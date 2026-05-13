Sigara satışına yeni düzenleme! Erdoğan'a sunulacak, 100 kat ceza geliyor... İşte taslaktaki maddeler

Sigara düzenlemesiyle birlikte yeni cezalar geliyor. Sigara ve tütün kullanımının önüne geçmek isteyen Sağlık Bakanlığı önlemleri artırmaya devam ederken, sigara satışının yakın zamanda kimlikle yapılmasının planlandığı kamuoyuna yansımıştı. AK Parti tarafından hazırlanan yeni sigara yasaklarını öngören yasa tasarısıyla birlikte kurallar ise sil baştan değişecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın zamanda sunulması beklenen yeni yasa taslağına göre 2028 yılına kadar sigarayla mücadelede yeni kurallar hayata geçirilecek.

100 KATI CEZA GELİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yasa taslağında kuralları ihlal edenlere uygulanacak para cezaları tutarlarının 100 katına kadar artırılması öngörülüyor.

2026 itibarıyla yasaklı alanlarda tütün ve tütün mamulleri tüketenlere 1764 TL-5 bin TL arasında, işletmelere ise 24 bin 440 TL- 122 bin 660 TL arasında ceza kesilebiliyor.

NAKİTLE SİGARA ALINAMAYACAK!

AK Parti tarafından Meclis’e taşınma hazırlığındaki yasa taslağına göre 18 yaşından küçüklerin sigaraya erişiminin etkin biçimde engellenmesi için, sigara satışı yalnızca elektronik ortamda yapılacak. Nakitle alım dönemi sona erecek. Öncelikli amaç ise 1 Ocak 2040 tarihinde satışı tamamen sona erdirmek.

ÖZEL TÜKETİM ALANI

Öte yandan hazırlanan yasa taslağına göre sigara içmek isteyenler için özel tüketim alanları oluşturulacak ve çocukların bu alanlara girmesi yasaklanacak. Yasaklar yalnızca geleneksel ürünler için değil, masum gibi gösterilen elektronik ürünler için de geçerli olacak.

“Sigara satışında nakit ödemenin yasaklanması, reklamı önlemek için sigaraların tek tipte olma zorunluluğu ve sigaraların müşterice doğrudan erişilemeyecek kapalı dolaplarda sunulması” gibi 3 kritik düzenlemenin 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

JAPONYA’ MODELİ GÜNDEMDE

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, sigara tüketiminin önüne geçilmesi için Türkiye'de de Japonya gibi kimlikle sigara satılması yönünde çalışmalarının olduğunu duyurmuştu. Birinci “Sigara Japonya’da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” demişti.

İşte taslakta yer alan düzenlemeler;