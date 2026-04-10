Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Kapalı alanlarda sigara kullanımı yıllardan beri yasak. Sadece açık alanda sigara kullanımına müsaade edilse de bazen bu yasak delinebiliyordu. İşletmelerin açık alanları kapalı mekâna çevirerek sigara yasağını çiğnemeye başlaması dikkatlerden kaçmadı. Son dönemlerde sigara ile ilgili yasakların artması konuşuluyordu. 41 maddelik yasa teklifi taslağında ise sona gelindi.

Yeni Şafak’ın haberine göre, kamu binaları, eğitim ve sağlık kurumları, yeme-içme işletmeleri, çocuk alanları ve açık hava etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda büyük ölçüde yasaklanacak.

SİGARA İÇENLERE İZOLE ALAN

Ancak işletmenin yüzde 10’unu geçmeyen, 20 metrekarelik, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda sınırlı kullanım mümkün olacak. Bu alanlara 18 yaş altı alınmayacak. Otellerde ise yalnızca özel olarak ayrılmış odalarda tütün kullanımına izin verilecek. Ayrıca sürücü koltuklarında ve taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında da sigara yasak olacak.

AYKIRI ÜRETİM YAPANA 30 MİLYON TL CEZA

Denetimlerin artırılması için en az iki kamu görevlisi ve bir kolluk personelinden oluşan “tütün denetim ekipleri” sahada doğrudan ceza kesme yetkisiyle görev yapacak. Yasak alanlarda tütün kullananlara 5 bin TL, kurallara uymayan işletmelere ise 50 bin TL’den başlayan idari para cezaları uygulanacak.

Tütün ürünlerinin satış, reklam ve sunumuna yönelik ihlallerde cezalar 5 milyon liradan 25 milyon liraya kadar çıkarken, standartlara aykırı üretim yapan firmalara en az 30 milyon lira ceza kesilecek. Tekrarlanan ihlallerde kapatma ve ruhsat iptali gündeme gelecek.

YASAKLARDA KRİTİK TARİH 2040

Taslak ayrıca, 2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin satış ve tüketiminin tamamen sona erdirilmesini hedefleyerek, bu tarihten sonra üretim ve satış yapanlara milyonluk adli para cezaları, kullanıcıya ise yüksek tutarlı idari yaptırımlar öngörüyor. Taslakla birlikte ‘tütün ürünü’ tanımı da genişletiliyor. Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler de açık şekilde yasak kapsamına dahil ediliyor. Böylece yeni nesil ürünlerin yaygınlaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.



DIŞARIDAN GÖRÜNEMEYECEK

Satış tarafında ise dikkat çeken düzenlemeler yer alıyor. Tütün ürünleri artık dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda satılacak, doğrudan erişim engellenecek. Ayrıca satış işlemleri elektronik sistemler üzerinden yapılacak ve yaş doğrulaması zorunlu hale getirilecek.



YETKİSİZ SATIŞ YAPANA RUHSAT İPTALİ

Satış kurallarını ihlal edenler için de ağır yaptırımlar öngörülüyor. Yetkisiz satış yapanlar veya kurallara aykırı ürün arz edenler yüksek tutarlı para cezalarıyla karşılaşırken, bazı ihlallerde satış belgelerinin iptali gündeme gelecek. Tekrarlanan ihlallerde cezalar katlanarak artacak. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde ceza bir kat, ikinci tekrarında iki kat artırılacak. Üçüncü ihlalde iş yerinin 10 gün, dördüncüde 15 gün kapatılması, beşinci tekrarında ise ruhsatın tamamen iptal edilmesi öngörülüyor.