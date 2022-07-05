SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatlarında rüzgar yeniden terse döndü! Benzin fiyatları 'Daha da düşecek' derken...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası rota terse dönmüş, dolar kurundaki düşüş motorin litre fiyatına indirim olarak yansımıştı. 30 lira olan motorin litre fiyatı 3,34 lira gerilemişti. Motorine üst üste gelen indirimlerin ardından benzinde 2,13 ve LPG'de ise 1,71 lira indirim yapılmıştı. Vatandaşlar indirimlerin devam etmesini beklerken benzin fiyatları için kötü bir haber geldi. Son dakika haberine göre 6 Temmuz Çarşamba gününden itibaren benzine 96 kuruş zam beklendiği öğrenildi.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.

LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.

SON DAKİKA: BENZİNE 96 KURUŞLUK ZAM GELİYOR

NTV'nin aktardığı bilgiye göre benzin fiyatlarında yeniden güncelleme yapılacak. İstanbul'da 25,20 TL'den satılan benzinin litre fiyatına 96 kuruş zam geleceği ifade edildi. Zam bu geceden sonra geçerli olacak.

PETROL FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? EYLÜL VE EKİM AYLARI KRİTİK

Yılbaşından bu yana 7 ayda benzine yüzde 225, motorine yüzde 264 zam gelirken Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk fiyatların ne zaman düşeceğine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanabilecek tarihe ilişkin de konuşan enerji uzmanı, “Eğer Temmuz ayında merkez bankalarının faiz artırımı olursa piyasaları etkileyecek brent aşağı doğru gelecek. Benzin ve motorin fiyatı da nispeten mevsimsel etkisini bir kenara bırakırsak eylülden sonra uluslararası piyasalarda gevşeme başlar. Ama doların değerini bir kenara bırakıyorum. Çünkü fiyatları dolar da yüzde 100 etkiliyor. Dolayısıyla benim tahminim eylül-ekimde uluslararası piyasalarda farklı bir çatışma ortamı olmazsa uluslararası piyasalarda düşüş olacak. Dolar/TL kuru da eğer değişmez bu seviyelerde kalırsa eylül sonu ekim başında benzin ve motorin litre fiyatlarının 22-23 TL’lere ineceğini tahmin ediyorum” yorumunda bulundu.



