FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sigara kısıtlaması genişliyor! Marketlerdeki yeri değişecek, parklarda yasaklanacak

Milyonları ilgilendiren sigara düzenlemesinde detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni eklenen maddelere göre sigaranın marketlerde kasanın hemen arkasında durmasına izin verilmeyecek. Ayrıca çocukların uğrak yeri olan park ve bahçelerde de sigara kullanımı yasaklanacak. İşte tiryakileri yakından ilgilendiren o detaylar...

Sigara kısıtlaması genişliyor! Marketlerdeki yeri değişecek, parklarda yasaklanacak
Ufuk Dağ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün, dijital bağımlılık ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla mücadelede yeni bir döneme girileceğini belirterek, özellikle kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını açıklamıştı .Sağlık Bakanlığı, tütün bağımlılığı ile mücadele taslak çalışmasında sona geldi. Habertürk'te yer alan habere göre park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Yeni düzenlemenin ana hedeflerinden biri de sigara tüketiminin azaltılması.

Sigara kısıtlaması genişliyor! Marketlerdeki yeri değişecek, parklarda yasaklanacak 1

KASA ARKASINDAN KALDIRILIYOR

Düzenlemeye göre satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Tütünle ilgili her şeyin görünmesi engellenecek.

SİGARANIN GÖRÜNÜRLÜLÜĞÜ AZALTILACAK

Taslak çalışmanın bir diğer maddesi ise çocukların tütün kullananları görmesini engellemek. Bu kapsamda oyun alanlarına, parklar ve bahçelere düzenleme getirilecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak.

Sigara kısıtlaması genişliyor! Marketlerdeki yeri değişecek, parklarda yasaklanacak 2

KAPALI ALANLAR İÇİN MEVZUAT DEĞİŞECEK

Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik de mevzuatta değişikliğe gidilecek. Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı da ortadan kaldırılacak. Dünya Sağlık Örgütü tütün bağımlılığını, görerek bulaşan bir hastalık olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı da bağımlılıkla mücadeleyi bu tanım üzerinden geliştirecek.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89 Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89
TÜRKBESD 2025 yılı verilerini açıkladı!TÜRKBESD 2025 yılı verilerini açıkladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bahçe sigara market düzenleme park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Tekrar kar geliyor! Yarıyıl tatili uzayabilir

Tekrar kar geliyor! Yarıyıl tatili uzayabilir

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.