ŞOK'a Philips tıraş makinesi geliyor! 8 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Philips tıraş makinesi geliyor! 8 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek
ŞOK'un 8 Ekim 2025 Çarşamba tarihli Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Bu hafta ŞOK'ta Philips tıraş makinesinden pratik mutfak aletlerine, elektrikli süpürgeden kişisel hijyene birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı ve daha fazlasını görmek isterseniz detaylar yazımızda...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak edenler buraya! Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da dolu dolu! Gıdadan hijyene, giyimden elektronik ürünlere ihtiyacınız olan her şeye uygun fiyatlarla sahip olmanın yollarını arıyorsanız 8 Ekim 2025 tarihli ŞOK Aktüel Kataloğu'na mutlaka göz atmalısınız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da onlarca ürünü cazip fiyatlar ile alışveriş severlerle buluşturan ŞOK'ta bu hafta, Philips tıraş makinesi ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu süslüyor. Gelin, 8 Ekim 2025 tarihli ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

Philips 9'u 1 Arada MG3740 erkek bakım seti 1150 TL!

ŞOK a Philips tıraş makinesi geliyor! 8 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 1

Sizin için seçtiklerimiz

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti indirimde, burada.

Çok satan Greenote elektrikli süpürgenin fiyatı düştü. Buradan ürünü inceleyebilirsiniz.

Gıda ürünlerinde indirim var

ŞOK a Philips tıraş makinesi geliyor! 8 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda ürünlerindeki indirimleri kaçırmamak için acele edin. Buraya tıklayarak indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Çeşit çeşit kahvelerde indirim var, burada.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde %50'ye varan indirim

ŞOK a Philips tıraş makinesi geliyor! 8 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 3

Sizin için hijyen&kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

Oral-B diş fırçalarında Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirim başladı, burada

Farklı saç tiplerine uygun şampuanlarda indirim burada devam ediyor.

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçlerinde fiyatlar düştü

ŞOK a Philips tıraş makinesi geliyor! 8 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 4

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerinde fiyatlar ne dipte, burada.

Sofraların olmaz olmazı yemek takımlarında indirim başladı. Buraya tıklayarak indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Pijama takımı, terlik, çorap, gömlek ve dahası

ŞOK a Philips tıraş makinesi geliyor! 8 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Spor giyimin yıldızı! adidas indirimleri burada.

Pijama takımlarında indirim zamanı. Ürünler burada.

Ve çocuklar için oyuncaklar

ŞOK a Philips tıraş makinesi geliyor! 8 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 6

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Oyuncaklarda kaçırılmayacak fiyatlar burada sizi bekliyor.

Yediden yetmişe herkesin favorisi LEGO'larda indirim var, burada.

Bu içerik 7 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz.

