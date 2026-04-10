FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Kapalı alanda sigara içimine müsaade edilmezken artık açık alanda da bazı yasakların uygulanacak. Ayrıca sigara içiminin tamamen yasaklanacağı tarih de belli oldu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Kapalı alanlarda sigara kullanımı yıllardan beri yasak. Sadece açık alanda sigara kullanımına müsaade edilse de bazen bu yasak delinebiliyordu. İşletmelerin açık alanları kapalı mekâna çevirerek sigara yasağını çiğnemeye başlaması dikkatlerden kaçmadı. Son dönemlerde sigara ile ilgili yasakların artması konuşuluyordu. 41 maddelik yasa teklifi taslağında ise sona gelindi.

Yeni Şafak’ın haberine göre, kamu binaları, eğitim ve sağlık kurumları, yeme-içme işletmeleri, çocuk alanları ve açık hava etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda büyük ölçüde yasaklanacak.

SİGARA İÇENLERE İZOLE ALAN

Ancak işletmenin yüzde 10’unu geçmeyen, 20 metrekarelik, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda sınırlı kullanım mümkün olacak. Bu alanlara 18 yaş altı alınmayacak. Otellerde ise yalnızca özel olarak ayrılmış odalarda tütün kullanımına izin verilecek. Ayrıca sürücü koltuklarında ve taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında da sigara yasak olacak.

AYKIRI ÜRETİM YAPANA 30 MİLYON TL CEZA

Denetimlerin artırılması için en az iki kamu görevlisi ve bir kolluk personelinden oluşan “tütün denetim ekipleri” sahada doğrudan ceza kesme yetkisiyle görev yapacak. Yasak alanlarda tütün kullananlara 5 bin TL, kurallara uymayan işletmelere ise 50 bin TL’den başlayan idari para cezaları uygulanacak.

Tütün ürünlerinin satış, reklam ve sunumuna yönelik ihlallerde cezalar 5 milyon liradan 25 milyon liraya kadar çıkarken, standartlara aykırı üretim yapan firmalara en az 30 milyon lira ceza kesilecek. Tekrarlanan ihlallerde kapatma ve ruhsat iptali gündeme gelecek.

YASAKLARDA KRİTİK TARİH 2040

Taslak ayrıca, 2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin satış ve tüketiminin tamamen sona erdirilmesini hedefleyerek, bu tarihten sonra üretim ve satış yapanlara milyonluk adli para cezaları, kullanıcıya ise yüksek tutarlı idari yaptırımlar öngörüyor. Taslakla birlikte ‘tütün ürünü’ tanımı da genişletiliyor. Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler de açık şekilde yasak kapsamına dahil ediliyor. Böylece yeni nesil ürünlerin yaygınlaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
DIŞARIDAN GÖRÜNEMEYECEK

Satış tarafında ise dikkat çeken düzenlemeler yer alıyor. Tütün ürünleri artık dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda satılacak, doğrudan erişim engellenecek. Ayrıca satış işlemleri elektronik sistemler üzerinden yapılacak ve yaş doğrulaması zorunlu hale getirilecek.
YETKİSİZ SATIŞ YAPANA RUHSAT İPTALİ

Satış kurallarını ihlal edenler için de ağır yaptırımlar öngörülüyor. Yetkisiz satış yapanlar veya kurallara aykırı ürün arz edenler yüksek tutarlı para cezalarıyla karşılaşırken, bazı ihlallerde satış belgelerinin iptali gündeme gelecek. Tekrarlanan ihlallerde cezalar katlanarak artacak. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde ceza bir kat, ikinci tekrarında iki kat artırılacak. Üçüncü ihlalde iş yerinin 10 gün, dördüncüde 15 gün kapatılması, beşinci tekrarında ise ruhsatın tamamen iptal edilmesi öngörülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kruvaziyer yolcu sayısı martta son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştıKruvaziyer yolcu sayısı martta son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Merkez Bankası 2025 bilançosunu açıkladı!Merkez Bankası 2025 bilançosunu açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
sigara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.