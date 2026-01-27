Sigara kısıtlaması genişliyor! Marketlerdeki yeri değişecek, parklarda yasaklanacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün, dijital bağımlılık ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla mücadelede yeni bir döneme girileceğini belirterek, özellikle kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını açıklamıştı .Sağlık Bakanlığı, tütün bağımlılığı ile mücadele taslak çalışmasında sona geldi. Habertürk'te yer alan habere göre park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Yeni düzenlemenin ana hedeflerinden biri de sigara tüketiminin azaltılması.

KASA ARKASINDAN KALDIRILIYOR

Düzenlemeye göre satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Tütünle ilgili her şeyin görünmesi engellenecek.

SİGARANIN GÖRÜNÜRLÜLÜĞÜ AZALTILACAK

Taslak çalışmanın bir diğer maddesi ise çocukların tütün kullananları görmesini engellemek. Bu kapsamda oyun alanlarına, parklar ve bahçelere düzenleme getirilecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak.

KAPALI ALANLAR İÇİN MEVZUAT DEĞİŞECEK

Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik de mevzuatta değişikliğe gidilecek. Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı da ortadan kaldırılacak. Dünya Sağlık Örgütü tütün bağımlılığını, görerek bulaşan bir hastalık olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı da bağımlılıkla mücadeleyi bu tanım üzerinden geliştirecek.