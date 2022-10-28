SON DAKİKA | EYT'de emekli olmak zorunlu mu? 1 milyon kişi 'tamam' ama geriye kalan 3,5 milyon için '10 yıl' açıklaması

Son dakika EYT haberleri yakından takip edilmeye devam ediyor. 2023'te yürürlüğe girmesi beklenen yasa ile 4,5 milyon vatandaş emekli olmayı bekliyor. Ancak söz konusu düzenleme ile EYT mağduru herkesin emekli olup olamayacağı ya da zorunlu olarak emekli mi olacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sayı vererek "EYT ile emeklilik zorunlu mu? Şartları sağlayan herkes hemen emekli mi olacak?" sorularına yanıt verdi.

EYT DÜZENLEMESİ ARTIK MECLİS YOLUNDA

EYT düzenlemesinin artık Meclis'e gelmesi için geri sayım başladı. 8 Eylül 1999'da çıkan yasa sonrası emekli olmak için getirilen yaş şartına takılanlar EYT düzenlemesiyle emeklilik hayali kuruyor.

BAKAN BİLGİN: TAMAMLADIK DİYEBİLİRİM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamayla düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve onayının alınmasının ardından Meclis'e geleceğini söyledi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada ""Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." ifadelerini kullandı.

EYT İLE EMEKLİLİK ZORUNLU MU?

EYT için gözler artık Meclis'e çevrilirken, düzenlemenin detayları da merak ediliyor. Özellikle "EYT ile emeklilik zorunlu mu? Şartları sağlayan herkes hemen emekli mi olacak?" sorularına yanıt aranırken, konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan açıklama geldi.

Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Erdursun, "Hemen emekli olmak zorunda değil. Şu anda toplamda 4,5 milyon EYT'li yasanın çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Yasa da bir aksilik olmazsa büyük ihtimalle Aralık ayının ilk haftası Çalışma Bakanlığı çalışmasını Meclis'e sunacak. Daha sonra görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 2023'te yasa yürürlüğe girecek." diye konuştu.

1 MİLYON KİŞİ HEMEN EMEKLİ OLABİLİR

Yaklaşık 1 milyon kişinin yasayla birlikte hemen emekli olmasının mümkün olduğunu belirten Erdursun, "Geriye kalacak 3,5 milyon kişi ise organik olarak 10 yıla yayılacak. Dediğimiz gibi hemen herkesin emekli olması mümkün değil. Zaten Türkiye'de her ay 35 bin kişi yılda 420 bin kişi zaten kendiliğinden EYT'li olsa da emekli olabiliyor" dedi.

Erdursun açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Şu anda EYT'li olup da 8 Eylül 1999 öncesi işe girip 100 günü olan 300 günü olan, 500 ve 1000 günü olan kişiler var. Bu sefer de ikinci EYT'lilere 36000 gün 50 ve 55 yaş şartıyla emekli olma hakkı verildiğinde bugün emeklilik olmayan kişiler dahi 'Ben de emekli olabilirim' diyerek aslında sistemin içerisinde de bulunup emeklilik hayali kurmaya başlayacaklar."

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına bakıldığında EYT ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra TBMM'ye gelecek. Düzenleme Meclis'e geldiğinde ise AK Parti ve MHP milletvekili sayısının yasa onay sayısı olan 300'ün üzerinde olması gözönünde bulundurulduğunda görüşmelerin ardından düzenlemenin onaylanması bekleniyor. Her ne kadar Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etse de EYT düzenlemesinin daha önce Meclis'e gelmesi de olasıklıklar arasında yer alıyor.

