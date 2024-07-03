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  4. SON DAKİKA I Milyonlar saat 10.00'a kilitlendi! Maaş zamlarını etkileyecek son veriyi TÜİK duyurdu: ENFLASYON RAKAMLARI açıklandı

SON DAKİKA I Milyonlar saat 10.00'a kilitlendi! Maaş zamlarını etkileyecek son veriyi TÜİK duyurdu: ENFLASYON RAKAMLARI açıklandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.07.2024 10:01
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Enflasyon ve zamlar için son dakika haberi... Milyonlarca emekli ve memurun aylardır beklediği kritik enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini tek tek duyurdu. TÜİK'in açıklamasının ardından emekli ve memur zamlarındaki enflasyon farkı da kesinleşti. Bakan Şimşek'ten de 6 aylık enflasyon rakamları sonrası açıklama geldi.

SON DAKİKA I Milyonlar saat 10.00'a kilitlendi! Maaş zamlarını etkileyecek son veriyi TÜİK duyurdu: ENFLASYON RAKAMLARI açıklandı

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Milyonlarca emekli ve memur son veriyi bekliyordu. TÜİK verilerine göre haziran ayında enflasyon yüzde 1.64 arttı, yıllık enflasyon yüzde 71.60 oldu..

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak ayında yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16, Nisan ayında yüzde 3,18, Mayıs ayında ise 3,37 olmuştu.

BEKLENTİLER NELERDİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketinde haziran ayında görülmesi beklenen enflasyon yüzde 2.56 olarak açıklandı.

Reuters anketine katılan ekonomistler TÜFE'nin haziran ayında yüzde 2,22 artmasını beklerken, AA Finans anketinde yüzde 2,28 artış öngörülüyordu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada dezenflasyon sürecinin başladığını duyurdu.

DFHDH

Bakan Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64’lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz.

Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."

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