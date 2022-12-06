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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi... Fiyat değişti (6 Aralık 2022 güncel benzin ve mazot fiyatı)

06.12.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Motorin (mazot) ve benzin fiyatları için araç sahipleri indirim ve zam haberlerini takibini sürdürüyor. Petrol piyasasındaki gelişmeler ile oldukça hareketli bir dönem geçiren akaryakıt fiyatları son bir aydır neredeyse her gün değişiyor. Son olarak geçen hafta zam yapılan motorine indirim geldi. Peki güncel benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika 6 Aralık 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları haberinin detayları...

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi... Fiyat değişti (6 Aralık 2022 güncel benzin ve mazot fiyatı)

Son dakika: Araç sahipleri ‘Bugün benzine, motorine indirim, zam var mı?’ sorusunun cevabını yakından takibini sürdürüyor. Petrol fiyatlarındaki iniş ve çıkış ile akaryakıt piyasası oldukça hareketli günler geçirirken, geçtiğimiz hafta 1,16 TL zam yapılan motorinin litre fiyatı için indirim yapıldı. İşte 6 Aralık 2022 Salı benzin ve motorin (mazot) fiyatları...

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SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Küresel petrol piyasalarındaki iniş çıkışlar nedeniyle motorine geçtiğimiz cumartesi günü 1,16 lira zam gelmişti. Ancak fiyatlar bu gece yarısı bir kez daha değişti. Motorin grubuna 69 kuruş indirim geldi. Benzinin litre fiyatı ise değişmedi.

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İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE KADAR OLDU?

İndirim sonrası motorin fiyatları ortalama olarak İstanbul için 22,97 liraya, Ankara’da 23,13 liraya ve İzmir’de ise 23,20 liraya geriledi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,19 TL
Motorin fiyatı: 22,97 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,37 TL
Motorin fiyatı: 23,13 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,36 TL
Motorin fiyatı: 23,20 TL

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