ŞOK'a Onvo Google TV geliyor! 12 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şok’a bu hafta çocukları sevindirecek renkli oyuncaklardan evinizi yenileyecek mutfak ürünlerine kadar pek çok cazip fırsat geliyor. Elektronik ve ev aletlerinde Onvo 65" QLED Google TV, Sinbo saç kurutma makinesi, Arzum ütü ve tost makinesi ile Emsan mutfak gereçlerinin yanı sıra Altınyıldız Classics ve Slazenger marka t-shirtler ile rahat ev giyim ürünleri de öne çıkıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Babylon kavanoz 1500 cc 299 TL

Babylon kavanoz 1500 cc 299 TL

Babylon kavanoz 1120 cc 250 TL

Paşabahçe İrem çay bardağı 6'lı 125 TL

Paşabahçe Dantel çay bardağı 6'lı 250 TL

Paşabahçe Bouquet kase 6'lı 199 TL

Paşabahçe Echo kase 4'lü 150 TL

Paşabahçe Madlen tatlı tabağı 2'li 250 TL

Paşabahçe Invitation oval servis kayık tabak 125 TL

Paşabahçe Etnik çay takımı 12 parça 399 TL

Paşabahçe Frigo saklama kabı 125 TL

Paşabahçe Otto meşrubat bardağı 6'lı 175 TL

Paşabahçe Otto su bardağı 6'lı 150 TL

Rakle gravürlü su bardağı 3'lü 175 TL

Silikon kek kalıbı çeşitleri 100 TL

Star Termos renkli mug termos 199 TL

Pirge soyacak 199 TL

Çelik pastacılık ürünleri tek fiyat 250 TL

Doğal ahşap saplı steak bıçağı 150 TL

Cam kase & tabak seti 125 TL

Kayık cam tabak 199 TL

Çöp şiş 100'lü 29,95 TL

Metal mangal maşası 50 TL

Metal tava rafı 225 TL

Renkli kurabiye cam tabak 21 cm 125 TL

Renkli kurabiye cam tabak 17 cm 100 TL

Onvo 65" frameless UHD qled google TV 25,999 TL

Onvo 65" frameless UHD qled google TV 25,999 TL

Sinbo SHD-1739 BLDC saç kurutma makinesi 1,099 TL

Arzum AR695 peta seramik tabanlı ütü 1,399 TL

Arzum TostGo tost makinesi AR2095 1,899 TL

Emsan kişisel sürahili smoothie blender 1,999 TL

Emsan cam kettle 899 TL

2in1 dikey el süpürgesi 2,399 TL

Piranha pelüşlü bluetooth hoparlör 599 TL

Philips 4'lü AAA alkalin ince pil 60 TL

Philips 4'lü AA alkalin kalem pil 60 TL

Led bulb 8 W 80 TL

Erkek polo yaka t-shirt comfort fit 499 TL

Erkek polo yaka t-shirt comfort fit 499 TL

Altınyıldız Classics erkek polo yaka t-shirt slim fit 499 TL

Erkek cüzdan 399 TL

Erkek kemer 249 TL

Slazenger erkek polo yaka modal t-shirt 449 TL

Slazenger erkek deniz şortu düz renk 349 TL

Kadın desenli viskon şort 199 TL

Kadın taşlı terlik 175 TL

Kadın krınkıl kumaş şort 199 TL

Kadın ribanalı bato slip 2'li 129 TL

Kadın desenli slip 2'li 125 TL

Kadın 2'li lazer kesim slip 129 TL

Göğüs ucu gizleyici 75 TL

Kadın ip askılı desenli şortlu takım 399 TL

Metal serbest teker araba 399 TL

Metal serbest teker araba 399 TL

Yelpage köpük 100 TL

Hayvan figürlü köpük balon 75 TL

Asa köpük 50 TL

Blok araç çeşitleri 100 TL

Spor model çek bırak araba 100 TL

Yelkenli yazlık set 125 TL

Yuvarlak su halka oyunu 34,95 TL

Su atar 150 TL

Parmak ısıran sevimli hayvanlar 59,95 TL

Uzaktan kumandalı yarış arabası 699 TL

Kalkanlı su atar 100 TL

Vantuzlu yarış pisti 699 TL

Tac-Tic kutu oyunu 175 TL

Duo kutu oyunu 125 TL

Barbie pırıltılı bebekler 250 TL

Bu içerik 11 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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