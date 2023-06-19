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SON DAİKA | Asgari ücret için 15 bin TL talebi! Pazarlıklar sürerken CHP önerisini duyurdu

19.06.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücret zam görüşmeleri devam ederken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirdi. Kritik toplantıda bir rakamın masaya gelmediği belirtilirken, CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamada parti olarak asgari ücretin en az 15 bin TL olması gerektiğini düşündüklerini söyledi. İşte detaylar...

SON DAİKA | Asgari ücret için 15 bin TL talebi! Pazarlıklar sürerken CHP önerisini duyurdu

Son dakika: Yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyen asgari ücret zammında görüşmeler sürerken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, işveren ya da hükümet tarafından henüz bir rakamın masaya gelmediğini açıkladı. Görüşmelerin bu hafta sonuçlanması beklenirken, CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 15 BİN TL OLMALI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamada "Biz CHP olarak asgari ücretin en az 15 bin TL olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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CHP'li Öztrak, şu ifadeleri kullandı;

"500 dolar deniyordu, dolardan vazgeçtiler. Şimdi asgari ücrette TL konuşuyoruz. İşçiyi hangi enflasyona göre ezdirmeyeceksiniz? Biz CHP olarak asgari ücretin en az 15 bin TL olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca sendikaların her çeyrekte asgari ücretin yeniden gözden geçirilmesi talebini de destekliyoruz."

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