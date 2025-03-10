Sigaraya zam geldi! Tiryakilere üzen haberi duyurdu, 8 lira arttı... En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

Tütün ürünü kullananlara kötü haber Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi. Dündar, geçtiğimiz günlerde Mart ayı itibarıyla sigara gruplarına zam geleceğini duyurmuştu. Sigara tiryakileri bu haber üzerine zam beklemeye başlamışken son günlerde tüm sigara gruplarına art arda zam geliyor.

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Son dönemde yapılan zamlar ile sigaraya 8 lira ile 10 lira arasında zam gelirken Dündar, PM sigara grubuna da zam geldiğini açıkladı.

Yapılan zam ile grubun içindeki en düşük fiyatlı sigara 80 lira olurken en pahalı sigara ise 89 lira oldu. Mart ayı itibarıyla BAT, Esse ve JTI gruplarına da zam yapılmıştı.