı yollarla elde edilen ve "yağma edilmiş servet" olarak nitelendirilen varlıklara yönelik de önemli adımlar atıldı. Soruşturma kapsamında; 11 adet araca, 3 adet taşınmaza (gayrimenkul), 265 adet banka hesabına, tedbiren el konuldu ve yasa dışı servet bloke altına alındı.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki sorgu süreçlerinin devam ettiği ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Söz konusu operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın'dan yapılan açıklama şöyle:

