SON DAKİKA: 65 yaş aylığı, engelli aylıkları, evde bakım maaşı… Sosyal destek ödemelerine memur zammı dokunuşu! 9 bin TL’nin üzerine çıktı

Son dakika: Haziran 2024 enflasyon rakamları açıklandı. 6 aylık enflasyon 24,73 , 6 aylık memur enflasyon farkı ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile yüzde 19,31 oldu. Temmuz ayı ile birlikte sadece aylıklar değil memurlara ödenen aile yardımları ve sosyal yardımlar da arttı.

MEMUR AİLE DESTEK YARDIM ÖDEMELERİ DEĞİŞTİ

Yüzde 19,31’lik zam sonrası memurlara ödenen eş yardımı 1.729,45 TL’den 2.063,40 TL’ye yükseldi. 0-6 yaş arası çocuk için 380,44 TL olan rakam 453,90 liraya, 6 yaş üstü çocuk için ödenen 190,22 TL de 226,95 liraya yükseldi. 0-6 yaş engelli çocuk destek tutarı 570,65 TL’den 680,84 liraya, 6 yaş üstündeki engelli çocuk 285,33 TL’den 340,42 TL’ye çıktı.

65 YAŞ, EVDE BAKIM, ENGELLİ AYLIKLARI…

Bunun yanısıra 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranı kadar arttı. Böylece rakamlar,

• 65 yaş aylığı: 3.506 TL’den – 4.183 TL’ye

• Evde bakım aylığı: 7.609 TL’den – 9.078 TL’ye

• Engelli aylığı (Yüzde 40-69): 2.798 TL’den – 3.338 TL’ye

• Engelli aylığı (Yüzde 70 ve üstü) – 4.196 TL’den - 5.006 TL’ye

• Engelli yakını aylığı: 2.798 TL’den – 3.338 TL’ye

• Kronik hastalık yardımı: 7.609 TL’den – 9.078 TL’ye yükseldi.

SED ÖDEMELERİ (OCAK-TEMMUZ 2024)

Çocuk (Okul öncesi): 3.615 TL’den – 4.313 TL

Çocuk (İlköğretim): 5.421 TL’den – 6.467 TL

Çocuk (Orta öğretim): 5.782 TL’den – 6.898 TL

Çocuk (Ortaöğretim çağında okumayan): 3.615 TL’den – 4.313 TL

Çocuk (Yükseköğretim): 6.506 TL’den – 7.762 TL

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 2.891 TL’den – 3.449 TL’ye yükseldi.







