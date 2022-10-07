Sokağa çıkma yasağı para cezası silinecek mi? Sokağa çıkma yasağında kesilen cezalar iptal mi edilecek?

Sokağa çıkma yasağı para cezalarının silinip silinmeyeceği sorusu gündemde yer alıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle sokağa çıkma yasağı sürecinde dışarıda bulundukları için ceza alan kişiler açıklamaları yakından takip ediyorlar. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Torba yasa teklifi ile ilgili açıklama yaptı ve Sokağa çıkma yasağı para cezaları hakkında da bilgi verdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI PARA CEZALARI SİLİNECEK Mİ?

Sokağa çıkma yasağı para cezaları silinecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamasına göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı9nı nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan süreçte dışarıda bulunan kişilerin cezaları silinecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, yaptığı açıklamada "Maske ve Covid-19 sürecinde sokağa çıkma yasağından kalan 2.7 milyar TL'lik cezalar var. Bu cezaları siliyoruz." ifadelerini kullandı.



