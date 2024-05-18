SON DAKİKA: 16 milyon kişiye yeni rakamlar! SSK, Bağ-Kur, memur emekli zammı… Kök aylık tablosunu değiştiren açıklama

Son dakika haberi… Emekli zammı için 2 veri kaldı. Mayıs ve Haziran ayı TÜFE rakamlarının açıklanması ile 6 aylık enflasyon netleşecek. SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşları değişecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bu sorunun yanıtına ipucu dün Merkez Bankası’ndan geldi. Temmuz zammı iyiden iyiye ortaya çıktı…

MYNET ÖZEL

EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI GELİYOR

Hem SSK hem Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı emeklisi Ocak 2024’te yüzde 49,25’lik zam almıştı. En düşük emekli maaşı ise 10.000 liraya yükseltilmişti. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranında artan emekli maaşı zammı için şimdi gözler Temmuz ayına çevrildi. Emekliye zamda tahminler ise bir kez daha değişti.

YILIN İLK 4 AYINDA ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53, Mart’ta yüzde 3,16 ve Nisan’da yüzde 3,18 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise son veriye göre yüzde 69,80 oldu.

4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Veriler sonrası Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı yüzde 18,72 olarak kesinleşti. Memur emeklisi de toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil oran yüzde 13,56’lık zammı cebe koydu. Nihai rakamda geriye sadece Mayıs ve Haziran enflasyonu olmak üzere 2 veri kaldı. Haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz günü açıklanacak. Böylece refah payı ya da seyyanen zam olmadan tüm emeklilerin maaşları netleşecek.

MERKEZ BANKASI ‘ENFLASYON DÜŞECEK’ DEDİ

16 milyon emekli 3 Temmuz gününü merakla beklerken, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yapmış olduğu enflasyon anketi zamda yeni ipucunu verdi. Piyasa Katılımcıları Anketine göre yıllık enflasyonda düşüş beklentisi göze çarptı. Bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 olan yıl sonu enflasyon rahmini bu anket döneminde yüzde 43,64 olarak duyuruldu.

AYLIK ENFLASYONDA KIPIRDANMA

Merkez’in yıllık enflasyon tahminindeki düşüşe rağmen Mayıs ve Haziran ayı tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadığı görüldü. Mayıs enflasyonunun yüzde 3’ten yüzde 3,04’e yükseldiği görüldü. Haziran ayı enflasyonunun da 2,54’ten 2,56’ya çıktığı açıklandı. Böylece zamda ufak da olsa değişiklik yaşandı.

EMEKLİYE ZAM İÇİN YENİ RAKAMLAR

Enflasyonun beklentiler dahilinde gerçekleşmesi durumunda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için zam oranları da ortaya çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 25,46 olarak hesaplandı. 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 9,10, 6 aylık memur emekli maaşı zammı da yüzde 20,02 olarak şekillendi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ZAMLI MAAŞ TAHMİNİ

Bağ-Kur en düşük kök maaş şu an 10.178 TL. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7.047 lirayken bu rakam da 10 bin TL'ye tamamlanıyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda kök maaş 11.367 lira olarak ödeniyor.

Yüzde 20,02’lik zam sonrasında Bağ-Kur en düşük maaş 12.769 TL, Bağ- Kur tarım emeklilerinde 10.148 TL’ye yükselecek. SSK 2000 sonrası emeklilerinin maaşı da bu hesaba göre 8.841 TL’ye yükselecek. Bu rakam da en düşük emekli aylığına tamamlanacak. 2000 sonrası SSK emekli maaşı 14.261 TL olacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Ancak hesaplamada görüldüğü üzere bazı kesimlerde emekli maaşları en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında kalacak. Emekli taban aylık rakamının güncellenmemesi halince bu kişiler herhangi bir zam almamış sayılacak. Burada ise refah payının devreye girmesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli maaşında konuşulan asgari ücret seviyesine yükseltilmesi beklentisi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rakamın 17 bin liraya yükseltilmeyeceğini söylemişti. Böylece emekliye zamda sınır da netleşmiş oldu. Bu kapsamda en düşük aylığın 12.500 TL ile 15.000 TL arasında şekillenmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI RAKAMI DA DEĞİŞTİ

Ocak 2024 zammı sonrası memur emeklisinin maaşı yüzde 49,25’lik artış ile 14.740 liraya yükselmişti. Memur emeklisi için yeni dönemde Toplu Sözleşme zammı da devreye girecek. Memur emeklileri yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'ini aşan kısım kadar fark verilecek. Böylece en düşük memur emekli maaşının da yüzde 17.691 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

İŞTE MESLEK MESLEK MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI (Ocak 2024 Yüzde 49,25 – Temmuz 2024 Yüzde 20,02)

MÜSTEŞAR 1/1 - 53.597 TL - 64.327 TL

GENEL MÜDÜR 1/1 - 47.438 TL - 56.935 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 - 18.616 TL - 22.342 TL

MEMUR (LİSANS) 4/1 - 14.574 TL - 17.491 TL

ÖĞRETMEN 1/4 - 22.076 TL - 26.495 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.511 TL

BAŞKOMİSER 1/4 - 22.076 TL - 26.495 TL

POLİS MEMURU 1/4 - 22.076 TL - 26.495 TL

HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 - 22.076 TL - 26.495 TL

MÜHENDİS 1/4 - 22.104 TL - 26.529 TL

TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 - 15.870 TL - 19.047 TL

PRATİSYEN HEKİM 1/4 - 32.626

PROFESÖR 1/4 - 38.324 TL - 45.996 TL

İMAM HATİP - 22.076 TL - 26.495 TL

AVUKAT 1/4 - 22.076 TL - 26.495 TL







