FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakik: EYT ve asgari ücret zammı ile herkes bunu konuşuyor: Kıdem tazminatına ‘Ocak’ düzenlemesi! Vergi detayı dikkat çekti: Çalışanın rızası şart!

Son dakik: EYT ve asgari ücret zammı ile herkes bunu konuşuyor: Kıdem tazminatına ‘Ocak’ düzenlemesi! Vergi detayı dikkat çekti: Çalışanın rızası şart!

12.11.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücret Ocak 2023 zammı ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi milyonların gündeminde kalmaya devam ediyor. Yıl sonu yaklaştıkça çalışma hayatında önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda kıdem tazminatı da yeni asgari ücret zammına bağlı olarak artacak. Ancak kıdem tazminatı için vadeli ödeme talep edilirken gözden kaçan bir detay ortaya çıktı. Peki kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatından vergi kesilir mi? İşte haberin ayrıntıları…

Son dakik: EYT ve asgari ücret zammı ile herkes bunu konuşuyor: Kıdem tazminatına ‘Ocak’ düzenlemesi! Vergi detayı dikkat çekti: Çalışanın rızası şart!

Son dakika: EYT ile birlikte bu yıl 2,5 milyona yakın kişinin emekli olması bekleniyor. Yıl sonuna yaklaştıkça Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yanı sıra prim ve yıl şartını yerine getiren yüz binler için geri sayım başladı. EYT’de henüz somut bir adım atılmasa da konunun Aralık ayında çözüme kavuşması gerekiyor. Normal şartlarla emekli olmak isteyenler ise emeklilik dilekçelerini hazırda bekletiyor. Bunların hepsi içinse kritik tarih Ocak 2023. Çalışanlar için Ocak ayı maaş artışı aynı zamanda kıdem tazminatında da artış anlamına gelecek. Hem brüt ücretteki artış hem de kıdem tazminatı tavanının yükselmesi çalışan kesimleri avantajlı hale getiriyor.

2

SON DAKİKA: KIDEM TAZMİNATINA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AYARI

Yıl sonu yaklaştıkça çalışma hayatında da bazı hesaplamalar gündeme geliyor. Özellikle yılın son ayında asgari ücretin yeniden belirlenecek olması Ocak ayı itibariyle farklı hesaplar yapılmasını zorunlu kılıyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı hesabı. Yasalar gereği kıdem tazminatı alabilmek için işten kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmasınız gerekiyor. Buna göre istifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde istifa ederek tazminat almanın istisnaları da sayılıyor. Emekli olmak, askere gitmek, emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak bunlardan bazıları. Yine haklı fesih ile ayrılmak da tazminat kazandırıyor.

iStock-1291651349

DÜZENLİ ÖDEMELER DİKKATE ALINIYOR

Yeni Asır’da Faruk Erdem’in kaleme aldığı haberin detaylarına göre, kıdem tazminatı alabilmek için bir başka şart ise aynı işyerinde en az 12 ay yani 1 yıl çalışmış olmak olarak belirleniyor. Kıdem tazminatı hesaplanırken de son brüt maaş üzerinden çalışılan yıla göre rakam belirleniyor. Burada en belirleyici unsur çalışanların son brüt maaşı oluyor. Brüt maaş belirlenirken yapılan düzenli ödemeler de katılıyor ve giydirilmiş brüt maaş ortaya çıkıyor. Bu ücret belirlenirken nakit olarak ödenen, düzenli olan ödemeler dikkate alınıyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor ancak ikramiye, yemek parası, kıyafet parası, görev tazminatı, kasa tazminatı gibi düzenli ödemeler brüt ücrete ekleniyor.

iStock-1438137470

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ORANINDA ARTACAK

Aralık ayı ile Ocak ayı arasında kıdem tazminatını ilgilendiren iki konuda önemli değişiklik yaşanacak. Birincisi asgari ücret. Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Yapılan açıklamalara göre güçlü bir artış yapılacak. Burada beklenti yüzde 50 civarında bir artış olabileceği. Bu durumda bile Ocak ayında yeni maaş yüzde 50 artmış olacak. Bunun sonucunda asgari ücretli bir çalışanın Aralık ayında alacağı tazminata göre Ocak ayında alacağı tazminat yüzde 50 daha fazla olacak.

iStock-1438137866

YÜKSEK MAAŞ ALANLAR AVANTAJLI

Bunun dışında asgari ücretten daha fazla maaş alan çalışanlar için de asgari ücret zammı etkili olacak ve onların da maaşları yukarı çekilecek. Bu da yine tazminatı artıracak. İkinci etkili değişiklik ise kıdem tazminatı tavanında yaşanacak. Şu anda 15 bin 371 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı Ocak ayından itibaren artacak. Buradaki artış oranı memur maaşlarına yapılacak zam kadar oluyor. Buna göre kıdem tazminatı tavanı da yüzde 30-40 civarında artmış olacak. Bu artış özellikle yüksek maaş alanlar açısından kıdem tazminatını artıracak.

iStock-1438222084

KIDEM TAZMİNATINDAN VERGİ KESİLİR Mİ?

Tazminat hesaplanırken çalışılan tüm günler hesaba katılıyor. Yani önce yıl sonra ay ve sonra da gün hesabı yapılarak tazminat ortaya çıkartılıyor. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilebiliyor. Bunun dışında herhangi bir kesinti yapılamıyor.

KIDEM TAZMİNATINDA TAKSİT İÇİN KİŞİ RIZASI ŞART

Kıdem tazminatı için geçtiğimiz hafta iş dünyası tarafından taleplerin ele alındığı bir yazı hükümet yetkililerine iletilmişti. Bu kapsamda yeni zamlar sonrası işvereni zor duruma sokabileceği tahmin edilen kıdem tazminatının vadeye bölünmesi gibi kolaylıklar gündeme geldi. Ancak mevcut durumda kıdem tazminatı tek seferde ve nakit olarak banka yoluyla ödeniyor. İşçinin rızası olmadan taksite bölünemiyor.

iStock-1438987453

EYT’LİLER İÇİN OCAK 2023 UYARISI

Buradan yola çıkıldığında işten ayrılmayı planlayanlar, ya da EYT yasasından yararlanarak emekli olacakların dilekçelerini Aralık yerine Ocak ayında vermeleri kendileri açısından bir avantaj oluşturacaktır. Böylece daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler, emekli maaşlarında da bir artış söz konusu olabilecektir.

EYT sonrası kıdem tazminatı için yeni düzenleme EYT sonrası kıdem tazminatı için yeni düzenleme
EYT'lilerin merakla beklediği açıklama! Bakan Bilgin duyurdu EYT'lilerin merakla beklediği açıklama! Bakan Bilgin duyurdu

15 YIL 3600 İLE TAZMİNAT HAKKI

EYT'lilerin 3600 gün ile tazminat alma hakkı bulunuyor. Eğer emeklilik için daha gününüz varsa ve işten de ayrılmak istiyorsanız yine tazminatınızı alarak ayrılma hakkınız var. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayan EYT'liler SGK'dan alacakları bir yazı ile işyerlerine müracaat ederek tazminat alabiliyor. Bunun için 15 yıl ve 3600 günü tamamlamak yeterli oluyor. 15 yıl süresi çoktan doldu. 10 yıllık primi olan tüm EYT'liler SGK yazısı ile tazminatlarını alabilirler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle fırsatçılık! Ev sahibinden bile çok kazanan varYok böyle fırsatçılık! Ev sahibinden bile çok kazanan var
Fiyat artışları gündemden düşmüyordu! Konut sektöründen iyi haberler geldi: 300 bin TL düştü Fiyat artışları gündemden düşmüyordu! Konut sektöründen iyi haberler geldi: 300 bin TL düştü
'Fiyatlar düşük olacak' Marketlere giderken düşünenler dikkat! 'Köşebaşı' dönemi resmen başlıyor...'Fiyatlar düşük olacak' Marketlere giderken düşünenler dikkat! 'Köşebaşı' dönemi resmen başlıyor...
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret kıdem tazminatı EYT

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da maaş krizi "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı!

G.Saray'da maaş krizi "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı!

Ünlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem oldu

Ünlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem oldu

EYT'lilerin merakla beklediği açıklama! Bakan Bilgin duyurdu

EYT'lilerin merakla beklediği açıklama! Bakan Bilgin duyurdu

Euro'da dikkat çeken hareketlilik

Euro'da dikkat çeken hareketlilik

Kripto para borsası FTX iflasını istedi! CEO'su istifasını duyurdu

Kripto para borsası FTX iflasını istedi! CEO'su istifasını duyurdu

Son dakika: Gram altın ve ons altın fiyatları fırladı! Yeni zirve sonrası dikkat çeken altın tahmini geldi

Son dakika: Gram altın ve ons altın fiyatları fırladı! Yeni zirve sonrası dikkat çeken altın tahmini geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hastalığı unutturuyor! Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Hastalığı unutturuyor! Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.