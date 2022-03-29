Slumpflasyon nedir? Slumpflasyon ekonomiyi nasıl etkiler?

Slumpflasyon, enflasyon içindeki ekonomik küçülmeye denir. Başa çıkması zor bir problemdir. Slumpflasyon olan bir ülkede enflasyon ve küçülme durdurulmazsa ülke ekonomisi ekonomi daha fazla zarar görür. Peki, bu durumda slumpflasyon ekonomiyi nasıl etkiler?

Slumpflasyon nedir?

Bir ülkenin ekonomisinde zaman zaman problemler ve krizler meydana gelebilir. Ülkelerin ekonomi politikaları da bu problemlere yönelik düzenlenir. Bazı ekonomilerde aynı anda birçok problem ortaya çıkar. Slumpflasyon da bu tür ekonomilerden birini tanımlamak için kullanılır.

Bir ülkede hem ekonomik küçülme hem de enflasyon varsa o ülkenin ekonomisinde slumpflasyondan söz etmek mümkündür. Normal şartlarda enflasyon beraberinde ekonomik büyüme getirir. Bu nedenle ülkeler ılımlı enflasyon seviyesini yakalamaya çalışırlar. Ancak slumpflasyon, enflasyonla beraber ekonomik daralmanın ortaya çıktığı bir krizdir. Hem enflasyonu durdurmak hem de ekonomik büyümeyi sağlamak gerekir.

Slumpflasyon ekonomiyi nasıl etkiler?

Ülkenin makroekonomik hedefleri ile politika araçları slumpflasyon krizi ile mücadele ederken çelişmektedir. Çünkü enflasyonla mücadelede ekonomiyi soğutma politikası güdülürken küçülmeye karşı olan mücadelede ekonomiyi büyütme politikaları izlenmektedir.

Slumpflasyon ekonomide dışa bağımlı, gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın görülür. Üretimin azalması, hatta durma noktasına gelmesiyle birlikte piyasadaki mal ve hizmetlerin fiyatı artar. Bu nedenle halkın alım gücü yüksek oranda düşer.

Slumpflasyonun olduğu ekonomilerde birçok iş yeri kapanır. Fabrikalar daha az üretmeye başlar. İstihdam azalır ve işsizlik artar. Bu tür ekonomilerde temel tüketim ürünlerinde çok yüksek oranda fiyat artışı gözlenir. Yönetilmesi en zor ekonomik krizlerden biridir.

Slumpflasyon ile stagflasyon farkı nedir?

Slumpflasyon ve stagflasyon birbiriyle sıkça karıştırılan kavramlardır. Aralarındaki ince fark bazen gözden kaçabilir. Her iki kavram da enflasyonun olduğu bir ekonomiyi kapsar. Ancak slumpflasyon enflasyon içindeki ekonomik küçülmeyi ifade ederken stagflasyon, enflasyon içindeki ekonomik durgunluğu ifade etmek için kullanılır.

Stagflasyon, ekonomideki reel büyüme sıfıra yakınken veya hiç büyüme yokken enflasyonun da yaşandığı bir durumdur. Slumpflasyon ise ekonomide sürekli bir küçülmenin olduğu dönemde yaşanan enflasyon ile birlikte ortaya çıkar.

