ŞOK'a Philips tıraş makinesi geliyor! 8 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak edenler buraya! Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da dolu dolu! Gıdadan hijyene, giyimden elektronik ürünlere ihtiyacınız olan her şeye uygun fiyatlarla sahip olmanın yollarını arıyorsanız 8 Ekim 2025 tarihli ŞOK Aktüel Kataloğu'na mutlaka göz atmalısınız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da onlarca ürünü cazip fiyatlar ile alışveriş severlerle buluşturan ŞOK'ta bu hafta, Philips tıraş makinesi ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu süslüyor. Gelin, 8 Ekim 2025 tarihli ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.
Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti indirimde, burada.
Çok satan Greenote elektrikli süpürgenin fiyatı düştü. Buradan ürünü inceleyebilirsiniz.
Gıda ürünlerindeki indirimleri kaçırmamak için acele edin. Buraya tıklayarak indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Çeşit çeşit kahvelerde indirim var, burada.
Oral-B diş fırçalarında Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirim başladı, burada
Farklı saç tiplerine uygun şampuanlarda indirim burada devam ediyor.
Pratik mutfak gereçlerinde fiyatlar ne dipte, burada.
Sofraların olmaz olmazı yemek takımlarında indirim başladı. Buraya tıklayarak indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Spor giyimin yıldızı! adidas indirimleri burada.
Pijama takımlarında indirim zamanı. Ürünler burada.
Oyuncaklarda kaçırılmayacak fiyatlar burada sizi bekliyor.
Yediden yetmişe herkesin favorisi LEGO'larda indirim var, burada.
