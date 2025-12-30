FİNANS

Sigaraya zam geldi! 5 Ocak 2026’dan itibaren geçerli: Sigara fiyatları değişti

Sigaraya zam geldi, 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla bir sigara grubunun sigara fiyatlarında artış gerçekleşecek. Söz konusu sigara grubunda "En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı belli oldu. Bir sigara grubuna gelen zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigaranın fiyatı netleşti. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? İşte sigara zammının detayları...

Sigaraya zam geldi! 5 Ocak 2026’dan itibaren geçerli: Sigara fiyatları değişti
Hande Dağ

SİGARAYA ZAM GELDİ | Yeni yıla girmeden hemen önce 2026 yılının ilk sigaraya zam haberi de geldi. Zam haberi sonrası tiryakiler "Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor.

SİGARAYA ZAM HABERİ GELDİ

Bir sigara grubunda 5 TL zam gerçekleşti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden sigara zammını duyurdu.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Zammın ve yeni sigara fiyatlarının 5 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacağı belirtilirken söz konusu sigara grubunda en ucuz sigara 90 TL, en pahalı sigara 95 TL oldu.

