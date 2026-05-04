FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sigara satışında yeni dönem! Kimlik sistemi geliyor: Japonya örnek alınacak

Türkiye’de sigara kullanımındaki artış sürerken, yeni bir düzenleme gündeme geldi. Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, sigarayı kimlikle satmayı planladıklarını söyledi.

Sigara satışında yeni dönem! Kimlik sistemi geliyor: Japonya örnek alınacak
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Dünyada en çok sigara içilen ülkeler arasında üst sıralarda yer alan Türkiye’de, özellikle genç yaşta başlayan kullanım ve artan sağlık maliyetleri endişe yaratıyor. Yetkililer, tüketimi azaltmak için fiyat politikası ve satış denetimleri dahil yeni adımların gündemde olduğunu belirtti. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Japonya’daki gibi kimlikle sigara satışı modelinin gündemde olduğunu açıkladı.

Türkiye’de sigara içen bir kişinin sağlık maliyetinin ise 1028 dolar olduğunu söyleyen Şuayip Birinci, tütünde hane halkı harcamasının yılda 15 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

Sigara satışında yeni dönem! Kimlik sistemi geliyor: Japonya örnek alınacak 1

KİMLİKLİ DÖNEM İÇİN SİNYALİ VERDİ

Birinci, sigaraya sebepli yangın hasarının 4 milyar lira olduğunun belirlendiğini bildirdi. Birinci, sigara kaynaklı sağlık harcamasının ise 5 milyar dolar olduğunu vurguladı. Birinci, "Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” dedi.

Sigara satışında yeni dönem! Kimlik sistemi geliyor: Japonya örnek alınacak 2

12 YAŞ ALTINA DÜŞTÜ

Bakanlık olarak alarm seviyesinde bir tabloyla yüz yüze olduklarını ifade eden Birinci, 37 Avrupa ülkesinde yapılan ankette 15-16 yaşındaki öğrencilerin yüzde 55’inin sigaraya ulaştığını, ilk deneme yaşının ise 12 yaşın altına düştüğü bilgisini verdi.

"HER YÜZ ÇOCUKTAN 44'Ü SİGARA DUMANINA MARUZ KALIYOR"

Her yıl 7 milyon kişinin tütün yüzünden öldüğünü, 1,6 milyon kişinin ise pasif etkilendikleri için hayatlarını kaybettiğini anlatan Birinci, dünyadaki kanser türlerinin yüzde 25’inin sigaranın sorumlu olduğunu belirtti. Türkiye'de her yüz çocuktan 44’ünün sigara dumanına maruz kaldığını söyleyen Birinci, Türkiye’nin Endonezya’dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu anlattı.

Sigara satışında yeni dönem! Kimlik sistemi geliyor: Japonya örnek alınacak 3

“FİYATI EN UCUZ ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

En ucuz sigaranın Türkiye’de satıldığını söyleyen Birinci, şöyle konuştu:

Sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerden biriyiz. Dünyada 108’inci sıradayız. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Yani en etkili şey aslında fiyat. Siz hangi politikayı belirlerseniz belirleyin fiyat artarsa sigara içen yüzde 2,1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da yaklaşık 3,8-4 oranında azalıyor.

Sigara satışında yeni dönem! Kimlik sistemi geliyor: Japonya örnek alınacak 4

“PLANLARIMIZDAN BİRİSİ BU”

Elektronik sigaranın zararlarına dikkat çeken Birinci “Elektronik sigaranın satışının yasak olduğu ülkeler var. Normalde bizde de yasal değil ama bulundurmayı yasak hale getirmedik. Sigara Japonya’da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek Nisan enflasyonunu değerlendirdi! Bakan Şimşek Nisan enflasyonunu değerlendirdi!
7 yılda bir ekiliyor! Kilosu 350 TL’ye kadar çıkıyor7 yılda bir ekiliyor! Kilosu 350 TL’ye kadar çıkıyor

Anahtar Kelimeler:
sigara kimlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ünlü hamburger devinde skandal!

Ünlü hamburger devinde skandal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.