Son dakika | Asgari ücret desteği yükseliyor! AK Parti yasa teklifini Meclise sundu: Aylık 700 TL olacak

Son dakika haberi: AK Parti ekonomiye ilişkin bir dizi düzenlemeyi içeren yasa teklifini bugün TBMM'ye sunuyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de yasa teklifi ve içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 700 TL'YE YÜKSELİYOR

Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

2024 YILI BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Öte yandan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Teklifimizde asgari ücret desteğinden kısa çalışma ödeneğine, işveren desteklerine kadar bir dizi düzenleme yapmaya gayret ettik. Bir yandan çalışanlarımızın gelirlerini artırarak onları enflasyona ezdirmiyoruz diğer yandan işverenlerimizin yüklerini hafifletiyoruz.

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla her yıl asgari ücret desteği sağlamıştık. Düzenlemeyle 2024 Ocak-Aralık aylarında işgücü maliyetlerini azaltmak üzere günlük 23,33 TL, aylık 700 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM DÜZENLEMESİ

Bakanlıklarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Ortaya bir rakam çıktığı takdirde ki önümüzdeki günlerde Kabine toplantısı söz konusu olacak. Burada netleştiğinde bu kanun metnine de eklenmesi hususunu değerlendireceğiz.

Öte yandan SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.





