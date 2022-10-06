Son dakika: Akaryakıtta ibre terse döndü! Bu hafta üçüncü zam: Araç sahiplerini düşündüren rakamlar... (Güncel benzin fiyatları)

Son dakika: Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişle akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam haberleri geliyor. Dün benzin ve motorin fiyatlarına gelen zammın ardından bir fiyat artış haberi daha geldi. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ne kadar? Motorin fiyatları kaç TL? İşte 6 Ekim 2022 Perşembe günü güncel mazot ve benzin fiyatı…

SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Eylül ayının son haftasında 80 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla yeniden 90 doları aştı. Motorine en son 19 Eylül’de indirim yapılmasının ardından fiyatta son 3 haftada değişim olmamıştı. Ancak brent petrolün 93 dolar seviyesine çıkması ve Rusya-Ukrayna savaşında şiddetin artmasıyla dünün ardından bugün de akaryakıta çifte zam geldi.

Dün motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısından itibaren ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş arttı. Otogaz fiyatlarında ise 76 kuruş indirim yapıldı.

MOTORİNE ÜÇÜNCÜ ZAM

İki günlük zammın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. ForeksHaber'in aldığı bilgiye göre, yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,53 TL fiyat artışı bekleniyor. Bugün benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

6 EYLÜL AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de 20 lira 73 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 25 lira 61 kuruşa, Ankara'da 25 lira 74 kuruşa, İzmir'de 25 lira 75 kuruşa çıktı. Otogaz fiyatları ise uzun bir aradan sonra yeniden 10 liranın altına geriledi.

AKARYAKITA NEDEN ZAM GELİYOR?

Yurt içi akaryakıt fiyatları petroldeki küresel fiyat değişimi ve dolar/TL’deki değişime göre belirleniyor. Petrol fiyatları Eylül ayı içinde sert düşüşler yaşadı, ancak aynı dönemde dolar kuru rekor kırdığı için akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşmedi. Son haftada ise dolar/TL’deki yükselişe ek olarak petrol fiyatlarında da toparlanma olması maliyeti artırdığı için fiyatlar yükseltildi.

OPEC’TEN 2 YIL SONRA BİR İLK

OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının 2 yıl sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirdikleri toplantıdan üretimin Kasım ayında 2 milyon varil/gün kısılması kararı aldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, 2 milyon varil/günlük üretim kısıntısının Batılı ülkelerde artan faizleri ve zayıf küresel ekonomiye yanıt için gerekli bir adım olduğunu vurguladı. Prens Abdulaziz bir Saman, dünyanın önde gelen merkez bankalarının yüksek enflasyon ile mücadele için faiz artırdıkları ortamda pro-aktif davranmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Enerji Bakanı konuşmasında ayrıca, üretimin 2 milyon varil/gün kısılması kararı alınsa da bunun reel yansımasının 1,0-1,1 milyon varil/gün olacağını belirtti.

Jefferies analistleri üretim kısıntısının 0,9 milyon varil/gün seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ederken, Goldman Sacns ise reel kısıntının 0,4-0,6 milyon varil/gün seviyesinde kalacağını ve bunun büyük kısmının Körfez ülkelerinden geleceğini öngördü.

AKARYTAKIT ZAMLARININ ÖNÜNÜ AÇTI

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan enerji uzmanları ve ekonomistler OPEC’in kademesiz olarak günlük petrol üretiminde 2 milyon varil kısıntıya gitmesinin kış aylarında akaryakıt fiyatları için yeni zamlara kapı aralayacağını belirtti.

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