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Sigaraya zam geldi! Tiryakilere üzen haberi duyurdu, 8 lira arttı... En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.03.2025 11:02
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Birkaç gündür sigara gruplarına peş peşe zam geliyor. Tiryakileri üzen haberi ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Dündar tarafından yapılan açıklamada o gruba yapılan zammın bugün itibarıyla geçerli olduğu ifade edildi. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? En pahalı sigara kaç lira? İşte detaylar...

Sigaraya zam geldi! Tiryakilere üzen haberi duyurdu, 8 lira arttı... En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

Tütün ürünü kullananlara kötü haber Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi. Dündar, geçtiğimiz günlerde Mart ayı itibarıyla sigara gruplarına zam geleceğini duyurmuştu. Sigara tiryakileri bu haber üzerine zam beklemeye başlamışken son günlerde tüm sigara gruplarına art arda zam geliyor.

SİGARA-ZAM

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Son dönemde yapılan zamlar ile sigaraya 8 lira ile 10 lira arasında zam gelirken Dündar, PM sigara grubuna da zam geldiğini açıkladı.

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Yapılan zam ile grubun içindeki en düşük fiyatlı sigara 80 lira olurken en pahalı sigara ise 89 lira oldu. Mart ayı itibarıyla BAT, Esse ve JTI gruplarına da zam yapılmıştı.

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Tiryakileri üzen haber geldi! Tiryakileri üzen haber geldi!
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