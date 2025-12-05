FİNANS

Sigara, alkol ve akaryakıta dev zam! Tarih belli oldu

Kasım'da TÜFE yüzde 0,87; ÜFE ise yüzde 0,84 olarak açıklandı. Yılbaşında ise birçok kalemde ÜFE'deki birikimli fiyat artışı yapılacak. 5 aylık ÜFE artışı ise yüzde 9,53 oldu. Aralık ayında ise bu oranın yüzde 10,63 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Peki hangi kaleme ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Kasım enflasyonu geçtiğimiz günlerde belli oldu. Enflasyonun belli olmasının ardından ÜFE artışı ile yılbaşınd gelecek zamlar da hesaplanmaya başlandı. Aralık verisinin de açıklanmasının ardından birikimli ÜFE verisinin yüzde 10,63 olması bekleniyor. Böylece, yeni yılın ilk gününde ÖTV maktu tutarları otomatik olarak artacak.

Akaryakıt, tütün mamülleri, alkol, doğal gaz ve sanayide kullanılan petrol türevlerine kadar pek çok kaleme zam gelecek. Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ndaki maktu ÖTV tutarlarının ÜFE kadar artırılacağını söyledi.

AKARYAKITA ZAM GELECEK

Sözcü'nün haberine göre, ÜFE'nin yüzde 10,63 olması ile yeni maktu ÖTV tutarları ve yüzde 20 KDV de hesaplandığı için pompaya minimum yansıma şu şekilde olabilir:

•LPG: 10,6433 TL → 11,7745 TL = +1,36 TL
•Motorin: 12,9973 TL → 14,3789 TL = +1,66 TL
•95 oktan benzin: 13,8642 TL → 15,3380 TL = +1,77 TL
SİGARA 100 TL'Yİ BULACAK

Sigaraya da zam gelmesi bekleniyor. Sigarada yüzde 45 nispi ÖTV’nin yanı sıra maktu ÖTV uygulanıyor. Sigara paketlerine ise yeni yılda 5 TL'ye varan zam gelmesi bekleniyor. Böylece, bir sigara paketi 100 TL'yi aşabilir.
Alkole ise, ÖTV artışı hem de KDV nedeniyle yüzde 12,76 fiyat artışı öngörülüyor.

