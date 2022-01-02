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SON DAKİKA | 2022 memur zammında son durum! Çifte zam mı gelecek? Enflasyon farkıyla memur zammı oranı yüzde 21.91 olabilir

02.01.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2022 memur zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Gözler yarın açıklanacak kritik enflasyon rakamlarına çevrilirken, 4 milyon memur için çifte zam imkanı da doğabilir. Son yapılan toplu sözleşmeye göre memurlar bu ay yüzde 5 zam alacak. 6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor. Bu gerçekleştiğinde ise memurların zammı 5+16.91 olarak hesaplanacak. İşte 2022 memur zammıyla ilgili son durum...

SON DAKİKA | 2022 memur zammında son durum! Çifte zam mı gelecek? Enflasyon farkıyla memur zammı oranı yüzde 21.91 olabilir

Son dakika: 2022 memur zam oranının ne olacağı merakla beklenirken, 3 Ocak Pazartesi (yarın) açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında 4 milyon memur için çifte zam imkanı da doğacak. Aralık ayı enflasyon rakamıyla birlikte memurların alacağı fark da kesinleşecek. Son yapılan toplu sözleşmeye göre memurlar bu ay yüzde 5 zam alacak. 6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı beklenirken bu durumun gerçekleşmesi halinde 2022 memur zammı 5+16.91 olarak hesaplanacak. Böylelikle memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 21.91'i bulacak. Ancak memurlara ve memur emeklilerine ek protokol ile ilave bir zam yapılması da gündemde. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldığı canlı yayında emekli ve memur zammı konusunda açıklama yapmış, "Hazine, sabit gelirliler konusunda kesinlikle sıkıntı çıkarmayacak." ifadelerini kullanmıştı. İşte 2022 memur zammıyla ilgili tüm detaylar...

4 milyon memur yarın açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon rakamı ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olmuştu. Bunun üzerine gelecek Aralık enflasyon ile birlikte memurlar için fark almak da kesinleşecek. Kamu çalışanları toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon kadar fark da alıyorlar

MEMUR MAAŞLARINA FARK OLARAK YANSIYACAK

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Bu yıl temmuz ayında yüzde 3 oranında zam alan memurlar bunun üzerinde oluşacak enflasyonu da fark olarak maaşlarında görecek.

TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE ALACAĞI ZAM

Son yapılan toplu sözleşmeye göre memurlar bu ay yüzde 5 zam alacak. Ayrıca 6 aylık enflasyonun yüzde 3'lük Temmuz zammının üzerindeki kısmı da fark olarak yatırılacak. Buna göre memurların Ocak zammı 5 aylık enflasyona göre 5 + 7.48 oldu.

2022 MEMUR ZAMMI YÜZDE 21.91 OLABİLİR

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor. Takvim'de yer alan habere göre; bu gerçekleştiğinde ise memurların zammı 5+16.91 olarak hesaplanacak. Buna göre de zam oranı yüzde 21.91 olacak.

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MEMURLAR İÇİN EK ZAM DA GÜNDEMDE

Ancak memurlara ve memur emeklilerine ek protokol ile ilave bir zam yapılması da
gündemde. Bu konuda yarın enflasyon oranı açıklandığında netlik kazanacak.

SON DAKİKA | 2022 emekli ve memur zammı belli oluyor! Enflasyonla birlikte SSK ve Bağkur emeklisi, memur ve memur emeklisi maaşı netleşecekSON DAKİKA | 2022 emekli ve memur zammı belli oluyor! Enflasyonla birlikte SSK ve Bağkur emeklisi, memur ve memur emeklisi maaşı netleşecek

BAKAN NEBATİ'DEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldığı canlı yayında emekli ve memur zammı konusunda açıklama yaptı.

nebatı

Bakan Nebati "Hazine, sabit gelirliler konusunda kesinlikle sıkıntı çıkarmayacak. Asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Doğru hesap, doğru kitap. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz." diye konuştu.

MEMUR-SEN’DEN MEMURA EK ZAM AÇIKLAMASI

memur sen

Sosyal Güvenlik Kurumu 6. Olağan Genel Kurulu, SGK Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin temel beklentilerinden biri olan ve çalışma düzeninde adaletin sağlanması için 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışmalara Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı katkıyı önemsediklerini ifade ederek, 3600 ek gösterge başta olmak üzere göstergelerin yeniden düzenlenmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konularına ilişkin imza altına alınan toplu sözleşme hükümlerinin gereği olarak çalışma komisyonlarının bir an önce toplanması gerektiği çağrısında bulundu.

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Konuşmasında sosyal güvenlik sisteminin Türkiye’nin geleceği için önemli olduğuna ve bu konuda paydaşların ortak çalışmalarının gerekliliğine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin ek zam beklentisini de yineledi.

Kamu görevlilerinin alım gücü düşüklüğünü telefi etmeye yönelik adımların vergi muafiyeti ile sınırlı olmaması gerektiğinin altını çizen Yalçın, memurlara gereken iyileştirmelerin vergi muafiyeti ile yapıldığı açıklamalarını da eleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur
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