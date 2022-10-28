FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | EYT'de emekli olmak zorunlu mu? 1 milyon kişi 'tamam' ama geriye kalan 3,5 milyon için '10 yıl' açıklaması

SON DAKİKA | EYT'de emekli olmak zorunlu mu? 1 milyon kişi 'tamam' ama geriye kalan 3,5 milyon için '10 yıl' açıklaması

28.10.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT için geri sayım başladı. Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'ten gelecek habere çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaklaşık 4,5 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesinde sona gelirken "EYT ile emeklilik zorunlu mu? Şartları sağlayan herkes hemen emekli mi olacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte EYT ile ilgili son detaylar...

SON DAKİKA | EYT'de emekli olmak zorunlu mu? 1 milyon kişi 'tamam' ama geriye kalan 3,5 milyon için '10 yıl' açıklaması

Son dakika EYT haberleri yakından takip edilmeye devam ediyor. 2023'te yürürlüğe girmesi beklenen yasa ile 4,5 milyon vatandaş emekli olmayı bekliyor. Ancak söz konusu düzenleme ile EYT mağduru herkesin emekli olup olamayacağı ya da zorunlu olarak emekli mi olacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sayı vererek "EYT ile emeklilik zorunlu mu? Şartları sağlayan herkes hemen emekli mi olacak?" sorularına yanıt verdi.

EYT DÜZENLEMESİ ARTIK MECLİS YOLUNDA

EYT düzenlemesinin artık Meclis'e gelmesi için geri sayım başladı. 8 Eylül 1999'da çıkan yasa sonrası emekli olmak için getirilen yaş şartına takılanlar EYT düzenlemesiyle emeklilik hayali kuruyor.

1

BAKAN BİLGİN: TAMAMLADIK DİYEBİLİRİM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamayla düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve onayının alınmasının ardından Meclis'e geleceğini söyledi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada ""Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." ifadelerini kullandı.

bılgın

EYT İLE EMEKLİLİK ZORUNLU MU?

EYT için gözler artık Meclis'e çevrilirken, düzenlemenin detayları da merak ediliyor. Özellikle "EYT ile emeklilik zorunlu mu? Şartları sağlayan herkes hemen emekli mi olacak?" sorularına yanıt aranırken, konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan açıklama geldi.

ozgurrr

Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Erdursun, "Hemen emekli olmak zorunda değil. Şu anda toplamda 4,5 milyon EYT'li yasanın çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Yasa da bir aksilik olmazsa büyük ihtimalle Aralık ayının ilk haftası Çalışma Bakanlığı çalışmasını Meclis'e sunacak. Daha sonra görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 2023'te yasa yürürlüğe girecek." diye konuştu.

1 MİLYON KİŞİ HEMEN EMEKLİ OLABİLİR

Yaklaşık 1 milyon kişinin yasayla birlikte hemen emekli olmasının mümkün olduğunu belirten Erdursun, "Geriye kalacak 3,5 milyon kişi ise organik olarak 10 yıla yayılacak. Dediğimiz gibi hemen herkesin emekli olması mümkün değil. Zaten Türkiye'de her ay 35 bin kişi yılda 420 bin kişi zaten kendiliğinden EYT'li olsa da emekli olabiliyor" dedi.

EYT ile ilgili kritik detay! Elinizi çabuk tutun! Aralık ayına kadar... EYT ile ilgili kritik detay! Elinizi çabuk tutun! Aralık ayına kadar...
18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak? 18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

Erdursun açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Şu anda EYT'li olup da 8 Eylül 1999 öncesi işe girip 100 günü olan 300 günü olan, 500 ve 1000 günü olan kişiler var. Bu sefer de ikinci EYT'lilere 36000 gün 50 ve 55 yaş şartıyla emekli olma hakkı verildiğinde bugün emeklilik olmayan kişiler dahi 'Ben de emekli olabilirim' diyerek aslında sistemin içerisinde de bulunup emeklilik hayali kurmaya başlayacaklar."

2

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına bakıldığında EYT ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra TBMM'ye gelecek. Düzenleme Meclis'e geldiğinde ise AK Parti ve MHP milletvekili sayısının yasa onay sayısı olan 300'ün üzerinde olması gözönünde bulundurulduğunda görüşmelerin ardından düzenlemenin onaylanması bekleniyor. Her ne kadar Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etse de EYT düzenlemesinin daha önce Meclis'e gelmesi de olasıklıklar arasında yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alınan kararlar duyuruldu! O ödeme sistemi yaygınlaştırılacakAlınan kararlar duyuruldu! O ödeme sistemi yaygınlaştırılacak
En düşük işçi maaşı 10 bin 300 lira olduEn düşük işçi maaşı 10 bin 300 lira oldu
Bakanlık harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyorBakanlık harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor
Anahtar Kelimeler:
son dakika EYT

En Çok Okunan Haberler

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Alınan kararlar duyuruldu! O ödeme sistemi yaygınlaştırılacak

Alınan kararlar duyuruldu! O ödeme sistemi yaygınlaştırılacak

Kısmi emeklilikte prim ve yaş şartı kriteri!

Kısmi emeklilikte prim ve yaş şartı kriteri!

Emeklilere müjde! 4500, 5000 TL tutarında ödemeler peşin yapılacak

Emeklilere müjde! 4500, 5000 TL tutarında ödemeler peşin yapılacak

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.