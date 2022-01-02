SON DAKİKA | 2022 emekli ve memur zammı belli oluyor! Enflasyonla birlikte SSK ve Bağkur emeklisi, memur ve memur emeklisi maaşı netleşecek

Son dakika haberi: 2022 emekli ve memur zammı için tüm gözler Aralık ayı enflasyın rakamlarındaydı. Ve beklenen gün geldi. 3 Ocak Pazartesi (yarın) açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte 2022 yılında yeni emekli ve memur maaşları da netleşecek. Vatandaşlar "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar? Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2022 en düşük memur maaşı ne kadar?" sorularına yant arıyor. Son 5 aylık enflasyon verilerine göre memura 2022'de yapılacak yüzde 12.46'lık zam şimdiden kesin. Aralık ayı rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş artışının yüzde 21.91'i bulması bekleniyor. Kamu çalışanlarına seyyanen zam ve temmuz zammının öne çekilmesi de seçenek olarak masada. Ocak zammı yüzde 21.91 olursa aile yardımı hariç en düşük memu maaşı 5 bin 279 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya gelecek. Kulislerde SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranının ise yüzde 19.91 olması konuşuluyor. Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. İşte 2022 emekli ve memur zammı için tüm detaylar...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ 2022 MAAŞI

Maaşlar 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. AA Finans Anketi'ndeki yüzde 30.05'lik 2021 yılı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 19.91 olacak.

Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. Ayrıca ekstra iyileştirme de yapılacak.

2022 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesinde yer alan hbaere göre Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.

Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.

Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.

3 ayda bir ödenen 135 liralık toplu sözleşme ikramiyesi, ilk yarıda 400, ikinci yarıda 428 liraya çıkacak.

Maaşların asgari ücrete kadar kısmı için vergi muafiyeti gelirleri artıracak.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark aylıklarına yansıtılacak.

Ocak zammı yüzde 21.91 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya ulaşacak.

Memur emeklileri için de ek iyileştirme bekleniyor.

KAMU İŞÇİSİNE ENFLASYON FARKI

Maaşlara yüzde 12 zamma ilaveten 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık enflasyon yüzde 19.91 çıkarsa enflasyon farkı yüzde 14.91 olacak.

SOSYAL YARDIMLAR DA ARTIYOR

Memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal yardımı da artıracak. Yüzde 21.91'lik zam tahminine göre yeni sosyal yardımlar şöyle olacak:

65 yaş aylığı 828,21 liradan bin 9 liraya çıkacak.

18 yaş altı engelli yakını aylığı 661,13 liradan 805,98 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 805,98, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 208 liraya yükselecek.

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 797 lira tutarındaki aylık, 2 bin 191 liraya ulaşacak.

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan bin 797 liralık düzenli nakdi yardım 2 bin 191 liraya çıkacak.



