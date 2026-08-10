A101'e Dyson dikey süpürge geliyor! 13 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101 bu hafta teknolojiden ev yaşamına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Escamp tiny house ve Erba karavanın yanı sıra Hi-Level, Onvo, Nordmende ve Toshiba marka televizyonlar ile Samsung, Fujiplus, Dijitech ve Seg klimalar öne çıkıyor. Fissler, Tefal tencereler, Dyson, Philips süpürgeler ve kahve makineleri mutfak ile temizlik grubunda öne çıkıyor. iPhone 17 serisi, Samsung ve LG TV’ler, elektrikli scooter’lar, Orient saatler, Bosch el aletleri ile Birkenstock ve Crocs terlikler haftanın dikkat çeken diğer ürünler arasında.
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Hi-Level HL55QUPRL-W02S 55" frameless UHD QLED webOS TV 18,499 TL
- Hi-Level HL55QUPRL-W02S 55" frameless UHD QLED webOS TV 18,499 TL
- Onvo 40VQ80F3FA 40" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 10,499 TL
- Piranha 3372 type-C / USB-A yüksek hızlı şarj & data kablosu 99,50 TL
- Piranha 3386 20 W hızlı şarj aleti 249,30 TL
- Piranha 9992 bluetooth kulak içi kulaklık 549 TL
- Piranha 7867 kablosuz şarjlı bluetooth hoparlör 799 TL
- Aukey 20 W PD hızlı şarj 799 TL
- Nordmende 65" Q65NM1105 4K whale QLED TV 24,499 TL
- Nordmende 50" Q50NM1105 QLED TV 14,999 TL
- Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K UHD VIDAA TV 28,499 TL
- Onvo 55VQ90F3UA 55" frameless 4K ultra HD QLED Google TV 18,499 TL
- Onvo 32VQ80F2HA 32" frameless HD whale OS 10 QLED TV 7,299 TL
Seg STF 65 mekanik silindirik termosifon 65 L 8,999 TL
- Seg STF 65 mekanik silindirik termosifon 65 L 8,999 TL
- Seg BM 4001 4 programlı bulaşık makinesi 14,999 TL
- Midea tezgah altı buzdolabı 6,499 TL
- Seg ST24220S0D buzdolabı 15,999 TL
- Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 28,899 TL
- Samsung AR40F18C0AM/SK 18000 BTU klima 39,999 TL
- Fujiplus 18000 BTU klima 29,899 TL
- Fujiplus 24000 BTU klima 39,999 TL
- Dijitech air CW12000 cool Wi-Fi klima 20,499 TL
- Dijitech air CW18000 cool Wi-Fi klima 29,899 TL
- Dijitech air CW24000 cool Wi-Fi klima 39,999 TL
- Seg inverter klima R32 12000 BTU 20,499 TL
- Seg inverter klima R32 18000 BTU 29,899 TL
- Seg inverter klima R32 24000 BTU 39,999 TL
- Onvo OVTM01 dijital çay makinesi 2,199 TL
- Sinbo SMX-2774 el mikseri 599,30 TL
- Kiwi KSI6344 seramik tabanlı ütü 899 TL
- Pierre Cardin çelik su ısıtıcı 899 TL
- Kiwi KWP-8521 stantlı şarjlı su pompası 399 TL
- Aprilla AVC-4034 şarjlı el süpürgesi 579 TL
- Kiwi KHC5029 saç sakal kesme makinesi 699 TL
- Philips FC9330/07 toz torbasız süpürge 6,499 TL
- Onvo OVDSS03XPLUS dikey şarjlı süpürge 5,999 TL
Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL
- Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL
- ReVolt RSX7 150 CC benzinli motosiklet 109,990 TL
- ReVolt RS6 125 CC benzinli motosiklet 44,990 TL
Luminarc servis tabağı 129 TL
- Luminarc servis tabağı 129 TL
- Luminarc tatlı tabağı 89,50 TL
- Luminarc yemek tabağı 119 TL
- Paşabahçe Generation oval tabak 99,50 TL
- Paşabahçe Aqua fincan takımı 2'li 129 TL
- Paşabahçe Ice Ville dondurmalık 2'li 99,50 TL
- Nehir mini metal servis gereçleri 139 TL
- Mücevher kapaklı metal saklama kabı seti 679 TL
- Sarkap Home yuvarlak tepsi ve 4'lü çerezlik 169 TL
- Bambu çerezlik 199 TL
- Rakele kahve yanı bardak 2'li 199 TL
- Güral Porselen 10 parça porselen kahvaltı takımı 899 TL
- Lüsterli yonca şekilli tabak 19 cm 54,50 TL
- Lüsterli yonca şekilli tabak 15 cm 39,50 TL
- Keramika seramik fincan 2'li 179 TL
- Keramika seramik kupa 89,50 TL
- Lav Cozy tatlı tabağı 4'lü 169 TL
- Çubuk buzluk 39,50 TL
- Dondurma kalıbı 39,50 TL
- Kaşıklı müsli kabı 119 TL
- Renkli metal süzgeç 99,50 TL
- Termos 1 L 229 TL
- Pompalı termos 1.9 L 399 TL
- 3 katlı çok amaçlı metal raf 299 TL
- Saklama kabı 3'lü 249 TL
- 3 bölmeli lunch box 179 TL
- VIP Ahmet kesim panosu 179 TL
- Baharatlık 34,50 TL
Pedalsız bin-git kepçe 1,999 TL
- Pedalsız bin-git kepçe 1,999 TL
- Oyuncak yazarkasa fast food/pastane 559 TL
- Barbie bebek bakıcısı minik bebekler 399 TL
- Oyuncak ksilefonlu bultak araba 319 TL
- Oyuncak helikopterli çekici kamyon 169 TL
- Oyuncak atlı karınca bebek oyuncağı 249 TL
- Plastik top 95 TL
- Oyuncak güzellik seti 175 TL
- Oyuncak puset 175 TL
- 1:43 ölçekli kamyon 249 TL
- Soft şehir araçları 149 TL
- Oyuncak sesli vakum süpürge 299 TL
- Oyuncak 2 borulu su tabancası 179 TL
- Ahşap ilk uçağım 229 TL
- Ahşap geometrik bultak 229 TL
- Oyuncak pikap gemi çekici 249 TL
- Oyuncak damperli büyük kamyon 229 TL
- Oyuncak mini bowling 119 TL
- Oyuncak market sepeti çekçek 229 TL
- Oyuncak fileli büyük pota 219 TL
- Oyuncak 10 parça çantalı doktor seti 189 TL
- Oyuncak askerli jeep seti 229 TL
- Çocuklar için hayvan atlası 229 TL
- Çocuk Akademi ce-eee ben kimim? pop up kitap 89,50 TL
Elsim Home pamuklu halı 449 TL
- Elsim Home pamuklu halı 449 TL
- Elsim Home pamuklu 2 parça banyo klozet takımı 399 TL
- Silk&Blue erkek patik çorap 5'li 79,50 TL
- Silk&Blue kadın patik çorap 5'li 79,50 TL
- Elikam oval yelpaze 59,50 TL
- Organizer sepet 29,50 TL
- Kapaklı büyük sepet kare 149 TL
- Dikdörtgen sele sepet 199 TL
- Bambu kapak cam sıvı sabunluk 99,50 TL
- Makyaj organizer seti 3'lü 139 TL
- Bambu çamaşır sepeti 499 TL
- Metal ayaklı pelüş puf 1,299 TL
Whiskas yavru tavuklu kuru mama 300 g 87,50 TL
- Whiskas yavru tavuklu kuru mama 300 g 87,50 TL
- Whiskas sığır etli yetişkin kuru kedi maması 1,4 kg 365 TL
- Pedigree yaş köpek maması 400 g 99,50 TL
- Whiskas sığır etli ve tavuklu yaş kedi maması 4x85 g 84,95 TL
- Whiskas yaş yavru kedi maması 4x85 g 84,95 TL
- Whiskas hindi ve tavuklu yaş kedi maması 4x85 g 84,95 TL
- Whiskas somonlu yaş kedi maması 85 g 24,95 TL
- Dreamies tavuklu kedi ödül maması 60 g 52,50 TL
- RoyalPet yaş kedi maması 85 g 23,50 TL
- Royalpet kuzu etli yaş kedi maması 5x85 g 89,50 TL
- Kedi çimi 99,50 TL
Escamp 6500 flat tiny house 499,000 TL
- Escamp 6500 flat tiny house 499,000 TL
- Erba Karavan 4.00 çekme karavan 349,000 TL
Homedius Valeria çift kişilik katlanır yatak olabilen koltuk 6,049 TL
- Homedius Valeria çift kişilik katlanır yatak olabilen koltuk 6,049 TL
- Homedius Nest paket yaylı ortopedik yatak 6,699 TL
- Homedius Hyper tek kişilik ortopedik sünger yatak 2,499 TL
- Homedius Mila katlanır yataklı tek kişilik uzanma koltuğu 2,899 TL
- Doğal ahşap çocuk ve yetişkin yatağı 7,599 TL
- Mirobi eko portmanto vestiyer 4,299 TL
- Mirobi Axis çok amaçlı mutfak dolabı / kiler dolabı / erzak dolabı 3,699 TL
- Mirobi çok amaçlı iki dolaplı ünite 3,249 TL
- Mirobi Nirev dekoratif komodin 1,899 TL
- Mirobi Oregon dekoratif 6 raflı kitaplık 1,999 TL
- Mirobi altı katlı çok amaçlı mutfak ünitesi 1,499 TL
- Mirobi ahşap telli dolap terek 1,599 TL
- Mirobi Paradise 2 raflı başucu komodin 899 TL
Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere seti 4+8 L 23,499 TL
- Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere seti 4+8 L 23,499 TL
- Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere seti 4.5+2.5 L 15,999 TL
- Fissler Vitavit Premium düdüklü tencere 4.5 L 15,499 TL
- WMF Perfect Premium düdüklü tencere 4.5+3 L 14,999 TL
- Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere 3.5 L 9,999 TL
- Fissler Viseo çelik tencere seti 8 parça 17,999 TL
- Tefal Ingenio Preference Titanium 6X 12 parça büyük set 16,499 TL
- Dyson Airwrap i.d. saç şekillendirme ve kurutma seti 26,999 TL
- Philips HD9250/90 Daily Collection çelik kettle 1,999 TL
- Philips 5500 serisi LatteGo EP5547/90 tam otomatik espresso makinesi 24,999 TL
- Tefal Fresh Express rende doğrayıcı 3,799 TL
- Xiaomi Smart Standing Fan 2 Lite vantilatör 3,099 TL
- Philips 5000 serisi CX5535/11 kule tipi fanlı vantilatör 5,299 TL
- Philips Azur 8000 serisi DST8050/20 buharlı ütü 5,799 TL
- Tefal Ultimate Power Pro FV9850E0 buharlı ütü 6,749 TL
- Tefal Pro Express Vision Max GV9920 buhar kazanlı ütü 24,999 TL
- Dreame L40 Ultra CE çöp istasyonlu robot süpürge 33,499 TL
- Philips 7000 serisi AquaTrio XW7263/11 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 14,999 TL
- Philips Aqua Plus 8000 serisi XC8054/01 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 16,999 TL
- Dyson V15 Piston Animal Submarine kablosuz dikey süpürge 51,999 TL
- Philips 2000 serisi XB2123/09 toz torbasız süpürge 4,999 TL
- Dyson Cinetik Big Ball Multifloor 2 toz torbasız elektrikli süpürge 15,499 TL
Navee S65C elektrikli scooter 44,899 TL
- Navee S65C elektrikli scooter 44,899 TL
- Navee V40i elektrikli scooter 22,899 TL
- Walke 2 kişilik kano botu 15,999 TL
- Walke 2 kişilik kano seti 14,999 TL
- Walke tek kişilik kano seti 9,999 TL
- Walke Aqua Lounge mavi şişme deniz yatağı 1,049 TL
- Walke şişme deniz kolluğu çocuk yüzme kolluğu 299 TL
- Walke Splash 3 boğumlu şişme çocuk havuzu 799 TL
- Walke 3 boğumlu şişme çocuk havuzu 899 TL
- Walke 3 boğumlu şişme çocuk havuzu 699 TL
- Walke Aqua Mesh fileli şişme deniz yatağı 749 TL
- Walke W-fit pink Bluetooth'lu uygulama pembe 5,399 TL
- Waldern Garden plaj şemsiyesi 599 TL
- Waldern 18" sanayi tipi vantilatör 1,299 TL
- Waldern akrobat vantilatör 399 TL
Samsung UE65QN70DAUXTK 4K UHD Mini LED TV 49,999 TL
- Samsung UE65QN70DAUXTK 4K UHD Mini LED TV 49,999 TL
- LG 55NANO806LA.APEZ 4K Nano UHD Smart TV 37,499 TL
- TCL 50P755LTV 4K UHD QLED Google TV 24,999 TL
- Altus AL55 9825 UHD Google Android TV 21,499 TL
- Altus AL43 FHD 6526 TV 13,999 TL
- Samsung UE65CU8000HUXTK 4K Ultra HD uydu alıcılı Smart LED TV 41,999 TL
- iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonu 119,999 TL
- iPhone 17 256 GB cep telefonu 82,999 TL
- iPhone 15 128 GB cep telefonu 48,299 TL
- Redmi Note 14 8/256 GB 5G cep telefonu 16,499 TL
- Redmi 15C 6/128 GB cep telefonu 11,699 TL
- Samsung Galaxy S25 FE 8/256 GB cep telefonu 37,799 TL
- Samsung Galaxy A36 8/256 GB 5G cep telefonu 22,599 TL
- Samsung Galaxy A36 8/128 GB cep telefonu 20,399 TL
- Samsung Galaxy A37 6/128 GB cep telefonu 20,299 TL
- Samsung Galaxy A26 8/256 GB 5G cep telefonu 17,599 TL
- Samsung Galaxy A17 8/256 GB 5G cep telefonu 16,599 TL
- Samsung Galaxy A17 4/128 GB cep telefonu 12,999 TL
- Samsung Galaxy A16 4/128 GB cep telefonu 10,999 TL
- Samsung Galaxy A07 4/128 GB 5G cep telefonu 10,799 TL
- Samsung Galaxy A07 4/128 GB cep telefonu 9,599 TL
- Samsung LS24DG302EUXUF Odyssey G3 G30D FHD oyun monitörü 4,449 TL
- Samsung Galaxy Tab A11 LTE X135F 8/128 GB tablet 8,399 TL
- Samsung Galaxy Tab A11 Plus SM-X230 6/128 GB tablet 8,999 TL
- Samsung Galaxy Buds3 FE Bluetooth kulaklık 3,599 TL
- NTL-PG-22D baharat öğütücü ikili 629 TL
- Laiser Z6s 20'li instant camera filmi 509 TL
- Laiser Z6s şıpşak fotoğraf makinesi 4,199 TL
Orient RA-AC0F14L30B erkek kol saati 12,999 TL
- Orient RA-AC0F14L30B erkek kol saati 12,999 TL
- Orient RA-AC0F17Y30B erkek kol saati 12,999 TL
- Orient TAC00008W0 erkek kol saati 15,499 TL
- Orient RA-BB0002S30B erkek kol saati 15,999 TL
- Orient RA-BB0004Y30B erkek kol saati 15,999 TL
- Orient RA-AP0104S30B erkek kol saati 15,999 TL
- Orient RA-AP0105Y30B erkek kol saati 16,499 TL
- Orient RA-AP0101B30B erkek kol saati 16,499 TL
- Orient RA-BB0006N30B erkek kol saati 16,999 TL
- Orient RA-AC0M10L30B erkek kol saati 17,999 TL
- Orient RA-AC0M11Y30B erkek kol saati 17,999 TL
- Orient RA-AA0E05B19B erkek kol saati 18,499 TL
- Orient RA-AA0003R39B erkek kol saati 20,999 TL
- Orient RA-AA0004E39B erkek kol saati 20,999 TL
- Orient RA-AA0001B39B erkek kol saati 20,999 TL
- Orient Star RE-AU0004B00B erkek kol saati 34,999 TL
- Orient Star RE-AU0006S00B erkek kol saati 34,999 TL
- Orient Star RE-AU0108G00B erkek kol saati 34,999 TL
- Orient Star RE-AU0113Y00B erkek kol saati 34,999 TL
- Orient Star RE-AU0114E00B erkek kol saati 36,999 TL
- Orient Star RE-AV0138V00B erkek kol saati 49,999 TL
- Orient Star RE-AV0B01S00B erkek kol saati 46,999 TL
- Orient Star RE-AV0B08L00B erkek kol saati 46,999 TL
- Orient Star RE-AV0B10G00B erkek kol saati 46,999 TL
- Orient Star RE-AY0001B00B erkek kol saati 86,999 TL
- Orient Star RE-AY0002S00B erkek kol saati 86,999 TL
Samsung RT47CG6000S9 çift kapılı No-Frost buzdolabı 37,499 TL
- Samsung RT47CG6000S9 çift kapılı No-Frost buzdolabı 37,499 TL
- Samsung RB50DG601EB1TR kombi No-Frost buzdolabı 45,999 TL
- Samsung RB45DG600EWWTB kombi buzdolabı 39,999 TL
- Samsung DW60CG550FWETR bulaşık makinesi 18,499 TL
- Samsung DW60CG550FWFC bulaşık makinesi 22,499 TL
- Samsung DW60CG550FSR bulaşık makinesi 22,999 TL
- Samsung WindFree Premium AR90F2401EW/SK 24000 BTU inverter klima 54,999 TL
- Samsung Elegant Eco 12 12000 BTU klima 28,499 TL
- Grundig GFWM102643 çamaşır makinesi 23,999 TL
- Siemens IQ800 WM16XKS0TR çamaşır makinesi 41,999 TL
- Hoover HLE H9A2TE-17 çamaşır kurutma makinesi 15,499 TL
- Seg SCM 71010 çamaşır makinesi 15,499 TL
- Samsung WW11DG6B25ABAH çamaşır makinesi 29,499 TL
- LG F4V5EYW1W.ABMPEE çamaşır makinesi 29,999 TL
- LG RH90V5AVBN.ABMPLTI ısı pompalı kurutma makinesi 29,999 TL
- Dijitech DJ-T150S su sebili 6,499 TL
- Bosch BSW113T2 su sebili 11,999 TL
Birkenstock Gizeh BF 43851 kadın terlik 2,999 TL
- Birkenstock Gizeh BF 43851 kadın terlik 2,999 TL
- Kraulquappen 0011-KQ-A başlangıç seviye kolluk 1,199 TL
- Kraulquappen 0022-KQ-F ileri seviye kolluk 1,199 TL
- Birkenstock Gizeh 43391 erkek terlik 2,999 TL
- Birkenstock Mayari BF 71091 kadın terlik 2,999 TL
- Birkenstock Arizona EVA 1015471 kadın terlik 1,999 TL
- Birkenstock Arizona EVA 1003490 erkek terlik 1,749 TL
- Birkenstock Florida Fresh 1029385 kadın terlik 3,499 TL
- Crocs Bayaband 205089 kadın terlik 1,999 TL
- Crocs Crocband 11016 kadın/erkek terlik 1,999 TL
- Crocs Classic 10001 kadın/erkek terlik 1,749 TL
- Crocs Inmotion Clog 209964 kadın/erkek terlik 2,399 TL
- Crocs Inmotion Clog 209964 kadın/erkek terlik 2,449 TL
- Crocs Inmotion Clog 209964 kadın/erkek terlik 2,349 TL
- New Balance MR530RE kadın ayakkabı 4,999 TL
- New Balance U740BO2 kadın/erkek ayakkabı 6,499 TL
- Skechers Summits-South Rim 52812 erkek ayakkabı 2,999 TL
- Hoka Marahi 8 1162011 erkek ayakkabı 9,499 TL
- Hoka M Challenger 8 GTX 1171958 erkek ayakkabı 8,999 TL
- Skechers Flex Glow Elite Vorlo 400127L çocuk ayakkabı 2,999 TL
Black&Decker tek akülü darbeli matkap 3,799 TL
- Black&Decker tek akülü darbeli matkap 3,799 TL
- Black&Decker akülü vidalama cihazı 2,149 TL
- Black&Decker BEW230K-QS zımpara makinesi 2,799 TL
- Black&Decker şarjlı tornavida 1,049 TL
- Black&Decker BLD682D1XK-QW 18 V kömürsüz matkap kiti 5,299 TL
- Black&Decker BCF601C-XJ tipi pilli tornavida 899 TL
- Bosch GSB 183-LI akülü darbeli matkap seti 41'li 6,499 TL
- Bosch GWS 2200-180+GWS 1400 taşlama seti 11,999 TL
- Bosch GAS 18V-1 akülü el süpürgesi 3,249 TL
- Bosch 39 parça tornavida seti 4,299 TL
- Stanley SFMCD726B-XJ aküsüz darbeli matkap 5,999 TL
- Stanley PRO 180° 1-42-920 60 cm su terazisi 789 TL
- Einhell TP-CD 18/50Li-I BL çift akülü vidalama 6,499 TL
- Einhell M-CASE 10 parça beton delme uç 599 TL
- DeWalt DCD791D2-QW kömürsüz matkap 10,499 TL
- DeWalt DCD710D2-QW şarjlı vidalama cihazı 5,499 TL
- 2 USB girişli 4 soketli uzatma priz - 1.50 m 1,299 TL
- Eco Line 6 soketli akım koruyucu priz - 5 m 2,199 TL
- Arttırılmış temas korumalı üçlü priz adaptörü 499 TL
- Güvenlik anahtarlı 2+1 topraklı priz 579 TL
Bu içerik 13 Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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