ŞOK'a Onvo Google TV geliyor! 12 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şok’a bu hafta çocukları sevindirecek renkli oyuncaklardan evinizi yenileyecek mutfak ürünlerine kadar pek çok cazip fırsat geliyor. Elektronik ve ev aletlerinde Onvo 65" QLED Google TV, Sinbo saç kurutma makinesi, Arzum ütü ve tost makinesi ile Emsan mutfak gereçlerinin yanı sıra Altınyıldız Classics ve Slazenger marka t-shirtler ile rahat ev giyim ürünleri de öne çıkıyor.
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Haftanın gıda fırsatları
Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
Babylon kavanoz 1500 cc 299 TL
- Babylon kavanoz 1500 cc 299 TL
- Babylon kavanoz 1120 cc 250 TL
- Paşabahçe İrem çay bardağı 6'lı 125 TL
- Paşabahçe Dantel çay bardağı 6'lı 250 TL
- Paşabahçe Bouquet kase 6'lı 199 TL
- Paşabahçe Echo kase 4'lü 150 TL
- Paşabahçe Madlen tatlı tabağı 2'li 250 TL
- Paşabahçe Invitation oval servis kayık tabak 125 TL
- Paşabahçe Etnik çay takımı 12 parça 399 TL
- Paşabahçe Frigo saklama kabı 125 TL
- Paşabahçe Otto meşrubat bardağı 6'lı 175 TL
- Paşabahçe Otto su bardağı 6'lı 150 TL
- Rakle gravürlü su bardağı 3'lü 175 TL
- Silikon kek kalıbı çeşitleri 100 TL
- Star Termos renkli mug termos 199 TL
- Pirge soyacak 199 TL
- Çelik pastacılık ürünleri tek fiyat 250 TL
- Doğal ahşap saplı steak bıçağı 150 TL
- Cam kase & tabak seti 125 TL
- Kayık cam tabak 199 TL
- Çöp şiş 100'lü 29,95 TL
- Metal mangal maşası 50 TL
- Metal tava rafı 225 TL
- Renkli kurabiye cam tabak 21 cm 125 TL
- Renkli kurabiye cam tabak 17 cm 100 TL
Onvo 65" frameless UHD qled google TV 25,999 TL
- Onvo 65" frameless UHD qled google TV 25,999 TL
- Sinbo SHD-1739 BLDC saç kurutma makinesi 1,099 TL
- Arzum AR695 peta seramik tabanlı ütü 1,399 TL
- Arzum TostGo tost makinesi AR2095 1,899 TL
- Emsan kişisel sürahili smoothie blender 1,999 TL
- Emsan cam kettle 899 TL
- 2in1 dikey el süpürgesi 2,399 TL
- Piranha pelüşlü bluetooth hoparlör 599 TL
- Philips 4'lü AAA alkalin ince pil 60 TL
- Philips 4'lü AA alkalin kalem pil 60 TL
- Led bulb 8 W 80 TL
Erkek polo yaka t-shirt comfort fit 499 TL
- Erkek polo yaka t-shirt comfort fit 499 TL
- Altınyıldız Classics erkek polo yaka t-shirt slim fit 499 TL
- Erkek cüzdan 399 TL
- Erkek kemer 249 TL
- Slazenger erkek polo yaka modal t-shirt 449 TL
- Slazenger erkek deniz şortu düz renk 349 TL
- Kadın desenli viskon şort 199 TL
- Kadın taşlı terlik 175 TL
- Kadın krınkıl kumaş şort 199 TL
- Kadın ribanalı bato slip 2'li 129 TL
- Kadın desenli slip 2'li 125 TL
- Kadın 2'li lazer kesim slip 129 TL
- Göğüs ucu gizleyici 75 TL
- Kadın ip askılı desenli şortlu takım 399 TL
Metal serbest teker araba 399 TL
- Metal serbest teker araba 399 TL
- Yelpage köpük 100 TL
- Hayvan figürlü köpük balon 75 TL
- Asa köpük 50 TL
- Blok araç çeşitleri 100 TL
- Spor model çek bırak araba 100 TL
- Yelkenli yazlık set 125 TL
- Yuvarlak su halka oyunu 34,95 TL
- Su atar 150 TL
- Parmak ısıran sevimli hayvanlar 59,95 TL
- Uzaktan kumandalı yarış arabası 699 TL
- Kalkanlı su atar 100 TL
- Vantuzlu yarış pisti 699 TL
- Tac-Tic kutu oyunu 175 TL
- Duo kutu oyunu 125 TL
- Barbie pırıltılı bebekler 250 TL
Bu içerik 11 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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