A101'e Dyson dikey süpürge geliyor! 13 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101 bu hafta teknolojiden ev yaşamına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Escamp tiny house ve Erba karavanın yanı sıra Hi-Level, Onvo, Nordmende ve Toshiba marka televizyonlar ile Samsung, Fujiplus, Dijitech ve Seg klimalar öne çıkıyor. Fissler, Tefal tencereler, Dyson, Philips süpürgeler ve kahve makineleri mutfak ile temizlik grubunda öne çıkıyor. iPhone 17 serisi, Samsung ve LG TV’ler, elektrikli scooter’lar, Orient saatler, Bosch el aletleri ile Birkenstock ve Crocs terlikler haftanın dikkat çeken diğer ürünler arasında.

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Hi-Level HL55QUPRL-W02S 55" frameless UHD QLED webOS TV 18,499 TL

Hi-Level HL55QUPRL-W02S 55" frameless UHD QLED webOS TV 18,499 TL

Onvo 40VQ80F3FA 40" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 10,499 TL

Piranha 3372 type-C / USB-A yüksek hızlı şarj & data kablosu 99,50 TL

Piranha 3386 20 W hızlı şarj aleti 249,30 TL

Piranha 9992 bluetooth kulak içi kulaklık 549 TL

Piranha 7867 kablosuz şarjlı bluetooth hoparlör 799 TL

Aukey 20 W PD hızlı şarj 799 TL

Nordmende 65" Q65NM1105 4K whale QLED TV 24,499 TL

Nordmende 50" Q50NM1105 QLED TV 14,999 TL

Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K UHD VIDAA TV 28,499 TL

Onvo 55VQ90F3UA 55" frameless 4K ultra HD QLED Google TV 18,499 TL

Onvo 32VQ80F2HA 32" frameless HD whale OS 10 QLED TV 7,299 TL

Seg STF 65 mekanik silindirik termosifon 65 L 8,999 TL

Seg STF 65 mekanik silindirik termosifon 65 L 8,999 TL

Seg BM 4001 4 programlı bulaşık makinesi 14,999 TL

Midea tezgah altı buzdolabı 6,499 TL

Seg ST24220S0D buzdolabı 15,999 TL

Samsung AR40F12C0AM/SK 12000 BTU klima 28,899 TL

Samsung AR40F18C0AM/SK 18000 BTU klima 39,999 TL

Fujiplus 18000 BTU klima 29,899 TL

Fujiplus 24000 BTU klima 39,999 TL

Dijitech air CW12000 cool Wi-Fi klima 20,499 TL

Dijitech air CW18000 cool Wi-Fi klima 29,899 TL

Dijitech air CW24000 cool Wi-Fi klima 39,999 TL

Seg inverter klima R32 12000 BTU 20,499 TL

Seg inverter klima R32 18000 BTU 29,899 TL

Seg inverter klima R32 24000 BTU 39,999 TL

Onvo OVTM01 dijital çay makinesi 2,199 TL

Sinbo SMX-2774 el mikseri 599,30 TL

Kiwi KSI6344 seramik tabanlı ütü 899 TL

Pierre Cardin çelik su ısıtıcı 899 TL

Kiwi KWP-8521 stantlı şarjlı su pompası 399 TL

Aprilla AVC-4034 şarjlı el süpürgesi 579 TL

Kiwi KHC5029 saç sakal kesme makinesi 699 TL

Philips FC9330/07 toz torbasız süpürge 6,499 TL

Onvo OVDSS03XPLUS dikey şarjlı süpürge 5,999 TL

Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL

Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL

ReVolt RSX7 150 CC benzinli motosiklet 109,990 TL

ReVolt RS6 125 CC benzinli motosiklet 44,990 TL

Luminarc servis tabağı 129 TL

Luminarc servis tabağı 129 TL

Luminarc tatlı tabağı 89,50 TL

Luminarc yemek tabağı 119 TL

Paşabahçe Generation oval tabak 99,50 TL

Paşabahçe Aqua fincan takımı 2'li 129 TL

Paşabahçe Ice Ville dondurmalık 2'li 99,50 TL

Nehir mini metal servis gereçleri 139 TL

Mücevher kapaklı metal saklama kabı seti 679 TL

Sarkap Home yuvarlak tepsi ve 4'lü çerezlik 169 TL

Bambu çerezlik 199 TL

Rakele kahve yanı bardak 2'li 199 TL

Güral Porselen 10 parça porselen kahvaltı takımı 899 TL

Lüsterli yonca şekilli tabak 19 cm 54,50 TL

Lüsterli yonca şekilli tabak 15 cm 39,50 TL

Keramika seramik fincan 2'li 179 TL

Keramika seramik kupa 89,50 TL

Lav Cozy tatlı tabağı 4'lü 169 TL

Çubuk buzluk 39,50 TL

Dondurma kalıbı 39,50 TL

Kaşıklı müsli kabı 119 TL

Renkli metal süzgeç 99,50 TL

Termos 1 L 229 TL

Pompalı termos 1.9 L 399 TL

3 katlı çok amaçlı metal raf 299 TL

Saklama kabı 3'lü 249 TL

3 bölmeli lunch box 179 TL

VIP Ahmet kesim panosu 179 TL

Baharatlık 34,50 TL

Pedalsız bin-git kepçe 1,999 TL

Pedalsız bin-git kepçe 1,999 TL

Oyuncak yazarkasa fast food/pastane 559 TL

Barbie bebek bakıcısı minik bebekler 399 TL

Oyuncak ksilefonlu bultak araba 319 TL

Oyuncak helikopterli çekici kamyon 169 TL

Oyuncak atlı karınca bebek oyuncağı 249 TL

Plastik top 95 TL

Oyuncak güzellik seti 175 TL

Oyuncak puset 175 TL

1:43 ölçekli kamyon 249 TL

Soft şehir araçları 149 TL

Oyuncak sesli vakum süpürge 299 TL

Oyuncak 2 borulu su tabancası 179 TL

Ahşap ilk uçağım 229 TL

Ahşap geometrik bultak 229 TL

Oyuncak pikap gemi çekici 249 TL

Oyuncak damperli büyük kamyon 229 TL

Oyuncak mini bowling 119 TL

Oyuncak market sepeti çekçek 229 TL

Oyuncak fileli büyük pota 219 TL

Oyuncak 10 parça çantalı doktor seti 189 TL

Oyuncak askerli jeep seti 229 TL

Çocuklar için hayvan atlası 229 TL

Çocuk Akademi ce-eee ben kimim? pop up kitap 89,50 TL

Elsim Home pamuklu halı 449 TL

Elsim Home pamuklu halı 449 TL

Elsim Home pamuklu 2 parça banyo klozet takımı 399 TL

Silk&Blue erkek patik çorap 5'li 79,50 TL

Silk&Blue kadın patik çorap 5'li 79,50 TL

Elikam oval yelpaze 59,50 TL

Organizer sepet 29,50 TL

Kapaklı büyük sepet kare 149 TL

Dikdörtgen sele sepet 199 TL

Bambu kapak cam sıvı sabunluk 99,50 TL

Makyaj organizer seti 3'lü 139 TL

Bambu çamaşır sepeti 499 TL

Metal ayaklı pelüş puf 1,299 TL

Whiskas yavru tavuklu kuru mama 300 g 87,50 TL

Whiskas yavru tavuklu kuru mama 300 g 87,50 TL

Whiskas sığır etli yetişkin kuru kedi maması 1,4 kg 365 TL

Pedigree yaş köpek maması 400 g 99,50 TL

Whiskas sığır etli ve tavuklu yaş kedi maması 4x85 g 84,95 TL

Whiskas yaş yavru kedi maması 4x85 g 84,95 TL

Whiskas hindi ve tavuklu yaş kedi maması 4x85 g 84,95 TL

Whiskas somonlu yaş kedi maması 85 g 24,95 TL

Dreamies tavuklu kedi ödül maması 60 g 52,50 TL

RoyalPet yaş kedi maması 85 g 23,50 TL

Royalpet kuzu etli yaş kedi maması 5x85 g 89,50 TL

Kedi çimi 99,50 TL

Escamp 6500 flat tiny house 499,000 TL

Escamp 6500 flat tiny house 499,000 TL

Erba Karavan 4.00 çekme karavan 349,000 TL

Homedius Valeria çift kişilik katlanır yatak olabilen koltuk 6,049 TL

Homedius Valeria çift kişilik katlanır yatak olabilen koltuk 6,049 TL

Homedius Nest paket yaylı ortopedik yatak 6,699 TL

Homedius Hyper tek kişilik ortopedik sünger yatak 2,499 TL

Homedius Mila katlanır yataklı tek kişilik uzanma koltuğu 2,899 TL

Doğal ahşap çocuk ve yetişkin yatağı 7,599 TL

Mirobi eko portmanto vestiyer 4,299 TL

Mirobi Axis çok amaçlı mutfak dolabı / kiler dolabı / erzak dolabı 3,699 TL

Mirobi çok amaçlı iki dolaplı ünite 3,249 TL

Mirobi Nirev dekoratif komodin 1,899 TL

Mirobi Oregon dekoratif 6 raflı kitaplık 1,999 TL

Mirobi altı katlı çok amaçlı mutfak ünitesi 1,499 TL

Mirobi ahşap telli dolap terek 1,599 TL

Mirobi Paradise 2 raflı başucu komodin 899 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere seti 4+8 L 23,499 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere seti 4+8 L 23,499 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere seti 4.5+2.5 L 15,999 TL

Fissler Vitavit Premium düdüklü tencere 4.5 L 15,499 TL

WMF Perfect Premium düdüklü tencere 4.5+3 L 14,999 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere 3.5 L 9,999 TL

Fissler Viseo çelik tencere seti 8 parça 17,999 TL

Tefal Ingenio Preference Titanium 6X 12 parça büyük set 16,499 TL

Dyson Airwrap i.d. saç şekillendirme ve kurutma seti 26,999 TL

Philips HD9250/90 Daily Collection çelik kettle 1,999 TL

Philips 5500 serisi LatteGo EP5547/90 tam otomatik espresso makinesi 24,999 TL

Tefal Fresh Express rende doğrayıcı 3,799 TL

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Lite vantilatör 3,099 TL

Philips 5000 serisi CX5535/11 kule tipi fanlı vantilatör 5,299 TL

Philips Azur 8000 serisi DST8050/20 buharlı ütü 5,799 TL

Tefal Ultimate Power Pro FV9850E0 buharlı ütü 6,749 TL

Tefal Pro Express Vision Max GV9920 buhar kazanlı ütü 24,999 TL

Dreame L40 Ultra CE çöp istasyonlu robot süpürge 33,499 TL

Philips 7000 serisi AquaTrio XW7263/11 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 14,999 TL

Philips Aqua Plus 8000 serisi XC8054/01 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 16,999 TL

Dyson V15 Piston Animal Submarine kablosuz dikey süpürge 51,999 TL

Philips 2000 serisi XB2123/09 toz torbasız süpürge 4,999 TL

Dyson Cinetik Big Ball Multifloor 2 toz torbasız elektrikli süpürge 15,499 TL

Navee S65C elektrikli scooter 44,899 TL

Navee S65C elektrikli scooter 44,899 TL

Navee V40i elektrikli scooter 22,899 TL

Walke 2 kişilik kano botu 15,999 TL

Walke 2 kişilik kano seti 14,999 TL

Walke tek kişilik kano seti 9,999 TL

Walke Aqua Lounge mavi şişme deniz yatağı 1,049 TL

Walke şişme deniz kolluğu çocuk yüzme kolluğu 299 TL

Walke Splash 3 boğumlu şişme çocuk havuzu 799 TL

Walke 3 boğumlu şişme çocuk havuzu 899 TL

Walke 3 boğumlu şişme çocuk havuzu 699 TL

Walke Aqua Mesh fileli şişme deniz yatağı 749 TL

Walke W-fit pink Bluetooth'lu uygulama pembe 5,399 TL

Waldern Garden plaj şemsiyesi 599 TL

Waldern 18" sanayi tipi vantilatör 1,299 TL

Waldern akrobat vantilatör 399 TL

Samsung UE65QN70DAUXTK 4K UHD Mini LED TV 49,999 TL

Samsung UE65QN70DAUXTK 4K UHD Mini LED TV 49,999 TL

LG 55NANO806LA.APEZ 4K Nano UHD Smart TV 37,499 TL

TCL 50P755LTV 4K UHD QLED Google TV 24,999 TL

Altus AL55 9825 UHD Google Android TV 21,499 TL

Altus AL43 FHD 6526 TV 13,999 TL

Samsung UE65CU8000HUXTK 4K Ultra HD uydu alıcılı Smart LED TV 41,999 TL

iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonu 119,999 TL

iPhone 17 256 GB cep telefonu 82,999 TL

iPhone 15 128 GB cep telefonu 48,299 TL

Redmi Note 14 8/256 GB 5G cep telefonu 16,499 TL

Redmi 15C 6/128 GB cep telefonu 11,699 TL

Samsung Galaxy S25 FE 8/256 GB cep telefonu 37,799 TL

Samsung Galaxy A36 8/256 GB 5G cep telefonu 22,599 TL

Samsung Galaxy A36 8/128 GB cep telefonu 20,399 TL

Samsung Galaxy A37 6/128 GB cep telefonu 20,299 TL

Samsung Galaxy A26 8/256 GB 5G cep telefonu 17,599 TL

Samsung Galaxy A17 8/256 GB 5G cep telefonu 16,599 TL

Samsung Galaxy A17 4/128 GB cep telefonu 12,999 TL

Samsung Galaxy A16 4/128 GB cep telefonu 10,999 TL

Samsung Galaxy A07 4/128 GB 5G cep telefonu 10,799 TL

Samsung Galaxy A07 4/128 GB cep telefonu 9,599 TL

Samsung LS24DG302EUXUF Odyssey G3 G30D FHD oyun monitörü 4,449 TL

Samsung Galaxy Tab A11 LTE X135F 8/128 GB tablet 8,399 TL

Samsung Galaxy Tab A11 Plus SM-X230 6/128 GB tablet 8,999 TL

Samsung Galaxy Buds3 FE Bluetooth kulaklık 3,599 TL

NTL-PG-22D baharat öğütücü ikili 629 TL

Laiser Z6s 20'li instant camera filmi 509 TL

Laiser Z6s şıpşak fotoğraf makinesi 4,199 TL

Orient RA-AC0F14L30B erkek kol saati 12,999 TL

Orient RA-AC0F14L30B erkek kol saati 12,999 TL

Orient RA-AC0F17Y30B erkek kol saati 12,999 TL

Orient TAC00008W0 erkek kol saati 15,499 TL

Orient RA-BB0002S30B erkek kol saati 15,999 TL

Orient RA-BB0004Y30B erkek kol saati 15,999 TL

Orient RA-AP0104S30B erkek kol saati 15,999 TL

Orient RA-AP0105Y30B erkek kol saati 16,499 TL

Orient RA-AP0101B30B erkek kol saati 16,499 TL

Orient RA-BB0006N30B erkek kol saati 16,999 TL

Orient RA-AC0M10L30B erkek kol saati 17,999 TL

Orient RA-AC0M11Y30B erkek kol saati 17,999 TL

Orient RA-AA0E05B19B erkek kol saati 18,499 TL

Orient RA-AA0003R39B erkek kol saati 20,999 TL

Orient RA-AA0004E39B erkek kol saati 20,999 TL

Orient RA-AA0001B39B erkek kol saati 20,999 TL

Orient Star RE-AU0004B00B erkek kol saati 34,999 TL

Orient Star RE-AU0006S00B erkek kol saati 34,999 TL

Orient Star RE-AU0108G00B erkek kol saati 34,999 TL

Orient Star RE-AU0113Y00B erkek kol saati 34,999 TL

Orient Star RE-AU0114E00B erkek kol saati 36,999 TL

Orient Star RE-AV0138V00B erkek kol saati 49,999 TL

Orient Star RE-AV0B01S00B erkek kol saati 46,999 TL

Orient Star RE-AV0B08L00B erkek kol saati 46,999 TL

Orient Star RE-AV0B10G00B erkek kol saati 46,999 TL

Orient Star RE-AY0001B00B erkek kol saati 86,999 TL

Orient Star RE-AY0002S00B erkek kol saati 86,999 TL

Samsung RT47CG6000S9 çift kapılı No-Frost buzdolabı 37,499 TL

Samsung RT47CG6000S9 çift kapılı No-Frost buzdolabı 37,499 TL

Samsung RB50DG601EB1TR kombi No-Frost buzdolabı 45,999 TL

Samsung RB45DG600EWWTB kombi buzdolabı 39,999 TL

Samsung DW60CG550FWETR bulaşık makinesi 18,499 TL

Samsung DW60CG550FWFC bulaşık makinesi 22,499 TL

Samsung DW60CG550FSR bulaşık makinesi 22,999 TL

Samsung WindFree Premium AR90F2401EW/SK 24000 BTU inverter klima 54,999 TL

Samsung Elegant Eco 12 12000 BTU klima 28,499 TL

Grundig GFWM102643 çamaşır makinesi 23,999 TL

Siemens IQ800 WM16XKS0TR çamaşır makinesi 41,999 TL

Hoover HLE H9A2TE-17 çamaşır kurutma makinesi 15,499 TL

Seg SCM 71010 çamaşır makinesi 15,499 TL

Samsung WW11DG6B25ABAH çamaşır makinesi 29,499 TL

LG F4V5EYW1W.ABMPEE çamaşır makinesi 29,999 TL

LG RH90V5AVBN.ABMPLTI ısı pompalı kurutma makinesi 29,999 TL

Dijitech DJ-T150S su sebili 6,499 TL

Bosch BSW113T2 su sebili 11,999 TL

Birkenstock Gizeh BF 43851 kadın terlik 2,999 TL

Birkenstock Gizeh BF 43851 kadın terlik 2,999 TL

Kraulquappen 0011-KQ-A başlangıç seviye kolluk 1,199 TL

Kraulquappen 0022-KQ-F ileri seviye kolluk 1,199 TL

Birkenstock Gizeh 43391 erkek terlik 2,999 TL

Birkenstock Mayari BF 71091 kadın terlik 2,999 TL

Birkenstock Arizona EVA 1015471 kadın terlik 1,999 TL

Birkenstock Arizona EVA 1003490 erkek terlik 1,749 TL

Birkenstock Florida Fresh 1029385 kadın terlik 3,499 TL

Crocs Bayaband 205089 kadın terlik 1,999 TL

Crocs Crocband 11016 kadın/erkek terlik 1,999 TL

Crocs Classic 10001 kadın/erkek terlik 1,749 TL

Crocs Inmotion Clog 209964 kadın/erkek terlik 2,399 TL

Crocs Inmotion Clog 209964 kadın/erkek terlik 2,449 TL

Crocs Inmotion Clog 209964 kadın/erkek terlik 2,349 TL

New Balance MR530RE kadın ayakkabı 4,999 TL

New Balance U740BO2 kadın/erkek ayakkabı 6,499 TL

Skechers Summits-South Rim 52812 erkek ayakkabı 2,999 TL

Hoka Marahi 8 1162011 erkek ayakkabı 9,499 TL

Hoka M Challenger 8 GTX 1171958 erkek ayakkabı 8,999 TL

Skechers Flex Glow Elite Vorlo 400127L çocuk ayakkabı 2,999 TL

Black&Decker tek akülü darbeli matkap 3,799 TL

Black&Decker tek akülü darbeli matkap 3,799 TL

Black&Decker akülü vidalama cihazı 2,149 TL

Black&Decker BEW230K-QS zımpara makinesi 2,799 TL

Black&Decker şarjlı tornavida 1,049 TL

Black&Decker BLD682D1XK-QW 18 V kömürsüz matkap kiti 5,299 TL

Black&Decker BCF601C-XJ tipi pilli tornavida 899 TL

Bosch GSB 183-LI akülü darbeli matkap seti 41'li 6,499 TL

Bosch GWS 2200-180+GWS 1400 taşlama seti 11,999 TL

Bosch GAS 18V-1 akülü el süpürgesi 3,249 TL

Bosch 39 parça tornavida seti 4,299 TL

Stanley SFMCD726B-XJ aküsüz darbeli matkap 5,999 TL

Stanley PRO 180° 1-42-920 60 cm su terazisi 789 TL

Einhell TP-CD 18/50Li-I BL çift akülü vidalama 6,499 TL

Einhell M-CASE 10 parça beton delme uç 599 TL

DeWalt DCD791D2-QW kömürsüz matkap 10,499 TL

DeWalt DCD710D2-QW şarjlı vidalama cihazı 5,499 TL

2 USB girişli 4 soketli uzatma priz - 1.50 m 1,299 TL

Eco Line 6 soketli akım koruyucu priz - 5 m 2,199 TL

Arttırılmış temas korumalı üçlü priz adaptörü 499 TL

Güvenlik anahtarlı 2+1 topraklı priz 579 TL

Bu içerik 13 Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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