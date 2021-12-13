Son Dakika: Asgari ücret 4 bin 70 lira mı olacak? Abdulkadir Selvi'den çarpıcı açıklama...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, asgari ücret için 'kulağına 4 bin 70 rakamının geldiğini' belirtti.

Selvi, asgari ücretin bugün açıklanmasının gerektiğini belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in “Toplumun beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız” dediğini hatırlattı.

Selvi yazısında ayrıca şunları da ifade etti:

Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim.

BAKAN BİLGİN: BAYRAM HAVASI YARATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim" açıklamasını yapmıştı.



