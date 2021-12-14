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Son dakika: Asgari ücret hesaplamasında o detay dikkat çekti! O maliyet hazineden mi karşılanacak?

14.12.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre milyonlarca vatandaş asgari ücret görüşmelerinde çıkacak karara kilitlenirken, dün yapılması planlanan toplantı gerçekleştirilmemişti. 2022 için net asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkacağı konuşulurken, masadaki işçi ve işverenin uzlaşması bekleniyor. İki tarafında önerilerin kabul olması halinde; işverene yük olacak maliyet artışının bir kısmının hazineden karşılanacağı öğrenildi. İşte 2022 asgari ücret görüşmelerinde son durum ve tüm detaylar...

2022 asgari ücret görüşmelerinde son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Dün yapılması planlanan 4. toplantının gerçekleşmemesi kafalarda soru işareti yaratsa da çalışmalarda sona gelindiği belirtildi. Masadaki işçi ve işveren kesimin taleplerinin onaylanmasıyla asgari ücretin 4 bin TL üzerine çekilmesi beklenirken, Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre uzlaşı sağlanması halinde ise işverene yük olacak maliyet artışının bir kısmının hazineden karşılanacak.

ÜÇ ÖNEMLİ BAŞLIKTA UZLAŞMA SAĞLANDI

Milyonlarca vatandaş asgari ücret görüşmelerindeki 4. toplantıya kilitlenirken, ilk üç toplantıdaki görüşmelerde işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyeleri, üç önemli konuda uzlaşma sağladı. Bunlardan birincisi, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in asgari ücret görüşmeleri başlamadan önceki çağrılarında da yer alan sosyal güvenlik işçi priminde 5 puanlık indirim yapılması. İkincisi gelir vergisinin ilk diliminin yıllık asgari ücret düzeyine çıkartılması. Üçüncüsü de işverene sendikalı işletmelerde asgari ücretin yüzde 6’sı, diğer işletmelerde ise yüzde 3’ü oranında destek sağlanması.

BRÜT ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE42'LİK ARTIŞ

Enflasyondaki tırmanma ve döviz kurunda yaşanan artış dolayısıyla bu yıl asgari ücrette yüksek artış beklentisi ortaya çıktı. Kulislerde, TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e 4 bin liranın altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini söylediği belirtiliyor. Net asgari ücretin 4 bin liraya çıkması brüt asgari ücretin yüzde 42 oranında artması anlamına geliyor.

İŞVERENE MALİYETİ 6 BİN LİRAYA ULAŞACAK

İşveren kesimini temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Net asgari ücretin 4 bin liraya çıkartılması halinde asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 1800 lira artarak 6 bin liraya ulaşacak.

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Kaldı ki net asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkabileceği beklentileri de bulunuyor.

İşçi ve işveren sendikalarının üç konuda sağladığı uzlaşma bu noktada önem taşıyor. İşçinin eline geçen net ücret olabildiğince yükseltilirken, işletmelerin maliyet artışlarının mümkün olduğunca makul seviyede tutulması gerektiği konusunda işçi sendikaları da hemfikir.

İŞÇİ SİGORTA PRİMİNDE 5 PUANLIK İNDİRİM NE ANLAMA GELİYOR?

İşçinin cebine giren net asgari ücretin artmasını sağlayacak formüllerden birincisini 5 puanlık işçi sigorta primi indirimi oluşturuyor. İşçi payı olarak şu an yüzde 14 oranında sigorta primi kesiliyor. Beş puanlık indirim bugünkü asgari ücrete uygulansa işçinin cebine giren aylık net ücret 178 lira artacak.

Mevcut uygulama aynen devam ettiği takdirde 4000 lira net asgari ücret için yüzde 42 oranında artış yapılması gerekecek. Bu durumda brüt ücret 5065 liraya, asgari ücretin işverene maliyeti de 5951 liraya çıkacak.

Ancak, işçi priminde 5 puanlık indirim yapıldığı takdirde işçinin eline geçen net ücret 250 lira artacak, işverenin maliyeti de 5 bin 649 lira olacak. Böylece, işçinin eline geçen net ücret yüzde 42 oranında artarken, işverenin maliyetindeki artış yüzde 34 olacak.

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İLK GELİR VERGİSİ DİLİMİNİN ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARTILMASI

Asgari ücretli işçiler bu yıl ağustos ayına kadar yüzde 15, eylül ayından itibaren de yüzde 20 oranında gelir vergisi ödediler. Gelir vergisi dilimindeki artışın düşük tutulması nedeniyle her yıl daha erken bir tarihte yüzde 20’lik gelir vergisi dilimine giriyorlar.

2002 yılında ortalama asgari ücret 236.43 TL, birinci vergi dilimi ise 3800 TL idi. 3800 liraya kadar olan kazançlar yüzde 15 vergiye tabi idi. Birinci vergi dilimi brüt asgari ücretin 16 katına karşılık geliyordu. Birinci vergi dilimi bu yılki brüt asgari ücretin (3577.50 TL) 16 katı düzeyinde olsaydı 57 bin 240 TL’ye kadar olan kazançlar yüzde 15 oranında vergiye tabi olacaktı. Böylece, bu tutardaki kazançlar için 7 bin 515 TL yerine 5 bin 367 TL vergi ödenecekti.

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TİSK Genel Sekreteri Koç, üçüncü toplantı sonrası yaptığı açıklamada, komisyonda mutabık kaldıkları üç husustan sonuncusunun da birinci gelir vergisi dilimine tabi kazançların yıllık brüt asgari ücret düzeyine çıkartılması olduğunu belirtti.

2021 yılında birinci vergi dilimindeki kazançlar yıllık brüt asgari ücret düzeyine çıkartılsaydı aylık brüt ücreti 4100 lira olan kişiler 2021 yılında 950 lira dolayında daha az gelir vergisi ödeyeceklerdi. Asgari ücretle çalışan bir bekâr işçinin ödeyeceği vergi de yıllık 2 bin 255 lira yerine 1.630 lirada kalacaktı. Asgari ücretliler yıllık bazda 624 lira daha az vergi ödeyecekti.

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İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücrette 2016 yılında yapılan yüksek artışla birlikte işverene asgari ücret desteği uygulaması başlatıldı. İlk yılki destek asgari ücretin yüzde 6’sına karşılık geldi. Bu yılki görüşmelerde işçi ve işveren sendikaları, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde asgari ücretin yüzde 6’sı, diğer yerlerde ise yüzde 3’ü oranında işveren desteği sağlanması konusunda görüş birliğine vardı.

Bu da toplu iş sözleşmesi uygulanan yerlerde yaklaşık 300 TL, diğer işyerlerinde ise 150 TL destek sağlanması anlamına geliyor.

Bu düzeyde asgari ücret desteği sağlanırsa asgari ücretli işçinin işverene maliyeti 150 – 300 TL azalacak. Ancak, bu durumda bile 4 bin liralık net asgari ücrette işverenin maliyetindeki artış yüzde 31 olacak.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 92 yorum
Ne hazineden karşılaması kardeşim. Elin fabrikacısı para üstüne para kazansın. Çalışanın maaşının bir kısmını biz ödeyelim. Şu seçimler gelseydi de bir kurtulsayduk şu zihniyetten artık...
ne para kazaniyormus kazancinin yarisini devlete oduyor devlet her sirkete nerdeyse %50 ortak gibi he olmasin dersende adam maliyete yansitir 10 tllik urunu 20 tlye alirsin aldigin asgari ucrette yine pul olur yansitmazsada zaten fabrikayi kapatir issiz kalirsin bu kadar net sikinti hukumette yonetemiyor dengeyi sagliyamaiyor
fabrikayı sen kursaydin sen kazansaydın işçilerin burnundan getirirdin bu zihniyetle.
Hükümet kafasına göre asgari ücreti belirlesin eyvallah da işveren bunu ödeyebilecek mi ???? ekonomi zaten kötü millet iş yapamıyor bazı iş verenler kirasını bile ödeyemiyor maliyetini bile karşılayamiyor ne hakla yük üstüne yük bindirebilirler.Kendi memuruna bu kadar zam yapsın tek seferde Eytlilere baksın kendi memuruna veriyor%5 çünkü kendi cebinden çıkıyor ama asgari ücreti nasılsa işveren ödeyecek diye binin tepelerine
ülkedeki tek iş veren fabrikatörlerden mi ibaret Pandemi döneminde iş yeri aylarca kapalı olan küçük işletmeler de var bunları da düşünmekleri gerekiyor!!
@mustikal7877 siz ne cahil iş bilmez insanlarsınız siz zaten chpnye imamoğluna oy verin istanbulun izmirin hali ortada
@mustikal7877 memura ve emekliye % 35 zam yaptı ya yeni ?
4.500 altı akp ye şeçim kaybettirir.
isverenler zaten sattığı ürünlere zam yapali cok oldu. ama istiyorlar ki biz karin tokluguna calisalim yazik gunah

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