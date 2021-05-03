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Sivas’ta izinli ilk kenevir ekimi yapıldı

03.05.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta sözleşmeli kenevir üretimi protokolü imzalanarak ilk ekim gerçekleştirildi. 6 üretici toplam 170 dekar alanda kenevir üretimi yapacak.

Sivas’ta izinli ilk kenevir ekimi yapıldı

Türkiye’de kenevir üretimine izin verilen 20’nci il olan Sivas’ta, ilk ekim gerçekleştirildi. Kent merkezindeki valilik binasında üreticilerle imzalanan sözleşmeli kenevir üretim protokolünün ardından Sivas Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü karşısındaki alanda ilk ekim yapıldı. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve üreticiler katıldı.

Vali Salih Ayhan, Sivas'ın tarım potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirterek, "Temel hedefimiz hem tarımsal verimliliği arttırmak hem de ürün çeşidini daha da genişletmek. Bugün de Sivas tarihi günlerinden birini yaşıyor. Hakikaten özel önemi olan, katma değeri yüksek olan, birçok sektörde ana hammadde olarak kullanılan, Sivas’ın potansiyeline değer katacak kenevir için sahada bir ekim gerçekleştiriyoruz. Sivas halkı keneviri çok arzu etti ve istedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve bakanlık genelgesiyle Sivasımız da kenevir ekilebilir alanlar içerisinde 20’nci il oldu. Bu üretimi isteyen Sivas halkının üretime karşılık vermesi gerekiyordu. Bunun için de İl Özel İdaremiz ve İl Tarım Orman Müdürlüğümüz sahada çalışmalar yaptı.

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Çiftçilerimiz bilinçlendirildi ve ilk tohumlarını da şu an birlikte atıyoruz. Seneye hedefimiz bin dekar üretim. Sözleşmeli üretim modeli ile üretilen kenevirler ilgili sektörlere aktarılacak" dedi.

'HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'

Bu süreçte herkesin ilde görev yapan herkesin elini taşın altına koyduğunu söyleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 100 dönümlük alanı ekiyor. 70 dönümü ise çiftçilerimiz ekiyor. Yerel yöneticiler irade koyuyor. SİVTAŞ bünyesinde alım garantisi veriyor. İl Özel İdaremiz ve İl Genel Meclisimiz tohumunu veriyor. Böyle bir ortamda yukarıdan aşağı, Cumhurbaşkanımızdan yerel yönetime kadar herkes üzerine düşeni yapıyor. Bu saatten sonra top Sivaslılarda" diye konuştu.

DHA

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