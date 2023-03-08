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Siparişlere yetişemiyor! Bir kadının başarı öyküsü... İlkokulu 1. sınıftan terk etmek zorunda kalmıştı şimdi patron 'Azmedersek yapabiliriz'

08.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da yaşayan bir kadının başarı öyküsü herkese örnek olacak türden. Göç ve imkansızlık nedeniyle ilkokul 1. sınıftan okulu terk etmek zorunda kalan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki kadın, "İstersek, azmedersek yapabiliriz" diyerek şimdi il dışından bile talep aldığı işinin hikayesini anlattı. Deniz Kurutaş, dağ köyünden çıkıp açtığı fırında tandır ekmeği yaparak patron oldu. 10 kadına istihdam sağlayan Kurutaş, Erzincan ve çevre illerden gelen tandır ekmeği siparişlerine yetişemez hale geldi.

Erzincan'daki bir kadının başarılarla dolu öyküsü, duyan herkesi hem gururlandırıyor hem de azmetmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Erzincan'ın Arslanlı Mahallesinde bulunan tandır ekmeği fırınında kadınlar ekmeklerini tandırdan kazanıyorlar. Deniz Kurutaş’ın eşiyle birlikte yaklaşık 5 yıl önce kurdukları fırında üretilen tandır ekmeklerine bolca talep var. 10 kadına istihdam sağlayan Kurutaş'a il dışından da talep yağıyor.

"İLKOKUL 1. SINIF TERKİM"

Fırında hem patron hem işçi olan Deniz Kurutaş, “Ben Erzincan’ın Caferli köyünde dağ köyüydü orada büyüdüm. O zamanki imkânlar el vermediği için, okul kapatıldı, göç oldu o yüzden okuyamadım. İlkokul 1. sınıf terkim. Evlendikten sonra ortaöğretimi dışarıdan tamamladım. Ustalığımı geliştirdim. Böylece bu fırını açtık. Şu an işveren durumuna geldik yanımda 10 kadın çalışıyor." şeklinde konuştu.

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"AZMEDERSEK YAPABİLİRİZ"

Kurutaş, "Demek istediğim her şeyi de okumamaya bağlamamak lazım. İstersek, azmedersek yapabiliriz. Düşe kalka geldik, kolay olmadı. Yeri geldi çuval çuval un alarak bu iş yerini yürüttüm. Çok şükür çalıştık, başardık. Eşimle birlikte başladık. Sonrasında lavaşlarımız beğenildi. Bu şekilde büyüdük. Talepler artınca çalışan kadın işçi sayımızı da artırdık. Lokantalardan, marketlerden, il dışından talep geliyor.” dedi.

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"HEM PATRON HEM BİZİMLE BİRLİKTE İŞÇİ"

Fırında çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunup çocuklarını okutan Senem Korkmaz ise, “Bizim patronumuz iyi, hem patron hem bizimle birlikte işçi. Böyle görev dağılımı yapmışız. Birimiz yufka açıyor, diğeri kütle yapıyor, biri tandıra vuruyor. Tandırları yakıyoruz, merdaneci açıyor. Ateş önünde sıcak oluyor. Bize iş imkanı, çalışıyoruz. Çocuklarımızı kazandığımızla okutuyoruz” diye konuştu.

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KADINLAR HEM 'LAVAŞ'I YAŞATIYOR HEM DE EKMEK İHTİYACINI KARŞILIYOR

Geçmişten günümüze uzanan bir gelenek olan ve Erzincan’da dağ köylerinde halen kullanılan tandırlar birbirinden güzel lezzetlerin pişirilmesinde kullanılıyor. Anadolu’da yüzyıllardır kullanıldığı bilinen tandırlarda, kadınlar tarafından geceden mayalanıp sabahın erken saatlerinde hazırlanan hamurlarla Türk kültüründe geniş yer tutan lavaş pişiriliyor.
Her ailenin tüketimine göre üretilen lavaşlar, "çırpım" adı verilen desteler haline getirilip stoklanarak 10 gün boyunca tüketiliyor. Kadınlar lavaş üreterek hem UNESCO’nun somut olmayan kültür mirası listesine alınan lavaşı yaşatıyor hem de ekmek ihtiyacını karşılıyor.

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ASIRLIK SOFRA KÜLTÜRÜ

Erzincan’da tandırda kadınlar tarafından yapılan lavaşa Ramazan ayında daha büyük rağbet oluyor. Türk mutfağının geleneksel ekmeği lavaş, özellikle kebap, dürüm, çiğ köftede kullanılıyor. Lavaş ekmeği, lokantalar ve iş yerleri haricinde sofralarda da yerini koruyor. UNESCO lavaş ekmeğini Ermenistan’ın kültürel mirası olarak dünya somut olmayan kültürel miras listesine almıştı. Azerbaycan’ın itirazı üzerine aradan 24 saat geçmeden UNESCO konvansiyonu uyarınca kaydedilen dosya ismi değiştirildi ve böylece lavaş, Ermenistan mutfağına has bir gıda türü olmaktan çıktı. O dönemde Türkiye ve Azerbaycan’ın lavaş için ortak proje hazırlığında olduğu belirtildi. Azerbaycan Kültür Bakanlığı da lavaş kararı ile ilgili olarak, "Komitede yapılan toplantı neticesinde, bir yiyecek türünün, Ermenistan topraklarında pişse bile Ermeni halkına has sayılamayacağı sonucuna vardık" açıklamasını yapmıştı. (İHA)

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