Son dakik: EYT ve asgari ücret zammı ile herkes bunu konuşuyor: Kıdem tazminatına ‘Ocak’ düzenlemesi! Vergi detayı dikkat çekti: Çalışanın rızası şart!

Son dakika: EYT ile birlikte bu yıl 2,5 milyona yakın kişinin emekli olması bekleniyor. Yıl sonuna yaklaştıkça Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yanı sıra prim ve yıl şartını yerine getiren yüz binler için geri sayım başladı. EYT’de henüz somut bir adım atılmasa da konunun Aralık ayında çözüme kavuşması gerekiyor. Normal şartlarla emekli olmak isteyenler ise emeklilik dilekçelerini hazırda bekletiyor. Bunların hepsi içinse kritik tarih Ocak 2023. Çalışanlar için Ocak ayı maaş artışı aynı zamanda kıdem tazminatında da artış anlamına gelecek. Hem brüt ücretteki artış hem de kıdem tazminatı tavanının yükselmesi çalışan kesimleri avantajlı hale getiriyor.

SON DAKİKA: KIDEM TAZMİNATINA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AYARI

Yıl sonu yaklaştıkça çalışma hayatında da bazı hesaplamalar gündeme geliyor. Özellikle yılın son ayında asgari ücretin yeniden belirlenecek olması Ocak ayı itibariyle farklı hesaplar yapılmasını zorunlu kılıyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı hesabı. Yasalar gereği kıdem tazminatı alabilmek için işten kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmasınız gerekiyor. Buna göre istifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde istifa ederek tazminat almanın istisnaları da sayılıyor. Emekli olmak, askere gitmek, emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak bunlardan bazıları. Yine haklı fesih ile ayrılmak da tazminat kazandırıyor.

DÜZENLİ ÖDEMELER DİKKATE ALINIYOR

Yeni Asır’da Faruk Erdem’in kaleme aldığı haberin detaylarına göre, kıdem tazminatı alabilmek için bir başka şart ise aynı işyerinde en az 12 ay yani 1 yıl çalışmış olmak olarak belirleniyor. Kıdem tazminatı hesaplanırken de son brüt maaş üzerinden çalışılan yıla göre rakam belirleniyor. Burada en belirleyici unsur çalışanların son brüt maaşı oluyor. Brüt maaş belirlenirken yapılan düzenli ödemeler de katılıyor ve giydirilmiş brüt maaş ortaya çıkıyor. Bu ücret belirlenirken nakit olarak ödenen, düzenli olan ödemeler dikkate alınıyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor ancak ikramiye, yemek parası, kıyafet parası, görev tazminatı, kasa tazminatı gibi düzenli ödemeler brüt ücrete ekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ORANINDA ARTACAK

Aralık ayı ile Ocak ayı arasında kıdem tazminatını ilgilendiren iki konuda önemli değişiklik yaşanacak. Birincisi asgari ücret. Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Yapılan açıklamalara göre güçlü bir artış yapılacak. Burada beklenti yüzde 50 civarında bir artış olabileceği. Bu durumda bile Ocak ayında yeni maaş yüzde 50 artmış olacak. Bunun sonucunda asgari ücretli bir çalışanın Aralık ayında alacağı tazminata göre Ocak ayında alacağı tazminat yüzde 50 daha fazla olacak.

YÜKSEK MAAŞ ALANLAR AVANTAJLI

Bunun dışında asgari ücretten daha fazla maaş alan çalışanlar için de asgari ücret zammı etkili olacak ve onların da maaşları yukarı çekilecek. Bu da yine tazminatı artıracak. İkinci etkili değişiklik ise kıdem tazminatı tavanında yaşanacak. Şu anda 15 bin 371 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı Ocak ayından itibaren artacak. Buradaki artış oranı memur maaşlarına yapılacak zam kadar oluyor. Buna göre kıdem tazminatı tavanı da yüzde 30-40 civarında artmış olacak. Bu artış özellikle yüksek maaş alanlar açısından kıdem tazminatını artıracak.

KIDEM TAZMİNATINDAN VERGİ KESİLİR Mİ?

Tazminat hesaplanırken çalışılan tüm günler hesaba katılıyor. Yani önce yıl sonra ay ve sonra da gün hesabı yapılarak tazminat ortaya çıkartılıyor. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilebiliyor. Bunun dışında herhangi bir kesinti yapılamıyor.

KIDEM TAZMİNATINDA TAKSİT İÇİN KİŞİ RIZASI ŞART

Kıdem tazminatı için geçtiğimiz hafta iş dünyası tarafından taleplerin ele alındığı bir yazı hükümet yetkililerine iletilmişti. Bu kapsamda yeni zamlar sonrası işvereni zor duruma sokabileceği tahmin edilen kıdem tazminatının vadeye bölünmesi gibi kolaylıklar gündeme geldi. Ancak mevcut durumda kıdem tazminatı tek seferde ve nakit olarak banka yoluyla ödeniyor. İşçinin rızası olmadan taksite bölünemiyor.

EYT’LİLER İÇİN OCAK 2023 UYARISI

Buradan yola çıkıldığında işten ayrılmayı planlayanlar, ya da EYT yasasından yararlanarak emekli olacakların dilekçelerini Aralık yerine Ocak ayında vermeleri kendileri açısından bir avantaj oluşturacaktır. Böylece daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler, emekli maaşlarında da bir artış söz konusu olabilecektir.

15 YIL 3600 İLE TAZMİNAT HAKKI

EYT'lilerin 3600 gün ile tazminat alma hakkı bulunuyor. Eğer emeklilik için daha gününüz varsa ve işten de ayrılmak istiyorsanız yine tazminatınızı alarak ayrılma hakkınız var. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayan EYT'liler SGK'dan alacakları bir yazı ile işyerlerine müracaat ederek tazminat alabiliyor. Bunun için 15 yıl ve 3600 günü tamamlamak yeterli oluyor. 15 yıl süresi çoktan doldu. 10 yıllık primi olan tüm EYT'liler SGK yazısı ile tazminatlarını alabilirler



