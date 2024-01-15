Son dakika | Asgari ücret desteği yükseliyor! AK Parti yasa teklifini Meclise sundu: Aylık 700 TL olacak

Son dakika haberi: AK Parti ekonomiye ilişkin bir dizi düzenlemeyi içeren yasa teklifini bugün TBMM'ye sunuyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de yasa teklifi ve içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Öte yandan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Teklifimizde asgari ücret desteğinden kısa çalışma ödeneğine, işveren desteklerine kadar bir dizi düzenleme yapmaya gayret ettik. Bir yandan çalışanlarımızın gelirlerini artırarak onları enflasyona ezdirmiyoruz diğer yandan işverenlerimizin yüklerini hafifletiyoruz.
Öte yandan SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.